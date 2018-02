Al re della PopArt dedicata la mostra “Andy Warhol Superstar”

Continua con successo l’esposizione dedicata al poliedrico artista americano Andy Warhol presso le sale di Casa dei Carraresi a Treviso, aperta al pubblico fino al 1 maggio 2018. La mostra, intitolata “Andy Warhol Superstar” ripercorre, attraverso 40 opere provenienti da collezioni private, la straordinaria carriera di un artista che inseguì ‘il successo fino a raggiungere la celebrità a livello internazionale. L’artista, infatti, ben presto intuì che, per uscire da un’anonima vita newyorkese gli serviva uno stile di vita stravagante ed un modus operandi del tutto innovativo ,fuori dagli schemi dettati dall’espressionismo astratto del suo connazionale Pollock. Passo dopo passo, Andy Warhol, sviluppò una nuova forma di Arte e oltre ad essere attratto dalla pittura e dalla scultura, utilizzò la tecnica della serigrafia adatta a riprodurre non un solo originale ma una serie di immagini identiche. Tra i lavori più celebri di questa nuova tendenza artistica, vi sono i ritratti della compianta attrice Marilyn Monroe, icona della bellezza e della sensualità femminile.

La carriera di Warhol fu segnata da tanti successi soprattutto negli ambienti VIP del mondo dell’arte ed anche di quello dello spettacolo e del jet set e fra le sue frequentazioni figuravano personaggi autorevoli quali Liza Minnelli, Bianca Jagger, Diana Vreeland e Truman Capote, lo scrittore celebre per “Colazione da Tiffany”.

La mostra accompagna il visitatore a seguire il variegato universo dell’artista omaggiando la vita e il suo notevole background tramite la fase iniziale del suo famoso studio-laboratorio “The Factory” molto informale ed il successivo “Studio 54” più glamour del precedente.

Accanto alle opere esposte, è allestito uno spazio sperimentale nel quale il visitatore ha la possibilità di interagire, in tempo reale, con la New York di Andy Warhol e poter godere di quegli inflazionati “15 minuti di celebrità” come disse il celebre artista, anticipando verosimilmente il potere acquisito oggi dai moderni mezzi e dispositivi multimediali.

Informazioni: www.superstarwarhol.com

Casa dei Carraresi, Via Palestro, 35 – Treviso

Orari: da martedì a venerdì : ore 10.00-18.00; venerdì-sabato- domenica: ore 10.00-20.00

Leggi anche: