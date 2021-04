Diamoci allo sport con la freschezza sulla pelle

La gamma Natural è parte della collezione Spring Summer 2021 di Lafuma, prodotti sostenibili che garantiscono il massimo del comfort. Capi composti da fibre naturali, realizzati in cotone biologico e canapa che garantiscono una naturale resistenza e durevolezza. Inoltre è uno dei tessuti più sostenibili in assoluto poiché la sua coltivazione richiede poca acqua e nessun fertilizzante o pesticida. Una composizione di fibre tessili che offre grande comfort. La canapa fornisce infatti una piacevole sensazione di freschezza sulla pelle. Ipoallergenici e morbidi al tatto, questi capi sono perfetti da indossare anche per le pelli più sensibili.

Sostenibilità e comfort senza rinunciare allo stile. La gamma Natural rispecchia lo spirito della collezione Lafuma Primavera Estate 2021. Colori e linee moderne, ma anche caratteristiche funzionali e dettagli pensati per vivere nel massimo del comfort le quotidiane avventure urbane e quelle fuori porta. Per Lui una camicia ultraleggera a maniche corte realizzata in canapa e cotone organico; per Lei un abito chemisier ultraleggero con manica corta per un look casual e moderno.

Diamoci allo sport con un capo confortevole

PrimaLoft , la società di scienza dei materiali, è leader mondiale nella ricerca e lo sviluppo innovativo di soluzioni per il comfort basate su materiali per l’isolamento e tessuti ad alte prestazioni. Tra i capi Primaloft lo smanicato full zip man, Super Thermo Primaloft® outdoor by MiCO. Il capo è realizzato con due materiali ad elevata performance.

Uno è Primaloft black insulation® 60 grammi, la prima fibra sintetica per imbottitura 80% riciclata: calore senza ingombro, traspirante, ripiegabile, leggero e molto morbido, comfort elevato rispettando l’ambiente. Il secondo è Scuba con tessuto composto di tre parti: esterno water repellent; intermedio in spugna; interno stretch. Dotato di una buonissima elasticità, resistente alla pressione e alla stropicciatura, flessibile ed isolante, garantisce ottima protezione termica ed elevato comfort.

Diamoci allo sport in simbiosi con gli spazi naturali

Tra viaggio, esplorazione e ricerca di elementi essenziali, la nuova campagna di Save The Duck è un inno a godere della natura. Un modo per ristabilire il contatto diretto con gli spazi naturali e gli animali che vi abitano. Save The Duck, brand di outwear 100% animal-free, con la sua nuova campagna intitolata “Less is all”. La campagna approfondisce i fondamenti della biodiversità per ideare una linea di capi le cui forme sono contraddistinte da linearità e geometrie con un gusto minimalista.

I colori e i tessuti opachi richiamano il mondo outdoor, terreni sabbiosi e desertici, infondendo alla palette un significato di calma e contemporaneità. Il valore del viaggiare leggeri, ma equipaggiati al meglio, si sposa con i materiali dei rain coat di Save The Duck. Pioggia e vento si abbattano leggeri sulla superficie esterna dei capi, senza tuttavia condizionare i momenti all’aria aperta. L’elemento acqua e il richiamo del mare con le sue sfumature di blu e azzurro donano alla collezione SS2021 e ai capi chiave della campagna “Less is all” un’armonia con la natura e con lo spirito globetrotter.

Diamoci allo sport con Cyklon per corse su terreni tecnici

Cyklon è la calzatura performance ideale per Skyraces e corse off-road su terreni tecnici a media e lunga distanza. Frutto del lavoro di ricerca e sviluppo tra La Sportiva e BOA®. Cyklon è una scarpa che garantisce stabilità, precisione e un perfetto avvolgimento del piede. Il nuovo sistema di chiusura Dynamic Cage™ con BOA® Fit System integrato, lavora in sinergia con 3 diversi elementi della tomaia. Il risultato è una perfetta fasciatura e stabilità del piede per una corsa in discesa sicura e precisa. Il cuore del sistema di allacciatura è il Dynamic Flap interno, che avvolge la calzatura e permette la regolazione dinamica della tensione agendo direttamente sul BOA Fit System con un movimento one-hand.

Il puntalino in TPU protettivo ed il pannello laterale multi-strato e termo-saldato forniscono ulteriore struttura e garantiscono massima stabilità. Il battistrada mud-ground, ideale per utilizzo su terreni morbidi e fangosi, utilizza la mescola La Sportiva FriXion® White ultra aderente e prevede la possibilità di integrare i chiodi AT Grip Spike in caso di utilizzi su terreni ghiacciati. La intersuola in EVA a bi-densità con inserto stabilizer contribuisce alla stabilità generale della calzatura e contiene il peso.

