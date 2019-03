E’ proprio oggi la Festa della Donna! Regalo Last Minute!

Festa della donna: le proposte di Bottega Verde

La linea corpo alla Vaniglia Nera di Bottega Verde è stata completamente rinnovata nel pack e nella formula. In occasione della Festa della Donna invita alla promozione “Elogio della morbidezza…” l’offerta a metà prezzo. Il Bagnodoccia con estratto di Vaniglia deterge delicatamente lasciando sulla pelle una fragranza sontuosa e raffinata. La Crema corpo con estratto di Vaniglia e burro di Karité, dona immediato comfort alla pelle che lascia setosa e morbida. Per le mani la Crema con estratto di Vaniglia e olio di Argan ad azione protettiva, idratante, ed emolliente. Il Parfum deodorant regala freschezza istantanea e benessere prolungato. L’Olio sublime con la sua ricca formula con olio di Mandorle dolci, nutre e mantiene la pelle setosa e idratata.

La texture ha una consistenza light che si assorbe subito, è facile da spalmare e non unge. Ideale per un massaggio di puro piacere, ad ogni carezza avvolge i sensi con la magia olfattiva sprigionata dalle note di Vaniglia nera e regala alla pelle comfort istantaneo e morbidezza invitante.

L’Eau de toilette femminile e intrigante, è una fragranza costruita intorno alla magia della Vaniglia nera. Orchidea dall’eleganza misteriosa e sensuale, amata fin dall’antichità per la grazia dei suoi petali e la dolcezza affascinante della sua fragranza.

Festa della donna: giorno speciale con i prodotti Organic Shop e Kiss

Diciamo basta al tripudio di mimose per la festa della donna e iniziamo a coccolarci con i prodotti più rilassanti di sempre per regalarci un giorno speciale. Dedichiamoci una giornata di relax per prenderci cura di noi stesse e apparire al meglio dentro e fuori, attraverso i prodotti Organic Shop e Kiss.

Organic Shop per l’occasione propone: Scrub corpo esfoliante: cacao biologico e zucchero; Gel doccia rilassante: Lavanda biologica e Iris; Peeling viso purificante: Albicocca biologica e Mango; Crema balsamo piedi ringiovanente: Eucalipto biologico e Origano; Crema balsamo mani e unghie illuminante: Ciliegia biologica e Loto.

Il marchio Kiss seleziona per la Festa della Donna: Maschera Mani idratante, Maschera Piedi idratante, Maschera viso idratante – Acqua di Cocco, Maschera viso lenitiva – Cetriolo.

Festa della donna: Sunsilk si colora di giallo mimosa

La Festa della Donna è la giornata in cui si celebra la femminilità in tutte le sue sfaccettature.

Quale occasione migliore per valorizzare se stesse e i propri capelli? Sunsilk Co-Creations si colora di giallo mimosa con la linea Morbidi & Luminosi, perfetta per celebrare il giorno dedicato a tutte le donne!

Lo Shampoo e il Balsamo idratano a fondo i capelli e donano luminosità, grazie all’esclusiva formulazione a base di Olio di Mandorle e di Argan, due alleati di bellezza delle donne.

Per una sferzata di nutrimento in ogni momento della giornata, l’Olio Spray Nutriente, dalla formula ultra leggera, combatte i capelli secchi in un istante. Da usare su capelli umidi per prepararli allo styling e su capelli asciutti per una dose di extra brillantezza.

www.unilever.it.

Festa della donna: Farmacia delle Erbe presenta i deodoranti!

Delicatezza ed efficacia per una piacevole sensazione di benessere e freschezza. I Deodoranti spray no gas de La Farmacia delle Erbe sono il risultato ottimale della combinazione di naturalità ed efficacia e nascono dall’unione tra la complessa scienza delle piante officinali e l’innovazione del sapere contemporaneo.

La linea di Deodoranti Spray No Gas è ottenuta con un’alta percentuale di ingredienti di origine naturale e con preziosi attivi provenienti da agricoltura biologica. I Deodoranti uniscono i benefici e la delicatezza dell’Aloe Vera Bio offrendo una efficacia testata fino a 48 ore.

I Deodoranti Spray No Gas de La Farmacia delle Erbe sono ideali per l’uso quotidiano. Disponibili in 3 freschissime varianti: Deodorante Sense, Deodorante Energy, Deodorante Touch.

Grandi proprietà ed efficacia. Proprietà lenitiva: allevia il prurito e dona sollievo grazie alla presenza di polisaccaridi. Proprietà umettante: apporta alla cute un’idratazione. Ha anche proprietà rigenerante e cicatrizzante: stimola la rigenerazione dell’epitelio, favorendo la cicatrizzazione della pelle. Infine la proprietà purificante favorisce l’espulsione delle cellule morte e aiuta la pelle a detossinarsi.

