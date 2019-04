Vale un Viaggio è il secondo titolo di una collana dedicata alle bellezze nascoste dell’Italia. È un’opera originale che fa forza sul valore della parola scritta e delle immagini stampate. Originale perché la giornalista e critica Beba Marsano percorre nuovamente da Nord e Sud il nostro Paese proponendo al lettore 101 inconsueti: siti archeologici, preziosi musei d’arte e d’arti minori, cicli di affreschi, chiese e basiliche, collezioni private. Ma anche piazze e scorci intesi come paradigmi di uno specifico periodo architettonico, angoli e prospettive naturalistiche di sorprendente bellezza.

Vale un Viaggio è originale perché unisce l’utilità di una guida di resoconti di viaggio alla godibilità di un testo antologico di divulgazione critica e divulgazione culturale. Il risultato è una grande mostra che svela luoghi artisticamente preziosi attraverso tutte le regioni italiane. L’autrice, alla fine di ogni racconto, invita il visitatore a fare una sosta e suggerisce un albergo e un ristorante nelle immediate vicinanze. “L’Italia è un giacimento inesauribile di tesori sommersi”, dice Beba Marsano. “Non nella sola provincia, ma nelle stesse città d’arte sono ricche di meraviglie sottotraccia messe in ombra da un patrimonio monumentale spesso troppo ingombrante”.

Vale un Viaggio: caleidoscopio di suggestioni

Il libro è un caleidoscopio di suggestioni, sconosciute ai più, preziose e sorprendenti. In Valle d’Aosta, per esempio, c’è il gigantesco altare dorato di Antagnod, ai piedi del Monte Rosa. In un piccolo centro in Piemonte il retablo della Modanna di Monserrat, capolavoro di un maestro spagnolo del ‘500 . Fra i monti di Varallo la ‘Nuova Gerusalemme’, come in Veneto le meraviglie della pittura del Settecento. Scendendo lungo la penisola in Toscana i maestri comacini della fonte battesimale del Duomo di Massa Marittima, l’appartato Museo Civico d’arte a Montalcino. L’ecclettismo visionario della Scarzuola a Montegabbione e ancora il borgo di Postignano restituito a nuova vita, entrambi in Umbria.

In Molise il museo sannitico ospitato nel cinquecentesco Palazzo Mazzarotta di Campobasso. E poi in Puglia il ciclo della Gerusalemme Liberata di Conversano in Puglia; mentre in Sicilia il Bosch di Sicilia in Palazzo Abatellis, il museo di Renato Guttuso a Bagheria; a Messina, l’utlimo tragico Caravaggio, il retablo di San Giorgio a Perfugas, un capolavoro dell’arte popolare.

Vale un Viaggio racconta anche delle meraviglie della natura come il parco di Villa Gregoriana a Tivoli o l’Orrido di Bellano sul Lago di Como o l’hortus conclusus monastico dei Giardini La Mortella a Forio d’Ischia, gli strapiombi della costa di Baunei in Sardegna. Un libro da sfogliare, per le sue belle immagine, e da leggere.

Vale un Viaggio, Edizione inglese: Italy’s Hidden Treasures, Editore Cinquesensi, pagine 416, brossura, Euro 28,00.

Autore

Beba Marsano, genovese di nascita, milanese d’adozione, cosmopolita per vocazione. Giornalista, critica e storica dell’arte, esperta di turismo culturale. Ha scritto e scrive per le maggiori testate nazionali: Corriere della Sera, Panorama, Oggi, Capital. Ha curato mostre, eventi e monografie di numerosi artisti contemporanei. Come autrice ha collaborato con Rai Uno e pubblicato con Electa Mondadori e Moshe Tabibnia. Ha firmato due volumi della collana Vale un Viaggio per Cinquesensi editore.

