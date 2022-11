Assegnata dal Touring Club Italiano la Bandiera Arancione a quattro nuovi comuni: Castione della Presolana (BG), Moltrasio (CO), Morrovalle (MC), Picinisco (FR). Il prestigioso riconoscimento viene concesso a quei piccoli borghi eccellenti dell’entroterra italiano.

Il Touring Club Italiano da 128 anni si occupa di far conoscere e tutelare, anche attraverso i soci, l’Italia come bene comune.

La Bandiera Arancione è assegnata a quei luoghi con determinate caratteristiche: qualità dell’accoglienza; sostenibilità ambientale; tutela del patrimonio artistico e culturale. Tutti elementi che concorrono a regalare un’esperienza di viaggio autentica. Piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno e entusiasmo, mantengono vive le tradizioni. Inoltre tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

“Con l’assegnazione di questi quattro nuovi riconoscimenti, confermiamo ancora una volta il nostro impegno nel promuovere un modello di sviluppo per le aree interne. Uno sviluppo che sia durevole nel tempo, rispettoso dell’ambiente e costruito sul protagonismo delle comunità ospitanti”. Con queste parole Isabella Andrighetti, Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali del TCI, ha rimarcato come il rilancio del nostro Paese possa partire proprio da queste piccole realtà. Con questi ultimi quattro borghi premiati le Bandiere Arancioni salgono a 274.

Ecco i 4 borghi dove sventola la Bandiera Arancione

La Bandiera Arancione sventola su due nuovi comuni della Lombardia, uno delle Marche e uno del Lazio.

Castione della Presolana in provincia di Bergamo è una località che si trova ai piedi della Presolana. La Presolana è un massiccio montuoso delle Prealpi Bergamasche che supera di poco i 2500 metri di altitudine. È un paradiso naturalistico ambientale per gli amanti della montagna, della natura e dello sport, sia in estate sia in inverno.

Moltrasio, l’altro piccolo comune lombardo. è situato sulla sponda occidentale del lago di Como. Il suo patrimonio storico e le bellezze naturali da scoprire attraverso 4 percorsi a tema (acqua, pietra, storia, panorama). La posizione assolata, il clima mite e le splendide ville fanno di Moltrasio un luogo ideale di villeggiatura e soggiorno.

Nella regione Marche il comune di Morrovalle, in provincia di Macerata, è a pochi chilometri di distanza sia dal mare Adriatico sia dai monti Sibillini. Morrovalle è un articolarsi di storia, cultura, tradizioni, enogastronomia che si intrecciano alle bellezze paesaggistiche.

In Lazio la quarta Bandiera Arancione sventolerà a Picinisco in provincia di Frosinone. Picinisco è un piccolo borgo di origine medievale. Centro appenninico nella Valle di Comino sul confine tra Abruzzo e Molise nel versante laziale del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise. Qui spicca una natura rigogliosa e a volte selvaggia, con paesaggi mozzafiato e un’offerta enogastronomica ricca e di qualità.

Info: bandierearancioni.it

Leggi anche: