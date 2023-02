In Slovenia, a Portorose e Pirano: un San Valentino sul mare

Atmosfere romantiche, benessere e gastronomia d’autore a mezz’ora da Trieste. L’Istria slovena ha tutti gli elementi che possono contribuire a rendere perfetto un weekend in occasione di San Valentino. Ci sono luoghi e borghi dall’atmosfera speciale, hôtellerie di charme, cucina gourmet a lume di candela. A Portorose l’offerta benessere è tra le più complete d’Europa, anche con spazi wellness che offrono una vista meravigliosa sul blu dell’Adriatico. Note fin dal medioevo per i benefici effetti le acque termali, ricche di sostanze legate alle vicine saline, rendono uniche le Terme di Portorose. Oggi, in pieno inverno, offrono l’opportunità di rigenerarsi e rilassarsi in coppia, grazie ad alcuni trattamenti pensati proprio per chi desidera concedersi un po’ di benessere insieme alla persona amata.

Per una serata davvero romantica, magari dopo una sessione di benessere nella vicina Portorose, Pirano è il luogo ideale. Fu un punto prezioso per la Serenissima Repubblica di Venezia, che, oltre a bei palazzi patrizi e agli inconfondibili elementi stilistici, gli lasciò una speciale eredità legata a una leggenda d’amore. Si tratta di un edificio in stile gotico veneziano del XV secolo con una targa in pietra recante la scritta “Lassa pur dir-Lascia che parlino”. Pare che sia stato costruito per volontà di un ricco mercante veneziano dell’epoca, innamorato di una ragazza piranese, presa di mira dai suoi compaesani proprio per questa relazione. Una passeggiata e un bacio sotto le caratteristiche bifore della “casa veneziana” donata dal mercante alla sua amata sono un piccolo rito per rinnovare o fare una promessa. Inoltre si può godere della tranquillità del periodo invernale, lontano dalla vivacità dei mesi dell’estate.

Alto Adige: neve e gusto circondati da sognanti atmosfere

Un luogo placido e silenzioso, perfetto per ritrovarsi e per rivitalizzarsi all’insegna del benessere. L’Hotel Gnollhof è una meta alternativa al netto delle classiche rotte invernali. Sorge a Gudon-Chiusa, in Valle Isarco, a 1.160 m s.l.m. L’Hotel è circondato dai boschi di abeti rossi e dal panorama magnifico delle Dolomiti, con le sue 54 camere e suite puristiche. Il palcoscenico è perfetto per trascorrere un break invernale in due a base di relax, neve e buoni sapori.

Isolarsi dal mondo, qui, è facile grazie agli sconfinati spazi relax, alle saune, alle piscine riscaldate di cui una a sfioro sulla vallata e alle stupende vetrate sulla natura innevata, da vivere a piedi, con gli sci o con le ciaspole. Al Gnollhof, ciascuno può trovare la propria dimensione di benessere: la Spa offre trattamenti firmati Comfort Zone, brand italiano presente nelle migliori spa del mondo, che crea formule sostenibili, efficaci e sensorialmente raffinate. Un soggiorno in questa struttura pone l’accento anche sui piaceri della tavola, con gli autentici sapori altoatesini, dal piatto al bicchiere.

Svizzera: San Valentino nel cantone più meridionale

Tante le esperienze romantiche possibili in Ticino. Ad esempio una serata circondati dall’atmosfera magica del Lago di Lugano. La crociera di San Valentino è perfetta per chi desidera trascorrere dei momenti speciali in dolce compagnia. Una cena a lume di candela con pietanze appositamente studiate per esaltare un percorso nel gusto fatto di amore e armonia dei sapori. Avete voglia di passare una notte romantica in totale privacy immersi nella natura incontaminata in Ticino? Regalare una notte sotto le stelle è la soluzione ideale! Vivete la vostra magica esperienza in strutture uniche e straordinarie e godetevi il relax in luoghi incantati con un po’ di avventura a stretto contatto con la natura. Dormire in tende sospese in mezzo al bosco, letti all’aperto, capanne in cima alle montagne, cupole di vetro nei vigneti, ma soprattutto… un soffitto stellato. E poi una cena stellata.

In Ticino sono numerosi i ristoranti di classe, molti premiati con i punti Gault&Millau e otto addirittura stellati Guide Michelin! Tutti vogliono offrire agli ospiti un’unica e indimenticabile esperienza. Sono strutture sempre curate nei dettagli che combinano il gusto internazionale con l’eleganza e l’ospitalità tipiche ticinesi, qualità che contribuiranno a rendere la vostra serata piacevole e romantica.

Week end da favola in Italia nei Relais & Châteaux

Per festeggiare il giorno dedicato all’amore, le dimore italiane associate a Relais & Châteaux propongono a tutti gli innamorati esperienze di soggiorno e percorsi gastronomici. Per una dolce evasione dalla quotidianità si possono vivere subito oppure regalare. Milano, con i suoi cortili e la vivace proposta culturale, riserva infinite sorprese. Lo Château Monfort è un castello urbano in stile liberty interamente dedito a celebrare l’amore con i trattamenti di coppia proposti dalla Spa olistica Amore & Psiche e le delizie del ristorante Rubacuori.

