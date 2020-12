I marchigiani sono gente che non molla. Da una situazione difficile come la pandemia da coronavirus che ha creato molte difficoltà molte piccole realtà economiche si sono velocemente adattate alla nuova normalità. È il caso di Special Edition di Tipicità. Una realtà nata “in provincia” che è rapidamente evoluta da tradizionale Festival ad innovativo ambiente fisico/digitale aperto al mondo. Una comunità di circa trecento operatori pubblici e privati accomunati dal valore “territorio”, che stanno dimostrando una capacità di reazione estremamente significativa.

Si tratta di soluzioni tecnologiche di ultima generazione e non solo. Come ha sintetizzato Angelo Serri, Direttore di Tipicità, “si tratta di iniziative fisiche per gustare prodotti enogastronomici e pietanze gourmet. Ma con un occhio ai più fragili in un momento nel quale è fondamentale essere attenti alle persone, ma anche alle aziende ed al territorio”.

Special Edition di Tipicità: marketplace a “umanità aumentata”

A Tipicità Special Edition è possibile incontrare operatori ed esplorare le proposte delle aziende nei “cluster” relativi a cibo, “saper fare” e territorio. Un nuovo concetto di marketplace. Lo si potrebbe definire ad “umanità aumentata”, in quanto alla base c’è sempre la valorizzazione delle persone e la centralità del rapporto fiduciario.

Silvia Costantini, Console Generale d’Italia a Montreal, nel corso dell’evento di apertura della manifestazione ha puntualizzato: “La pandemia non ci ha fermato. Ha solo modificato il modo di sviluppare l’efficace partnership tra Tipicità ed il Consolato Generale d’Italia in Quebec, nata un anno fa con la settimana della cucina italiana nel mondo”.

Da Dubai, il segretario della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, Mauro Marzocchi, ha confermato “lo storico rapporto tra le Marche e gli Emirati. La pandemia è sotto controllo, tant’è che sono ricominciate le fiere con presenza fisica. Gli Emirati rimangono il punto di riferimento per il Golfo e per tutto il Medioriente”.

Piattaforma per consegne a domicilio

Sono migliaia le persone che hanno interagito attraverso la piattaforma www.tipicita.it, mentre sul territorio continuano le esperienze di consegna a domicilio delle tipicità. Nei prossimi giorni proseguono gli eventi con l’interazione da casa con personaggi quali Oscar Farinetti, Tinto, Leopoldo Gasbarro, Chef Rubio. Si svilupperanno tematiche che vanno dalla conoscenza delle produzioni tipiche alle nuove evoluzioni economico-sociali; dal benessere della persona al territorio, senza trascurare nuove sfide e sostenibilità.

