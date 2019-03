La Festa dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino si svolge in tutte le regioni italiane dal 2 al 8 Marzo 2019. Ci saranno eventi collettivi e individuali, nelle cantine, nei ristoranti e nelle enoteche delle socie.

“Donne vino e design” è il tema scelto per la diffusione della cultura del vino e per celebrare l’apporto di creatività, rinnovamento e qualificazione che l’imprenditrice donna è riuscita, nel tempo, a realizzare con produttività e marketing d’impresa. “L’immagine del vino del terzo millennio appare decisamente femminilizzata grazie al nuovo ruolo delle donne nella produzione, nel commercio e soprattutto nei consumi” ha dichiarato Donatella Cinelli Colombini, presidente nazionale dell’Associazione. “Oggi le donne guidano un terzo delle cantine italiane e il 24% delle imprese commerciali al dettaglio del vino. A livello mondiale sono loro a comprare la maggior parte delle bottiglie, il 40% dei corsisti wine expert Wset sono donne”.

Donne del Vino: dal calice alla cantina

La Delegazione della Campania, sotto la guida della giovane imprenditrice Valentina Carputo, ha organizzato due eventi.

Il primo, “Dal Calice alla Cantina, emozioni e design al femminile“, si svolgerà il sabato 2 Marzo, alle ore 10.30, al Palazzo delle Arti Napoli. Nel settecentesco Palazzo Roccella si svolgerà un convegno tecnico, moderato dall’Arch. Fosca Tortorelli, Vice Delegata delle Donne del Vino della Campania. “L’Associazione ha scelto di promuovere l’incontro attraverso un interessante confronto con designer del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e professionisti di vari settori legati al mondo produttivo e ristorativo”, ha specificato Valentina Carputo.

Donne del Vino: “Un treno per l’Irpinia”

Il secondo appuntamento dal titolo “Un treno per l’Irpinia” è fissato per Venerdi 8 Marzo, a Lapio (AV), in Irpinia, terra dell’elegante Fiano DOCG, dove la delegazione campana delle Donne del Vino si recherà per offrire una degustazione delle diverse espressioni varietali di vino Fiano prodotto dalle socie nelle aree vocate. L’evento è promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale della Campania e l’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne, organizzato in collaborazione con i Comuni di Avellino, Lapio e Lioni. Il viaggio a Lapio avverrà con un mezzo di trasporto speciale, il treno della tratta storica Avellino – Rocchetta Sant’Antonio, un patrimonio infrastrutturale di rilievo storico e paesaggistico delle aree interne dell’Irpinia. Il progetto di Fondazione Fs Italiane, RFI e Regione Campania, dal 2016 utilizzano il treno con carrozze degli anni ’30 e un ex bagagliaio/postale riadattato per il trasporto bici e per la degustazione di prodotti tipici.

Gli appuntamenti in Campania continuano lunedì 18 Marzo. La Delegazione delle Donne del Vino sarà ospite del Console americano Mary Ellen Countryman, presso la sede dell’Ambasciata Americana di Napoli. La delegazione delle Donne del Vino della Campania in questa particolare circostanza lancerà il profilo Instagram proponendo l’hashtag tematico dell’evento: #festadonnedelvino2019 #donnevinodesign #donnedelvino #womenofwine

Info: www.festadonnedelvino.it