L’hotel propone agli innamorati il pacchetto SPA “Notti Magiche”: un percorso benessere per due persone all’interno della SPA Amore e Psiche, il luogo ideale dove ridare equilibrio al corpo e rilassare la mente. A seguire un massaggio di coppia, una vera e propria coccola che si completa con l’ingresso all’Hydrosuite della dimora. Qui si potranno godere i benefici dell’idromassaggio, una rilassante e rigenerante esperienza in un’atmosfera da sogno. Inoltre, l’hotel offe anche una cena gourmet presso il Ristorante Rubacuori. Il luogo esalta i classici della cucina italiana e milanese con ingredienti rigorosamente freschi, stagionali e biologici. Per festeggiare questa giornata, lo chef ha ideato un menù speciale che appagherà il palato ma anche la vista, con tocchi di magenta in tutte le sue sfumature, grazie all’utilizzo di prodotti come gamberi, barbabietole e frutti rossi.

Valle Aurina, fuga romantica negli Alpine Spa Resorts

Le proposte esclusive del 4 stelle Superior Alpin Royal Wellness Refugium & Resort Hotel e del 5 stelle Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat accendono l’intesa e il romanticismo di coppia tra le montagne della Valle Aurina. Con le “Giornate gioiose all’Alpin Royal”, l’esperienza wellness è tutta da condividere grazie al rituale “bagno del serraglio” che potenzia bellezza, metabolismo e disintossicazione di corpo e mente. Un menu speciale, ideato dallo chef Johann Bergman, delizia una delle serate della proposta “Romanticismo Puro” all’Alpenpalace. Ad arricchire la vacanza romantica nelle due strutture, servizi di altissimo livello e relax attivo immersi nel paesaggio naturalistico della Valle Aurina, in Alto Adige.

La proposta dell’Alpenpalace “Romanticismo Puro” comprende un percorso gastronomico perfetto per scoprire i prodotti del territorio senza rinunciare a un tocco mediterraneo. La filosofia in cucina di Johann Bergman, giovane chef originario del Tirolo Orientale, mette al centro creatività ed esperienza. Lo chef unisce la genuinità dei prodotti regionali alla vivacità delle spezie della cucina internazionale, per rendere la proposta ricca ma leggera, adatta a tutti i gusti. Una fuga romantica in Valle Aurina significa anche neve e divertimento a contatto con la natura. Qui, nella perla degli sport invernali, si trovano i più bei comprensori sciistici d’Italia, come il Klausberg, a soli cinque minuti di auto dall’Alpin Royal, e la montagna tradizionale Speikboden con le sue famose discese nonché il rinomato Plan de Corones.

Viaggi straordinari per San Valentino

La festa del 14 febbraio 2023 con Evolution Travel è a misura di innamorati. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Una vacanza nei luoghi iconici che hanno raccontato l’amore nella Grande Mela; un itinerario affascinante e da mille e una notte nelle località più emozionanti del Portogallo; un soggiorno sognante in Francia, nella Valle della Loria, tra castelli e grandi storie, oppure un’esplorazione mano nella mano nell’anima di Venezia, per antonomasia la città degli innamorati. Tante le proposte e i pacchetti di viaggio personalizzati, anche oltreoceano, dove gli amanti delle mete più calde e esotiche possono scegliere di vivere esperienze indimenticabili. Per esempio fare snorkeling nelle acque cristalline delle Maldive o dimorare nel cuore della foresta di Mauritius, accoccolati in un Bubble Lodge riservato sull’Isola dei Cervi.

Immerso nella natura lussureggiante, nel cuore di un albero di Banyan, il Lodge è perfetto per contemplare di notte le stelle. Il viaggio esclusivo proposto da Evolution Travel è ideale per le coppie alla ricerca di nuove emozioni. Alcuni servizi come: disponibilità del servizio di maggiordomo; organizzare una cena in spiaggia o nel giardino privato; spiaggia privata sempre a disposizione; usufruire di green gratuiti sul campo da golf da campionato “must play” disegnato da Bernhard Langer.

Blind Tasting di coppia in Fattoria

Fattoria La Maliosa è un’azienda agricola che si estende su circa 170 ettari. Si trova nella Maremma toscana collinare a pochi chilometri dai Borghi storici di Montemerano, Pitigliano e Saturnia con le sue rinomate terme. La Maliosa dunque ha pensato a un’esperienza speciale per tutte le coppie, che affianca la scoperta dell’azienda a una degustazione ‘a occhi chiusi’ per assaporare e scoprire meglio i profumi e il sapore dei vini naturali. Gli ospiti potranno intraprendere un viaggio nelle proprie emozioni, che passa dall’olfatto per raggiungere il cuore.

Martedì 14 febbraio sono due gli appuntamenti con il Blind Tasting di San Valentino, alle 12.00, oppure alle 16.00. Due ore in compagnia di un esperto aziendale che accompagnerà le coppie durante la visita dei vigneti, per poi seguirle durante la degustazione in coppia e bendate. Un modo per mettere giocosamente alla prova le proprie doti olfattive e degustative. L’ambiente accogliente, davanti al camino, di Fattoria La Maliosa, offrirà lo spazio ideale per vivere un momento speciale con il partner. Ogni partecipante riceverà anche un piccolo romantico pensiero by La Maliosa.

