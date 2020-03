Musgo Real Black Edition per l’uomo contemporaneo

Musgo Real , brand portoghese che si prende cura dell’uomo sin dal 1930, propone una collezione preziosa dal packaging nero. È ideata appositamente per l’uomo contemporaneo attento alle tendenze. L‘uomo Musgo Real Black Edition cerca qualcosa di unico. Lo fa nella fragranza, nel sapone che diventa un elemento di arredo e nella schiuma da barba con proprietà idratanti per una rasatura perfetta.

L’eau de toilette, sensuale e sofisticata, è costruita intorno ad una base di vetiver e cedro, patchouli e fava tonka. Nel cuore scuro c’è una seducente miscela di ganache e spezie esotiche abbinata a note di testa di ginepro, limone e bergamotto. Il flacone di vetro dal design nobile ha un intaglio che racconta tutta la poeticità del design Art Deco. A realizzarlo a mano gli artigiani di Vista Alegre. Si completa con un vaporizzatore a bulbo retrò in nero e oro per garantire facilità e uniformità di erogazione del profumo. Il tocco di classe arriva nella doccia. Sapone con corda dalle proprietà purificanti del carbone di bambù e idratanti fornite dall’olio di semi d’uva biologico della regione vinicola della valle del Douro. Musgo Real è distribuito in Italia da Finmark in un numero selezionate di profumerie. È acquistabile anche su www.finmark.it.

Bulldog Skincare For Men: il migliore amico della barba di papà

Bulldog Skincare For Men è un brand fondato da un uomo esclusivamente per gli uomini. Lo scopo è di offrire prodotti per una skincare semplice che rispetti la pelle e il pianeta. Si tratta di prodotti che combinano il meglio della natura con il meglio della scienza, senza coloranti artificiali, profumi sintetici, ingredienti di origine animale. Per i papà che amano la barba e non escono di casa la mattina senza averle dedicato la giusta cura, scegliamo il Kit Cura della Barba. Una semplice routine di 2 passaggi, Bulldog Original 2 in 1: Shampoo per barba, con aloe vera, olio di camelina e tè verde; mentre Bulldog Original Olio serve ad ammorbidire e domare la barba.

Il regalo perfetto per i papà che viaggiano tanto, per dovere o per piacere, è il Kit Cura del Viso. Una comoda e spaziosa bag targata Bulldog che contiene una routine di 3 passaggi per la cura del viso: una rasatura precisa e pulita; un Gel idratante; un Detergente; una Crema Idratante, formulata per la pelle maschile. La Bulldog Anti Age Crema Idratante, invece, è adatta per pelli mature. Il suo complesso antiossidante di Rosmarino, Echinacea e Vitamina E, aiuta a ridurre la comparsa di rughe.

https://it.bulldogskincare.com/

Police To Be Exotic Jungle for man: per un papà che vuole osare

Il brand Police ha creato Police To Be Exotic Jungle for man. Una fragranza agrumata e legnosa che riportano la mente a luoghi lontani. L’esplosiva effervescenza del bergamotto apre questa fragranza accompagnata dal succulento mandarino.

Le sfaccettature pulite della mela caratterizzano il cuore, creando un’onda di seduzione che si adagia su un fondo ricco di vetiver, legno di sandalo e cedro. Un profumo potente, seducente e audace. Il flacone conferma l’iconica forma scelta da Police.

www.policelifestyle.com

Bondi Wash: principi attivi dalla flora australiana

I prodotti Bondi Wash hanno una formulazione 99-100% naturale. Creata dalle proprietà delle specie botaniche selezionate: antibatteriche, antiinfiammatorie ed antiossidanti, solo per citarne alcune. Ogni prodotto della linea è declinato in una o più “signature scent “. Veri e propri bouquet floreali che vogliono regalare alle attività di ogni giorno un tocco di piacere e farne un vero e proprio rituale. I prodotti combinano le proprietà uniche della flora Australiana con un

lussureggiante mix di oli essenziali. A questi si aggiungono ingredienti attivi per dar vita a un range di prodotti naturali, efficaci e rispettosi dell’ambiente. Le formule altamente concentrate limitano gli sprechi e gli erogatori dispensano solo la quantità necessaria di prodotto. Tra i prodotti della linea BODY: il detergente mani e corpo Hand e Body Wash e lo spray rinfrescante idratante corpo Body Spray.

www.bondiwash.eu

