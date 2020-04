Ricette della tradizione da fare a casa, riscoperte al tempo del Covid-19. In un’epoca di soli pochi mesi fa avremmo pensato dove andare a passare la Pasqua. In quale ristorante saremmo andati con la famiglia, cosa avremmo mangiato. E poi dove fare la gita fuori porta a pasquetta. Tutto ciò quest’anno non accadrà. La pandemia è riuscita a cancellare tutto questo in ogni angolo del pianeta. A questo punto non potendo uscire di casa accontentiamoci di fare un viaggio con il palato. Vi portiamo alla scoperta di ricette della nostra tradizione e di quella di altri Paesi. Una rassegna di ricette presentate da cuoche e cuochi casalinghi sparsi qua e là per il pianeta.

Ricette della Pasqua negli Stati Uniti d’America

Come festeggeranno la Pasqua in America è molto semplice? Ce lo spiega Chiara, un’italiana che ha vissuto buona parte della sua vita a Austin in Texas. Chiara ci ha regalato un menù completo. La tradizione vuole che per il giorno di Pasqua le tavole ospitino il prosciutto glassato nelle sue diverse versioni. L’honey mustard baked salmon with vegetables – salmone al forno con senape e verdure – per i vegetariani. Questi i main dishes, come dicono gli americani. Seguono asparagi gratinati alle erbe con salsa al formaggio e carote arrosto. Il tutto accompagnato dai cheddar popovers, muffin al formaggio. E il dolce? I blondies di burro d’arachidi e ovetti di cioccolato da preparare con i bambini e il plumcake di mandorle e semi di papavero. Trovate tutte le ricette qui.

Il dolce di Miami

A Miami, tra palme e sole, sulla tavola di Pasqua, oltre a un paio di occhiali da sole, non può mancare la Key lime pie. Un dolce fresco e gustoso, che prende il nome dalle magnifiche isole Keys in Florida, dove vengono coltivati dei profumatissimi lime. La preparazione è molto semplice. Basta rompere i biscotti mettendoli in un robot da cucina o posizionandoli in un grande sacchetto di plastica per poi schiacciarli un mattarello. Aggiungere il burro fuso e mescolare. Premere il composto sul fondo e ai lati della tortiera. Cuocere la crosta a temperatura media per otto minuti, fino a quando non è dorata. Se volete prepararla, Qui trovate la ricetta.

Ricette della Pasqua in Russia

Innanzitutto dovete sapere che i russi non si augurano “Buona Pasqua” ma si dicono “Cristo è risorto” e si rispondono “è davvero risorto”. La data della Pasqua Ortodossa Russa raramente coincide con quella cattolica dato che la Chiesa ortodossa conta il tempo secondo il calendario giuliano. Così quest’anno la Pasqua in Russia sarà il 19 aprile. La domenica prima, chiamata Domenica del Salice – Вербное воскресенье – in Chiesa si benedicono i rametti di salice. La tradizione popolare dice che dopo essere state benedette le piante diventino magiche e proteggano dagli spiriti maligni.

La Pasqua si festeggia in famiglia e i piatti tradizionali sono le uova sode dipinte, il Kulich (il dolce pasquale) e la Paskha (il dolce di ricotta). Per colorare le uova, anche oggi, si usano coloranti naturali come la buccia di cipolle, il succo di barbabietola rossa e gli infusi di tè nero.

Dopo pranzo i bambini giocano a “sbattere le uova”: un gioco antico in cui gli avversari sbattevano le uova le une contro le altre e l’uovo il cui guscio si frantumava per primo aveva perso la sfida.

Il Kulich Pasquale ha lo stesso significato religioso della Colomba pasquale italiana. Il dolce ha una forma cilindrica ed è decorato con glassa bianca, frutta candita, mandorle, noci, gocce di cioccolato o zucchero colorato. Sulla glassa vengono dipinte le lettere ‘ХВ’ (Hristos Voskrese – Cristo è risorto) e viene servito con una candela sottile nel centro. La Paskha, invece, è il simbolo della Resurrezione, è fatta di tvorog, una ricotta molto dolce, ha forma piramidale ed è decorata con frutta candita, le lettere ‘XB’ e la croce. Tutte queste curiosità ce le hanno raccontate Svetlana e Medina.

Ricette della Pasqua in Germania

In Germania la Pasqua, prima ancora di quella culinaria, la Pasqua ha un’altra tradizione. Riguarda le fontane cittadine che vengano addobbate con uova pasquali sperando nella pioggia per un buon raccolto.

Il giovedì prima di Pasqua, detto “giovedì verde” – Gründonnerstag, si mangiano solo alimenti verdi mentre il venerdì santo – Karfreitag – la tradizione è di non mangiare carne. Il giorno di Pasqua, invece, la tradizione vuole che si mangi agnello e che si prepari un Osterlamm/Osterhase: una torta di pane dolce a base di uvetta (o una treccia di Pasqua – Osterzopf).

