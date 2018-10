Visita all’antico Borgo di Strassoldo di Cervignano del Friuli per scoprire due antichi castelli friulani: Strassoldo di Sopra e Strassoldo di Sotto, tra natura, storia e fantasia. I Castelli sono incastonati nel cuore della pianura friulana, tra corsi d’acqua di risorgiva. Il suggestivo borgo medievale di Strassoldo è uno scrigno di storia. Il castello di Sopra ed il castello di Sotto, tra i più antichi e significativi del Nord est d’Italia. L’occasione è l’appuntamento autunnale dal titolo “In Autunno: Frutti, Acque e Castelli” che va in scena il 20 e il 21 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00. Una iniziativa che quest’anno festeggia il ventesimo compleanno. Era il 1998 quando le proprietarie, Ombretta e Gabriella, decidono di aprire al pubblico i battenti dei due manieri due volte l’anno, dando vita a due week-end di “castelli aperti a Strassoldo”, arricchiti dalla presenza di espositori selezionatissimi e iniziative collaterali. A questi appuntamenti si ritrova un pubblico (ormai affezionato) in cerca di atmosfere ed oggetti raffinati ed insoliti, permettendo di scoprire, attraverso la presentazione delle nuove opere di artigiani, artisti ed antiquari selezionati e rari, anche la bellezza e i décor degli interni.

Castelli aperti a Strassoldo

Il castello di Strassoldo di Sopra è immerso in un parco secolare, lambito da corsi d’acqua di risorgiva. Qui si ritrova il fascino dei parchi antichi dagli alberi secolari in cui sono immersi. L’albero più imponente è un’antichissima magnolia grandiflora, ma fanno bella mostra anche importanti esemplari di aceri, querce, lagerstroemie, liriodendron, ginko biloba, liquidambar e un bellissimo gazebo di palme.

L’appuntamento autunnale con Castelli aperti a Strassoldo suggerisce un incantevole viaggio fra saloni arredati con quadri d’antenati, alberi genealogici e mobili antichi. Ma vi sono anche maestri antiquari, maestri artigiani con preziosi manufatti in oro, argento, vetro, pietre e stoffe preziosi, lana, carta, cashmere, fildiferro, pelle, legno e terracotta. Non mancano prelibatezze artigianali come cremini, torte alla glassa, aceti balsamici, cioccolate, liquerizie, salse, conserve e vin brulé con mela e cannella.

Per info e prenotazioni:

info@castellodistrassoldo.it

www.castellodistrassoldo.it

www.turismofvg.it

