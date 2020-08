Una vacanza passo dopo passo con “Cammina Italia”

In questa estate post lockdown la voglia di camminare, di stare all’aria aperta, di riscoprire il contatto con la natura è tornato prepotente. Una vacanza passo dopo passo. Un desiderio che ha contagiato anche persone che fino a ieri non apprezzavano particolarmente questo tipo di vacanza.

Per questa forma di turismo sono stati proposti itinerari e cammini da fare a piedi in tutte le regioni italiane.

Una idea che ha convinto la Compagnia dei Cammini, associazione nazionale che lavora per diffondere la cultura del camminare in Italia, a realizzare la guida Cammina Italia. Il libro contiene 20 cammini a piedi. Uno per regione, adatto per tutte le età. Si va dalla Via degli Dei al Cammino dei Sibillini, dalla Via Francigena al Cammino dei Briganti, dal Cammino Materano alla traversata del Finalese… Una l’Italia da godere piedi, un passo dopo l’altro, come non l’avete mai vista.

Cammina Italia, passo dopo passo

La guida Cammina Italia di 144 pagine, curata da Luca Gianotti è edita da Ediciclo. Proprio a Gianotti, coordinatore della Compagnia del Cammini e curatore il progetto abbiamo chiesto come gli è venuta l’dea di realizzare questa guida. “Durante il lockdown abbiamo capito quanta voglia c’era di tornare a camminare in natura, all’aria aperta, di respirare, sentire l’aria che entra nei polmoni senza restrizioni o filtri e sentirci in armonia con l’universo”, spiega Luca Gianotti. “Per questo abbiamo approfittato di quel momento buio per mettere nero su bianco la nostra esperienza nella speranza di condividerla presto con tutti quelli che sognavano di rimettersi in cammino. Il risultato è stato un libro collettivo, un libro di squadra, una bella esperienza in cui mettere insieme i tasselli di tutti e veder sbocciare in tipografia queste 144 pagine colorate”.

20 itinerari in 20 regioni

Cammina Italia è una compagna di viaggio preziosa. Si apre con la prefazione dello scrittore e guida Luigi Nacci. I venti itinerari proposti sono una selezione tra i migliori in Italia. Si possono compiere a piedi in 4/7giorni. A raccontarli guide celebri e di esperienza come Franco Michieli, Davide Sapienza, Mauro Agliata, Claudio Ansaloni, Micha Calà, Laura Ciaghi, Nanni Di Falco, Luca Gianotti, Andrea Laurenzano, Elisa Leger, Fabiana Mapelli, Cristina Mori, Daniele Moschini e Cesidio Pandolfi.

Ogni itinerario contiene la descrizione del percorso giorno per giorno, una mappa, le strutture consigliate per il pernottamento e il ristoro, le tracce gps gratuite e le cartine. Pensato proprio per chi, camminando, vuole ripartire per scoprire l’Italia la guida è un modo per iniziare con un nuovo passo, un viaggio diverso, per camminare da soli o in compagnia, all’insegna del benessere, della consapevolezza e del divertimento.

Cammina Italia di Compagnia dei Cammini a cura di Luca Gianotti, Edicilo editore, pagine 144, € 14,00.

