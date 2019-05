La Puglia e il Salento sono mete ambitissime per i vacanzieri di ogni provenienza. Le ragioni di questo crescente successo sono molteplici. Tra queste certamente la modernità che si mescola a tradizioni e identità culturale molto forti. Ma anche il fascino di una terra che offre bellezze ancora non del tutto conosciute, abbinate a un’offerta enogastronomica anch’essa molto particolare.

I dati di un successo turistico

Le rilevazioni realizzate dall’Osservatorio Regionale sul Turismo con il sistema telematico SPOT (Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico), parlano di un successo innegabile. I dati sono stati confermati da altri istituti di ricerca come Doxa e Piepoli. Entrambi confermano che gli arrivi sono aumentati negli ultimi anni. A parte gli stessi pugliesi, i più presenti in Puglia sono i lombardi con più di un milione e mezzo di presenze. Seguono la regione Campania, il Lazio e l’Emilia Romagna. Tra gli stranieri, si registra una forte presenza di tedeschi, francesi, inglesi, americani, svizzeri, polacchi, belgi e giapponesi. Quelli che soggiornano più a lungo però sono i tedeschi (una media di 6 notti), e subito dopo gli gli svizzeri (poco meno di 5 notti). Tra i comuni più amati del Salento ci sono Lecce, Gallipoli, Ugento, Otranto, Melendugno e Porto Cesareo. La ricettività va dagli albeghi alle masserie ai villaggi.

Se pensate di scegliere la Puglia come meta estiva, è possibile guardare tra le offerte di villaggi turistici in Puglia di Ignas per trovare la destinazione ideale.

Villaggi turistici, l’imbarazzo della scelta

Le destinazioni da scegliere in Puglia sono molte e una più bella dell’altra. Abbiamo selezionato per voi qualche offerta interessante, a partire dalle zone più visitate dai turisti che arrivano in Puglia.

Vieste (FG): soggiorno al Green Park, da 186.00 euro a persona a partire da tre notti. L’offerta, prenotabile entro il 02/09/2019 è valida dal 01/06/2019 al 14/09/2019 ed è con la formula Soft All inclusive. Si cominciare dalla colazione rinforzata a buffet. A pranzo si piò scegliere tra due portate con vino della casa e acqua. Sempre a disposizione, Open Bar presso il bar in piscina dalle 10:00 alle 21:00. Per gli amanti della buona cucina è compresa una cena tipica in hotel. Il servizio spiaggia comprende un ombrellone e due lettini a partire dalla terza fila. L’offerta comprende anche tessera club, campo polivalente, parco giochi e miniclub, animazione, Wi-Fi nelle zone comuni e parcheggio in base alla disponibilità solo nei siti interni, su due livelli e in collina.

Ostuni e Carovigno, villaggi in provincia di Brindisi

Villaggio Mapo Plaia, a Ostuni, da 199.00 euro a persona a partire da tre notti. Offerta prenotabile entro il 24/08/2019 e valida dal 09/06/2019 al 15/09/2019. Soft All Inclusive: colazione, pranzo e cena a buffet. Ad accogliervi ci sarà un drink di benvenuto e, per le bevande ai pasti, potrete scegliere tra acqua, vino, aranciata e cola. Il servizio spiaggia offre un ombrellone, una sdraio e un lettino dalla terza fila a 500 metri dall’hotel. A disposizione degli ospiti la piscina scoperta con lettini e ombrelloni in base alla disponibilità e il bar, la piscina per i bambini, la tessera club fino al 30 aprile, l’open bar presso il bar centrale dalle 10 alle 21. Per divertirsi ci sono compresi parco giochi, miniclub e animazione. Sarà disponibile il Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio secondo disponibilità e un bus navetta su richiesta per la spiaggia, in orari prestabiliti.

Villaggio Scoglio degli Achei, a Carovigno, da 371.00 euro a persona, 7 notti in pensione completa con bevande. Offerta prenotabile entro il 31/08/2019 e valida dal 25/05/2019 al 15/09/2019. Include colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena con tre portate a scelta, buffet di verdure e insalate. Ai pasti le bevande disponibili sono vino della casa, acqua e un softdrink. Disponibile un menù per i bambini. Con il servizio spiaggia avrete, in base alla disponibilità, un ombrellone e due lettini. Gli amanti della piscina potranno usufruire di quella scoperta e di quella separata per bambini, oltre a ping-pong, biliardo, campo da tennis, parco giochi, miniclub, una serata a tema per settimana. Per chi ama pedalare, disponibile il noleggio biciclette. A disposizione Wi-Fi e parcheggio secondo disponibilità.