Ricette della Pasqua in Brasile

La Pasqua in Brasile è, come in molti altri paesi cattolici, occasione di festa e allegria. E anche occasione di pranzi conviviali in famiglia e con amici. In Brasile la tradizione della Pasqua vuole che non si mangi carne il venerdì precedente la Pasqua e si festeggi in famiglia. Sulle tavole brasiliane non può mancare il merluzzo di Pasqua, e la colomba pasquale. Come in Italia, anche in Brasile, gli adulti comprano grandi uova di cioccolato che nascondono ai bambini per la tradizionale “Caccia alle uova”. Le uova vengono, tradizionalmente, portate dal Coniglio Pasquale, che è il simbolo della Pasqua brasiliana. Considerato animale che, in natura, genera cucciolate di grandi dimensioni, il Coniglio è il simbolo della vocazione della Chiesa di produrre nuovi discepoli.

Ricette di Pasqua in Inghilterra

In Inghilterra il pranzo pasquale non prevede un primo e un secondo ma un piatto unico accompagnato da svariati contorni. I piatti principali sono l’honey butter ham. Si tratta di prosciutto glassato al miele, accompagnao da mash potatoes – puré di patate – o jacket potatoes, patate al cartoccio da mangiare con burro ed erbe; cavolini di Bruxelles in padella, carote e piselli.

Altro piatto principale pasquale è la spalla d’agnello con erbe aromatiche e aglio. Immancabile sulle tavole inglesi, non solo a Pasqua ma ogni qual volta si mangia manzo o tacchino, sono gli Yorkshire Puddings a base di uova e farina. Si mangiano annaffiati di salsa Gravy, una riduzione del nostro sugo dell’arrosto. Non facilissima però da trovare nei nostri negozi in questo momento.

Il simbolo immancabile del tradizionale pranzo di Pasqua inglese sono gli “hot crossed buns“, panini dolci speziati con una croce sopra da mangiare il venerdì prima di Pasqua. I britannici hanno anche un altro dolce tipico: la Simnel cake, un dolce decorato con paline di marzapane che simboleggiano gli 11 apostoli. Dopo aver mangiato per ore, rientrati a casa si regalano una cena leggera: sandwich con gli avanzi e uno dei più buoni è quello con la carne e i Branstone pickles, verdure sottaceto e una tazza di tè. Grazie a Stella per tutti questi consigli.

Ricette di Pasqua della tradizione in Italia

Partiamo da Napoli. Qui il tradizionale pranzo di Pasqua prevede la “Crostata di tagliolini”, il “Casatiello” e la famosissima “Pastiera”. Per le ricette, che trovate qui, ringraziamo Raffaella, cuoca superba e grande appassionata della tradizione.

Davvero curiosa è la tradizionale colazione di Pasqua tipica di Porto Santo Stefano, in Toscana, che ci è stata raccontata dalla famiglia Capitani: ci si ritrova dopo la processione del Cristo risorto in cui “la mattina molto presto la statua viene portata in spalla al mare dove tutte le imbarcazioni suonano le proprie sirene per salutare il Cristo risorto che verrà poi benedetta nella Chiesa di Santo Stefano dal Vescovo o dal Parroco. È un momento molto emozionante.

Al porto la statua viene alzata per benedire il porto marittimo e commerciale e tutta l’attività marittima” ci ha detto Barbara Capitani; ci si siede a tavola con la famiglia e si aprono le danze.

La schiaccia dolce è il piatto principale della colazione pasquale, e quindi immancabile, a cui si accompagnano affettati freschi come capocollo, prosciutto crudo e salame toscano; uova sode, rigorosamente benedette; cioccolata calda e vino toscano. Forse ancora più curiosa è l’usanza della famiglia Capitani, e chissà forse anche di molte altre famiglie toscane. Si tratta, e qui la curiosità, è la rottura delle uova di cioccolato che si devono rompere sulla testa del più “zuccone”.

Sempre in Toscana, nella campagna maremmana, in ogni casa si sforna il pane alla ricotta. E noi abbiamo avuto la ricetta originale direttamente da una toscana doc, la sig.ra Benelli.

In Sicilia, invece, non può mancare la “martorana” di Pasqua. Dolci di mandorle a forma di percore. Belle e buone!

In Calabria si mangiano le “Cullure” di Pasqua; nel Salento su tutte le tavole pasquali si trova la Puddhrica Salentina.

A Verona, oltre alla famosissima Colomba, altro dolce tipico sono le brassadele broé.

I tortelli di Parma

Nella città capitale italiana della cultura, Parma, la tradizione vuole che sulle tavole dei parmigiani non possano mancare i ravioli o i tortelli. La città è conosciuta per il parmigiano reggiano, il crudo di Parma, il salame di Felino e il culatello oltre ai tortelli d’erbetta, gli anolini e i cappelletti. Ma per Pasqua ci sono dei ravioli molto speciali. Tra i piatti cult della cucina parmigiana ci sono senza dubbio i tortelli d’erbette. Il nome lo prendono dall’ingrediente vegetale del ripieno, ma in città è il bianco della ricotta a spiccare.

