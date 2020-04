Nel weekend del 9 e 10 maggio prende il via Kid Pass Days 2020, la rassegna nazionale di eventi di insegnamento culturale. Una occasione per genitori e bambini di viaggiare virtualmente in musei e spazi culturali di tutta Italia. Sono oltre 50 gli enti e le organizzazioni che hanno aderito a questa nuova edizione. Un invito a provare nuove attività che avvicinano alla cultura, all’arte e alla tecnologia. Un aiuto ai più piccoli e ai loro genitori a gestire la permanenza forzata in casa, divertendosi con proposte educational originali.

Il primo evento digitale dedicato alle famiglie, farà scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico del Belpaese. Una grande maratona di eventi online organizzati in simultanea, in collaborazione con i più importanti musei, spazi culturali, parchi archeologici e associazioni del Paese. Un’occasione unica per scoprirli da nord a sud, da Trento a Siracusa.

Attività educativa e ricreativa

Kid Pass Days 2020 è una grande library di proposte di attività educative e ricreative, fruibili per l’occasione con appuntamenti in diretta streaming e sui social. Saranno tre le aree tematiche da esplorare: Piccoli Artisti; I love History; A tutta Scienza.

Scopo dell’iniziativa è diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino, valorizzando eventi di qualità rivolti alla famiglia. Da cinque anni Kid Pass Days è il più grande programma di edutainment d’Italia. Per questa edizione raggiunge le famiglie direttamente a casa attraverso la rete, a portata di smartphone, tablet, pc e smart tv.

I protagonisti e cosa si può fare

Tra iprotagonisti della nuova edizione troviamo il MAO, Museo d’Arte Orientale, di Torino dove si potrà realizzare un autentico dipinto in stile giapponese.

Alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia si entrerà nel fantasioso mondo in scatola dell’artista Joseph Cornell.

Spostandoci a Milano si potrà seguire l’attività a porte chiuse del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e della Veneranda Fabbrica del Duomo.

A Genova si andrà a caccia di tesori (e di dettagli!), girovagando tra le sale di Palazzo Reale e Palazzo Spinola. Sempre in Liguria il ricco programma dei Musei Civici La Spezia si svolgerà tra sigilli e lettere segrete; i giochi dei faraoni, le avventure creative e la scoperta della tecnica dell’incisione.

Scienza e avventure

Il MUSME, Museo di Storia della Medicina di Padova mostra in diretta dal laboratorio LiveAnatomy. A Trento il MUSE, Museo delle Scienze darà vita a Il suono dei libri: storie narrate, lette e interpretate, per accompagnare grandi e piccini in viaggi lontani, alla scoperta delle creature e delle avventure del bosco.

Il laboratorio del MART di Rovereto insegna a creare piccoli “villaggi di carta”, scenografie ispirate alle Crystal Cities dell’illustratore Rob Dunlavey.

Utilizzando ago, filo e i consigli del Museo Antonio Canova di Possagno, si potrà realizzare un taccuino da disegno, proprio come quello del grande artista. Palazzo Fava il Palazzo delle Esposizioni di Bologna, ai bambini farà scoprire una fiaba rinascimentale legata alla mostra dedicata al Polittico Griffoni.

Iil MAXXI di Roma si trasformerà in un acquario, per un inedito viaggio subacqueo tra gli abissi… del museo. Sempre nella capitale, ci si avventurerà nel mondo degli Studios e del cinema con Cinecittà si Mostra.

Dalla Sicilia, il Parco archeologico di Siracusa dedica un omaggio a Gianni Rodari, un viaggio nell’area archeologica dell’Akrai e un viaggio tra i mosaici di Villa Tellaro.

Api, giochi, cucina e psicologia

Il progetto è reso possibile con il sostegno di partner e sponsor, che partecipano attivamente. Tra questi Mielizia farà scoprire il mondo delle api e del miele con una visita al parco e con l’osservazione di una famiglia di api dal vivo.

Pingu’s English Italy regalerà una giornata di laboratori in diretta Facebook. Saranno coinvolti insegnanti su diverse sedi d’Italia per giocare, costruire, cucinare o ascoltare una storia, tutto rigorosamente in inglese.

Il Policentro Pedriatico, Donna di Milano e l’Associazione Italiana di Psicologia Psicosomatica metteranno a disposizione la consulenza in streaming di esperti e psicologi dell’infanzia.

Info: kidpassdays.it.

Leggi anche: