Il comparto del turismo come moltissimi altri sta soffrendo una profonda crisi. La pandemia lo sta mettendo in ginocchio. Ma gli operatori non si scoraggiano. Hanno voglia di ripartire dopo il lockdown. Nuove policy vengono messe in campo. Human Company consente di cancellare o modificare destinazione e data, senza penali da 7 giorni a 24 ore prima dell’arrivo a seconda delle strutture.

La corsa alla solidarietà però, in questo tempo di pandemia, si manifesta in vari modi. Per dare un riconoscimento ai tanti medici, infermieri e personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19, c’è chi mette a disposizione soggiorni e vacanze gratuite. Lo ha fatto il brand italiano Baia Holiday per il camping Village Cavallino, nella località balneare veneta.

Accolti a braccia aperte in Veneto

La decisione di supportare “A braccia aperte”, con oltre 100 soggiorni di una settimana, è stata appoggiata da Baia Holiday. Il brand italiano ha aderito subito al progetto lanciato dal Comune Cavallino Treporti in provincia di Venezia. “A braccia aperte” è stato realizzato in collaborazione con il Parco Turistico di Cavallino Treporti e Assocamping. Un modo per cercare di offrire sollievo, nel post coronavirus, a chi ha lavorato per il bene di tutta la comunità mettendo a rischio la propria vita.

“Non c’è nulla che possa compensare il coraggio, la generosità e la dedizione dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari del nostro Paese. Abbiamo accolto da subito l’iniziativa di Cavallino Treporti e, con gratitudine e riconoscenza, siamo pronti a ospitare il personale ospedaliero che sta incessantemente lavorando per tutti noi”, commenta Valerio Vezzola, amministratore delegato di Baia Holiday.

Cavallino Treporti immersa nella natura

Il camping village Cavallino si inserisce nell’incontaminato e bellissimo contesto naturalistico, patrimonio Unesco. La località del veneziano si sviluppa nella parte orientale della laguna, seguendo una lingua di terra coperta di campi e pinete e separata dall’Adriatico da un ampio litorale di soffice sabbia dorata.

Il verde, la cura delle aree comuni, la ricchezza dei servizi consentirà agli ospiti di rilassarsi e godersi in totale tranquillità la meraviglia di una natura amica e intatta. Il raffinato design di ispirazione nordica, l’ampia veranda ombreggiata, la protettiva chioma dei pini marittimi e la distanza tra le differenti unità rendono gli chalet in legno delle confortevoli e protette oasi di relax, così come lo sono le piazzole riservate a caravan e tende a un passo dal mare.

Info: www.baiaholiday.com

Leggi anche: