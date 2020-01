Ha preso il largo il 5 gennaio dal porto di Genova la nave da crociera MSC Magnifica per fare il giro del mondo. È la seconda volta che la compagnia si appresta a fare questa avventura. Gli ospiti per 117 giorni alla scoperta di continenti e luoghi non si dovranno mai disfare le valigie. Per questo secondo giro del mondo i fortunati viaggiatori visiteranno 43 destinazioni in 5 continenti. Tra le destinazioni del secondo giro del mondo: Ushuaia in Argentina, Valparaiso in Cile, Callao/Lima in Perù, Rarotonga (Isole Cook) e poi ancora Nuova Zelanda, Australia, Papua Nuova Guinea, Bali, India e Giordania, con visita a Petra.

Nei tre mesi a bordo gli ospiti vivranno anche un vero e proprio viaggio gastronomico. Potranno degustare un menù internazionale unico nel suo genere. Sono dieci gli chef pluripremiati provenienti da tutto il mondo che presenteranno il meglio delle loro rispettive cucine. Si va ovviamente da quella italiana, spagnola e tedesca, alla cucina brasiliana, argentina, colombiana, peruviana, hawaiana, cinese, indiana.

Giro del mondo il viaggio di una vita

Chi non ha sognato di riuscire a fare nel corso della propria il giro del mondo? Credo tutti. Anche se non è alla portata di tutti sono tanti coloro che lo fanno. Il secondo giro del mondo di MSC Crociere è andato tutto esaurito e, per il giro del mondo 2021 sono rimaste poche cabine.

Gianni Pilato, Area Manager Nord-Ovest di MSC Crociere, ha commentato: “Dopo il successo della prima World Cruise, partita sempre da Genova un anno fa, siamo contenti di essere qui oggi per salutare la partenza del secondo giro del mondo targato MSC Crociere”.

Gianni Pilato, gli itinerari del giro del mondo cambiano ogni anno? “Sì, ogni anno ci sono itinerari diversi, però Genova resta sempre la città di partenza e di arrivo del nostro giro intorno al mondo. Una scelta che risulta molto apprezzata. Le vendite della World Cruise 2021 hanno raggiunto ottimi risultati. Da circa un mese è possibile prenotare la World Cruise 2022. Il viaggio, sempre di 117 giorni con partenza da Genova il 5 gennaio 2022, si svolgerà a bordo della MSC Poesia per scoprire 43 destinazioni e 24 nazioni”.

Viaggio raccontato in diretta

A bordo della nave ci sarà anche una videocamera che sarà utilizzata in staffetta da un team di content creator, appositamente arruolati da MSC Crociere in collaborazione Instax, con che daranno vita a un unico racconto della vacanza intorno al mondo catturando le proprie esperienze e raccontando le destinazioni che saranno via via scoperte. Questi otto viaggiatori cureranno storie basate sulla narrazione e sul concetto di “made by humans”. Ciascuno di loro, inoltre, incontrerà e interagirà con la popolazione locale in 23 paesi diversi, un modo impressionante di creare storie stimolanti sulla loro scoperta quotidiana. Nel team ci sarà anche l’influencer italiano Marcello Ascani che sarà a bordo della nave dal 4 al 16 aprile alla scoperta di Bali e Bombay.

Info: www.msccrociere.it

Leggi anche: