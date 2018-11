Buone notizie per chi viaggerà dal Nord verso la Puglia. Finalmente arrivano a Brindisi e Lecce i Frecciarossa ETR500. Con il consueto cambio di orari di Trenitalia, spiccherà dunque anche la novità più attesa, quella legata ai treni veloci. Così, nella notte tra l’8 ed il 9 dicembre, arriverà nella stazione di Lecce e in forma stabile il Frecciarossa, in sostituzione di due Frecciabianca l’8803 e l’8830, mentre nel corso del prossimo anno, per dicembre 2019, i treni ad alta velocità sostituiranno completamente tutte le vecchie Frecce. Questo non comporterà al momento l’aumento di collegamenti, ma solo la modifica del materiale rotabile.

I test effettuati da Trenitalia hanno avuto buon esito: i treni Freccia potranno viaggiare tra Brindisi e Lecce a circa 200 chilometri all’ora. Perciò, con l’entrata in vigore del nuovo orario l’11 dicembre, i tempi di percorrenza tra i due capoluoghi si ridurranno notevolmente. Inoltre, nel 2018 dovrebbero terminare i lavori sulla direttrice Adriatica, e questo consentirà di ridurre ulteriormente i tempi sulle lunghe percorrenze. L’obiettivo è risparmiare un’ora di viaggio tra Lecce e Bologna e 45 minuti tra Bari e Bologna. Il treno ad alta velocità, dopo i vari annunci, viaggerà realmente sui binari del Salento e lo farà in modo permanente. Per i convogli Etr 500, si tratta di un ritorno nella stazione salentina, dove già avevano fatto capolino, in forma sperimentale, per poi essere soppressi nell’arco di una sola stagione, in quanto ritenuti dall’azienda poco redditizi lungo i collegamenti Milano-Lecce.

