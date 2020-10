“Human Rights”: la Storia dell’ONU raccontata dalla fotografia

Il 24 ottobre è la giornata delle Nazioni Unite. L’Organizzazione delle Nazioni Unite (San Francisco 25-26 giugno 1945) e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, sono due passaggi fondamentali della storia del ‘900.

Per celebrare i 75 anni della nascita dell’ONU è stata allestita in anteprima per Roma nello Spazio5 (www.spazio5.com) la mostra fotografica “Human Rights. La Storia dell’ONU (e del Mondo) nelle più belle immagini della United Nations Photo Library”.

In programma fino al 28 novembre 2020, “Human Rights” adotta una formula espositiva inedita.

Si compone di 160 immagini di reportage di grande impatto visivo, approfonditi con testi dal taglio giornalistico-editoriale.

Circa 60 foto sono stampate, le altre sono proposte in foto-proiezione su grande schermo. Il focus raffigurato nelle immagini riguarda le più importanti missioni civili e militari di cui l’ONU è stata protagonista.

Human Rights: i problemi delle società contemporanee

L’esposizione vuole anche raccontare come è cambiata nel corso del tempo la sensibilità del pianeta nei confronti di alcune della questioni che animano le società contemporanee. Tra queste l’estrema povertà di alcuni Paesi; l’istruzione e l’assistenza sanitaria; la diffusione dei diritti umani e della democrazia; la giustizia e la questione femminile; il numero crescente di anziani e l’esplosione demografica. E ancora la sostenibilità ambientale, le migrazioni….

La mostra mira a indurre una riflessione sulla struttura dell’ONU e le sue contraddizioni, sia politiche che ideologiche. Molti dei Paesi che aderiscono alle Nazioni Unite non ne condividono di fatto i principi fondanti.

La mostra parte del progetto History & Photography

L’esposizione è curata da Alessandro Luigi Perna, prodotta da Eff&Ci – Facciamo Cose, ed esposta a Roma in partnership con l’agenzia AGR di Maurizio Riccardi e l’Istituto Quinta Dimensione.

La mostra fa parte di History & Photography, un progetto analogico e digitale rivolto al grande pubblico e a Scuole e Università. L’obiettivo principale è raccontare la Storia con la Fotografia (e la Storia della Fotografia) valorizzando gli archivi storici fotografici nazionali e internazionali, sia pubblici che privati.

Info sulla mostra: “Human Rights”

Apertura al pubblico: 24 ottobre – 28 novembre. Giorni e orari: da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 20.00, Sabato dalle 11.00 alle 20.00; Domenica chiuso.

Biglietti ingresso: Adulti € 6,00; Soci di Associazioni culturali € 5,00; Studenti € 5,00.

