Marche Experience, si riparte dalle eccellenze enogastronomiche

“Marche Experience – Eccellenze delle Marche a tavola”, è il progetto approvato dalla Giunta Regionale per rilanciare il turismo da fuori regione. L’intento è unire i produttori di vino di qualità e gli operatori Horeca, passando per la collaborazione dei sommelier. Un modo per sostenere sia l’enologia sia il settore della ristorazione, penalizzati fortemente dalla pandemia.

Il bando “Marche dalla Vigna alla Tavola” sta centrando gli obiettivi con circa 400 degustazioni e migliaia di appassionati che intervengono, il 20% dei quali da fuori regione. Il progetto, curato dall’agenzia Presscom, consistente in una serie di degustazioni guidate da sommelier professionisti e chef alla scoperta delle specialità enogastronomiche marchigiane. Un invito alla ripartenza e un messaggio di fiducia nelle enormi potenzialità del territorio che si basa sul turismo e sull’ospitalità.

Le cantine coinvolte nel progetto e che hanno aderito agli eventi sono 31, mentre i ristoranti sono 15. In ogni serata-degustazione di “Marche Experience” il vino è abbinato con prodotti d’eccellenza dei territori delle province di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. È possibile, durante la degustazione, incontrare i produttori, informarsi sulla produzione e venire a conoscenza della storia dell’azienda agricola o della tenuta.

Ogni vino è proposto da sommelier professionisti in abbinamento ai prodotti agroalimentari d’eccellenza che caratterizzano i territori marchigiani; tutti i prodotti sono ceertificati Dop, Igp, Stg e Presidi Slow Food. Le prossime iniziative il 3 dicembre a Portorecanati e il 10 dicembre a Cingoli.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Marche. Coordinamento della comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari. “L’idea – ha spiegato il vice-presidente della Regione Marche e assessore all’agricoltura Mirco Carloni – è quella di investire sul binomio turismo e convivialità. Binomio che contraddistingue i servizi di ospitalità dei nostri operatori. Vogliamo dare risposte urgenti alle attività ristorative e ai produttori enologici, fortemente colpiti dalle ripetute restrizioni imposte dalla pandemia. Le Marche vogliono farsi trovare pronte alla piena ripresa del turismo, con iniziative adeguate a una immediata ripartenza”.

