È importante per ogni scommettitore principiante capire cos’è il banco e come deve essere gestito correttamente. Dopotutto, come dimostra la pratica, l’errore più comune all’inizio di qualsiasi giocatore nelle scommesse sportive è una dimensione di scommessa mal calcolata su un Sportaza sito. Ecco un semplice esempio: un giocatore decide di puntare il 10% del banco. E dopo una serie di fallimenti, si chiede dove siano finiti tutti i soldi. Parliamo ancora di questo: quanti soldi dovrebbe scommettere un principiante?

L’entità della scommessa su un Sportaza sito dipende da un gran numero di fattori:

La quota: più è alta, più è alto il rischio di perdere. Quindi, con quote elevate, non è consigliabile rischiare grandi somme, soprattutto se una persona non ha molta esperienza di scommesse.

Tipo di scommessa: l’entità della scommessa può dipendere direttamente dal tipo di strategia che si sta utilizzando.

Stabilità psicologica ed esperienza: se state muovendo i primi passi nel mondo delle scommesse sportive, gli esperti non vi consigliano di iniziare subito con grandi somme.

Tutti i punti sopra citati sono interconnessi tra loro. Uno scommettitore principiante deve entrare gradualmente nel processo: imparare a pensare, a confrontare i fatti e a allocare le proprie finanze in modo saggio.

Il rapporto tra le quote e l’entità della scommessa

Chi scommette sullo sport tramite un Sportaza sito deve capire che il suo compito principale non è vincere una certa somma di denaro in un certo periodo di tempo, ma evitare di perdere le proprie finanze su questa distanza. Qualcuno dirà: che razza di follia? Ma chi inizia subito a inseguire i profitti ha il 99% di probabilità di fallire e di rimanere sul fondo del barile.

Che rapporto c’è tra quote e dimensioni delle scommesse? Tutte le quote possono essere suddivise in tre gruppi: Basso (fino a 1,7); Medio (da 1,71 a 2,2); Alto (da 2,21).

Naturalmente, questa distribuzione è relativa. I giocatori esperti cercano di non scommettere su quote inferiori a 1,7: di solito puntano il 5-6% del loro banco su quote medie. Se uno scommettitore è sicuro che una scommessa con quote elevate avrà successo, di solito non scommette più del 4% del suo banco. È quindi necessario considerare il livello di rischio.

L’importanza dell’esperienza e della psicologia del gioco d’azzardo

Tutti noi siamo massimalisti. Un giovane giocatore che ha elaborato una teoria e l’ha provata su un conto demo su un Sportaza sito è probabile che si trovi di fronte a una barriera psicologica quando arriva il momento di giocare con soldi veri. Ci vuole tempo perché lo scommettitore si abitui a puntare soldi “veri”. Quindi, ancora una volta, non è necessario iniziare con grandi somme. Una volta acquisita un po’ di esperienza e abituati alla realtà delle scommesse sportive, si può gradualmente giocare “in grande”.

Errori da evitare

Non attenersi al bankroll stabilito all’inizio. Le scommesse non sono una scienza esatta e possono sempre verificarsi circostanze impreviste che ci fanno perdere una scommessa. È importante non perdere la calma e continuare a seguire la strategia scelta senza aumentare il budget o seguire le percentuali di scommessa che il sistema ci impone. Solo così possiamo essere sicuri di ottenere risultati a lungo termine.

Non tenere traccia delle scommesse piazzate. È importante registrare tutte le scommesse piazzate e annotare le puntate, le quote e le vincite/perdite in un foglio Excel. Infatti, si capisce subito se il sistema che si sta utilizzando è efficace o meno. In questo caso, possiamo sempre correggere e modificare alcune variabili per salvare il bankroll.

Scommesse forzate. Anche se il sistema adottato richiede di scommettere su un Sportaza sito in modo costante, non significa che tutte le partite vadano allo stesso modo. C’è sempre un pronostico alla base che deve essere giusto. Non è necessario scommettere ogni ora o ogni giorno se non ci sono partite avvincenti in programma. Aspettatevi delle buone partite o delle scommesse in eccesso e non forzatevi mai a scommettere e basta.

