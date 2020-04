Contorno viso, corpo e capelli, in forma e di bello aspetto

Elizabeth Arden e Marionnaud insieme per il coronavirus

Elizabeth Arden , marchio della bellezza, e le profumerie Marionnaud hanno deciso di dare il proprio contributo per affrontare l’emergenza Coronavirus in Italia. È possibile acquistare online, esclusivamente sul sito di Marionnaud, un’edizione limitata dell’iconico Eight Hour® Cream Skin Protectant. Uno dei prodotti di bellezza più famosi, desiderati e versatili. Il 100% del ricavato della vendita del prodotto Eight Hour® Cream Skin Protectant Limited Edition sarà interamente devoluto al Policlinico di Milano. Un modo per sostenere chi sta affrontando senza sosta l’emergenza Covid-19.

Anche il mondo della bellezza ha deciso di sostenere il personale sanitario nella lotta contro il coronavirus. Lo fa con iniziative speciali, offrendo un contributo concreto e diffondendo un messaggio di speranza e positività. Eight Hour® Cream Skin Protectant Limited Edition potrà essere acquistata shop online sullo shop di Marionnaud Italia fino al 30 giugno o ad esaurimento scorte.

www.marionnaud.it

Emocean: principi attivi marini per contorno viso

Il brand EMOCEAN fonde le due parole, emozione e oceano. Due parole che esprimono la forza della natura, la purezza e la ricchezza di ingredienti unici e perfettamente biocompatibili. Per il contorno viso sono un vero e proprio mix dei più potenti principi attivi marini e biotecnologici. Consentono di ridefinire completamente l’architettura e il contorno del viso e delineare un viso perfetto. Nasce così una linea unica sia professionale che domiciliare. La linea incrementa la produzione di collagene ed elastina, potenzia l’attività dei fibroblasti, con un effetto lifting istantaneo di efficacia duratura. Inoltre rimpolpa i tessuti e le rughe profonde, attenua le contrazioni muscolari rendendo il contorno viso più disteso.

Nella linea i due preziosi prodotti: Absolute Cream è una crema viso con un potente effetto Lift-Up con effetto tensore, stimolando la produzione di collagene. Absolute Serum, invece, è un elisir viso dalla texture avvolgente specifico per i cedimenti cutanei. Grazie ad attivi preziosi come la Perla Nera di Tahiti, ricca di oligoelementi e aminoacidi e ai microrganismi marini di ultima generazione. Questo siero è ideale per ridefinire l’architettura del viso e donare alla pelle una radiosa compattezza.

www.mmcosmetica.it

Black Baccara di Miriamquevedo più forza e vitalità ai capelli

Miriamquevedo , dopo aver conquistato il mondo con le sue linee di haircare a base di ingredienti rari e preziosi, lancia sul mercato la sua sesta collezione dedicata al trattamento di capelli deboli e danneggiati. Black Baccara offre il connubio vincente tra ingredienti naturali e tecnologie più avanzate per curare i capelli sfibrati. Al centro di tutta la collezione c’è il Black Baccara Rose Youth Concentrate. Una formulazione all’avanguardia progettata per mantenere i capelli sani e prevenire l’invecchiamento precoce. Questa formula intervengono sia sul follicolo pilifero che sul fusto. I prodotti includono anche le Cellule Staminali di Rosa, estratte attraverso la biotecnologia dalla Rosa Alpina. In essa sono contenuti speciali fattori epigenetici che preservano la funzione delle cellule staminali del follicolo per favorire la crescita dei capelli.

La linea Black Baccara si compone di 5 prodotti specifici: shampoo, maschera, siero riparatore, trattamento intensivo in due fasi, trattamento d’urto che rigenera i capelli secchi, opachi e chimicamente trattati. Miriamquevedo è distribuito in Italia da Finmark in un numero selezionate di profumerie.

www.finmark.it

Biofficina Toscana: trattamenti cosmetici eco bio

Immaginatevi la Toscana, le sue pianure e le sue dolci colline, le aree montane e marine. E ancora parchi, riserve che esibiscono una biodiversità inimmaginabile. Un patrimonio immenso, da cui Biofficina Toscana trae ingredienti purissimi per trasformarli in potenti trattamenti cosmetici eco bio per il viso e il corpo. Protagoniste le mille e più varietà di piante, fiori, erbe e frutti, coltivate dalle Aziende Agricole locali senza l’utilizzo di fertilizzanti chimici e raccolte rispettandone le fasi lunari e i tempi balsamici. L’Olivello spinoso Bio di Bibbona, sul litorale livornese, offre le sue azioni antiossidanti e protettive nello Scrub esfoliante e rigenerante. Il peperoncino dell’Alta Maremma, coltivato con sistema biologico/biodinamico, offre la sua forza nella Crema cellulite dalle funzioni stimolanti ed elasticizzanti.

www.biofficinatoscana.it

Leggi anche: