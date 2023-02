Alcune persone, che hanno appena iniziato a padroneggiare il mondo delle scommesse sportive, commettono l’errore di scegliere troppi eventi e scommere a caso. Tuttavia, bisogna capire che un’azione come Sportaza accedi non fa di una persona uno scommettitore. Sulla piattaforma sono registrati migliaia di professionisti che scelgono correttamente gli eventi sportivi e le scommesse, tenendo conto di determinati criteri. Quindi, questo significa che un principiante non ha alcuna possibilità? Non è così. Infatti, l’algoritmo per scegliere su cosa scommettere non è così difficile come potrebbe sembrare. Le sue regole di base sono descritte di seguito.

Quali sono le scommesse più adatte ai principianti?

In primo luogo, coloro che si sono appena registrati sul sito o che stanno per farlo, hanno bisogno di:

Scoprire quali sono le conoscenze sportive più profonde e prenderle come base.

Scegliere non solo su quale sport puntare, ma anche determinare tornei, campionati, club.

Capire quali tipi di scommesse esistono, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna.

Decidere le condizioni dell’ufficio del bookmaker.

Un errore comune degli scommettitori alle prime armi è quello di pensare che tutte le scommesse siano essenzialmente identiche, perché il principio è lo stesso e il vincitore sarà colui che avrà ragione (bookmaker o scommettitore). Pertanto effettuano una serie di scommesse, ad esempio multiple, sistemi, combinate, ma non capiscono bene cosa significhino. Ognuna ha infatti le sue condizioni con molte sfumature. Per cominciare, bisogna scoprire cosa significano e come vengono calcolati i risultati, gli handicap e i totali. Allo stesso tempo, uno scommettitore alle prime armi dovrebbe scoprire, se per qualche motivo non l’ha ancora fatto, che cosa sono:

Linee e coefficienti.

Margine del bookmaker.

Quote su eventi sportivi.

Sovraccarichi in linea.

Ai principianti si consiglia di scegliere scommesse il cui risultato è più facile da prevedere. A differenza delle opzioni combinate, non è necessario che tutte le parti siano corrette.

I tassi di sistema sono, ovviamente, un’opzione redditizia, ma dovrebbero essere presi in considerazione solo quando si ha già un’esperienza sufficiente. L’utente, per esempio, deve prevedere lo sviluppo degli eventi non di una partita, ma di più partite contemporaneamente. Un solo errore può portare al collasso dell’intero sistema.

Molti principianti per la prima scommessa, cercano informazioni su Internet. Imparano così il totale nei campionati con basso rendimento, l’handicap sull’outsider o l’handicap sul favorito che è stato sottovalutato, tutte notizie utili. Le opzioni possono essere molte, ma è necessario capire che per eseguire con successo una scommessa di questo tipo è necessario avere una buona conoscenza di una determinata disciplina sportiva.

Algoritmo delle azioni dei power user

Possiamo fare un esempio di schema semplificato che guida chi ha già iniziato a scommettere in modo più o meno professionale. Quindi:

Si sceglie uno sport specifico.

Vengono cercati diversi tornei e campionati, ognuno dei quali viene studiato a fondo.

Identificare i club promettenti.

Selezione della strategia di lavoro.

Viene fatta una scommessa.

Sembra piuttosto semplice, non è vero? Ma non è proprio così. Ogni fase è composta da numerose inezie. Per esempio, nel determinare le squadre sportive, gli scommettitori analizzano le statistiche delle prestazioni recenti, la forma fisica degli atleti, il grado di motivazione, il microclima della squadra e molti altri fattori.

Vale la pena di prestare attenzione a un altro aspetto: la ricerca di errori nei calcoli dell’ufficio del bookmaker. A volte capita che un determinato evento venga valutato in modo errato e lo scommettitore, accorgendosene, effettua una scommessa promettente. Naturalmente, un compito del genere è difficile, tuttavia, con l’aiuto di tali scommesse è possibile ottenere un maggiore profitto finanziario grazie alla copertura del margine.

