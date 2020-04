I delfini sono dei mammiferi particolarmente intelligenti. Vederli nuotare in coppia o in branco in mare aperto è uno spettacolo unico. A queste creature marine la comunità internazionale ha dedicato una giornata. Il 14 aprile è infatti la Giornata Mondiale dei Delfini. Da diversi anni si celebra in molti paesi del mondo. Proprio ieri, giorno di Pasqua, questi cetacei hanno regalato uno spettacolo meraviglioso al largo delle coste di Ravenna. I delfini nuotavano al largo e sono stati filmati da una motovedetta del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Ravenna. Guarda il video pubblicato da RavennaToday.

Tutela di una specie preziosa



Spostandoci dall’Adriatico al Tirreno troviamo una della più importanti aree marine protette che coinvolge le acque territoriali di Italia, Francia e Principato di Monaco. Si tratta del Santuario Pelagos, istituto nel 2001 per tutelare le otto specie di cetacei presenti in quest’area, fra cui il delfino.

La tutela di questa specie preziosa per tutto l’ecosistema marino è molto sentita nel Mediterraneo; ma anche nei mari più a Nord, per esempio in Irlanda.

Le acque irlandesi sono santuario di balene e delfini. Nel corso degli anni il governo irlandese ha emanato diversi provvedimenti legislativi a tutela dei cetacei. Questi provvedimenti hanno portato a dichiarare i mari irlandesi santuario di balene e delfini. Le acque dell’isola di Smeraldo sono tra le più importanti in Europa per i cetacei. Qui si trovano 25 specie delle 86 presenti in tutto il mondo.

Per mostrare il valore della difesa dei delfini sono state create attività divulgative e informative che includono il loro avvistamento e monitoraggio. Tutto nel pieno rispetto della sicurezza: la loro socievolezza rende molto facile poterli ammirare da vicino. I delfini amano l’interazione con gli esseri umani e spesso si spingono vicino a riva o nuotano a fianco delle piccole barche utilizzate per le escursioni.

Guardare gli avvistamenti dei delfini stando a casa

Un sito che permette di informarsi a distanza sulla loro vita, i loro movimenti e la loro salute è Irish Whale and Dolphin Group, che pubblica in tempo reale notizie sugli avvistamenti, video, immagini di avvistamenti mandate anche dalle persone comuni (molto ricca la sezione dedicata alle megattere), contenuti interattivi, aggiornamenti video e fotografici su progetti internazionali di ricerca. Molto interessante – anche per fare un piccolo viaggio con la mente – la mappa delle differenti zone che permettono di avvistare i cetacei senza dover necessariamente entrare in mare.

In questi giorni costretti a casa dal coronavirus possiamo vedere i delfini anche da casa come nel seguente video con un gruppo di giovani delfini al largo delle coste irlandesi: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lbs-public-sites/CTL_Footage.mp4

