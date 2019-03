I migliori e più economici trolley da viaggio sono quelli in grado di resistere ai colpi più inaspettati senza rompersi o lacerarsi. E soprattutto devono essere in grado di proteggere ciò che ci mettiamo dentro. E’ ovvio che nessuno vuole vedere tutti i suoi vestiti sparsi per l’aeroporto, né una ruota rotta al momento di iniziare il viaggio. Ed è per questa ragione che è importante conoscere quali sono le migliori aziende fornitrici di valige da viaggio in Italia

Per questo bisogna sottolineare che ci sono volte in cui le valige a buon mercato non sono poi così resistenti e durature, anche se ci sono molte valigie da viaggio molto resistenti e altrettanto economiche. In questo articolo per viaggiatori esperti, facciamo una revisione completa delle migliori borse, trolley e valige.

Dove comprare borse da viaggio economiche

Per l’acquisto di borse da viaggio raccomandiamo sempre di cercare online le offerte che più ci piacciono e ispirano. Nella rete si possono confrontare prezzi e spesso ci sono offerte interessanti per la loro convenienza rispetto all’acquisto in un negozio fisico. In internet si trovano tutte le marche e i brand che desideri: da Samsonite a Antler duolite, ecc. I prezzi invece sono sempre migliori e accompagnati da opinioni fornite dai molti utenti che le hanno già provate.

Tramite in negozi virtuali abbiamo inoltre la comodità che i nostri acquisti possono essere spediti direttamente a casa e se non sei soddisfatto puoi sempre restituirlo. Detto ciò, anche i negozi classici sono una buona opzione; opta per negozi che si occupano solo ed esclusivamente di vendere valige e/o borse, avranno molti modelli, tante dimensioni e una vasta gamma di prezzi.

Il miglior bagaglio a mano

Al giorno d’oggi, un buon trolley che funge da bagaglio a mano è un tesoro. E ancora di più dopo le ultime restrizioni delle compagnie aeree low cost che sono diventate molto esigenti con le dimensioni che devono avere le nostri bagagli a mano (In nessun caso superare i 55 / 60cm, anche se dipende molto dalla compagnia aerea).

I nostri modelli preferiti:

– Antler Duolite, bagaglio a mano: una bellissima valigia da cabina perfetta per essere trasportata come bagaglio a mano. Misura 40 cm x 20 cm x 55 cm e pesa solo 2 kg. Ha una capacità di 51L e un prezzo molto competitivo per tutto ciò che ha da offrire.

– Samsonite 53449-1041 , da cabina: il marchio Samsonite è uno dei più prestigiosi in questo settore, così abbiamo deciso di includere il suo “all-terrain” una valigia rigida da cabina con 4 ruote e con un peso inferiore ai 2 chili. Un classico tra i bagagli a mano, in effetti, se vedi così tante persone sui voli low cost con lei, sarà per qualcosa, giusto?

– Valigia Aerolite ABS: bagaglio a mano, perfetta per la cabina, rigida e leggera con 4 ruote. Ottima relazione qualità-prezzo. Acquistare questa valigia è sinonimo di sicurezza ed eleganza.

Grandi valige per lunghi viaggi

Passiamo ad un altro tipo di valigia da viaggio, quelle che superano i 55 cm. Parliamo delle grandi valigie perfette per lunghi viaggi. Per valutarle abbiamo utilizzato diversi fattori per determinare le migliori. In particolare: livello di resistenza e rigidità, prezzo di acquisto, eleganza, estetica, modello e qualità delle raccomandazioni.

Questa analisi ci ha fatto individuare tra le altre:

– AmazonBasics, valigia rigida rigida da 78 cm. Riscontrate ottime recensioni e acquistata da tantissimi clienti. Una grande valigia rigida e resistente al peggio. Ci sono abbastanza video che dimostrano la sua rigidità e resistenza. Ha 4 ruote per trasportarla con comodità, garantendo una mobilità di rotolamento uniforme in qualsiasi direzione. Un successo garantito.

– Valigie American Tourister ha un prezzo molto basso difficile da trovare in una valigia grande e di buona qualità. È elegante, rigida, con un lucchetto TSA incorporato e tre taglie disponibili. Ampia capacità e organizzazione interna con tasche multiple e cinghie di fissaggio, oltre alle 4 ruote che ruotano di 360 ° per una facile maneggevolezza.

Queste le nostre opzioni valutate per il 2019.

