Portofino da sempre paese di marinai e di pescatori e un borgo molto amato dagli stranieri e in particolare dagli inglesi. Le case color pastello, la piazzetta acciottolata la struttura e la sua fisionomia antica è rimasta intatta. Conosciuto in tutto il mondo, è un luogo che bisogna visitare almeno una volta nella vita. L’occasione per andarci può essere la nuova iniziativa denominata Mondo Terracqueo, visitabile fino al 6 gennaio. Un progetto artistico, culturale e di comunicazione che vede Portofino farsi portatore di messaggi di bellezza e sostenibilità per la salvaguardia del pianeta.

Mondo Terracqueo: la poesia galleggia sulle onde

Dal giorno di Santa Lucia e fino al 6 gennaio 2020, sull’inconfondibile paesaggio di Portofino, brilla Mondo Terracqueo, opera originale dello scultore Marco Nereo Rotelli. Si tratta di una sfera d’acciaio alta 2,5 metri, collocata nel mezzo di una passerella galleggiante stesa sulle acque del porticciolo. La sfera Mondo Terracqueo porta incisi a fuoco i versi dedicati al mare e al pianeta donati da grandi poeti contemporanei del mondo.

All’interno della sfera, alcuni monitor diffondono informazioni sul mare e il suo stato di salute fornite dall’Acquario di Genova. Informazioni accompagnate dalla musica ispirata ai suoni dell’acqua creata dal DJ e conduttore radiofonico Alessio Bertallot.

Rifacendosi alla frase di Dostoevskij «la bellezza salverà il mondo» l’artista Rotelli ha voluto immaginare “… una bellezza che smuove, dotata di una dimensione etica destinata a sfociare nella consapevolezza e nel senso di responsabilità”. E ha aggiunto “Questo è ciò che ho inteso esprimere realizzando un’installazione capace di parlare ai sensi, con l’energia dell’arte, la profondità della poesia, la risonanza emotiva della musica e la verità della scienza che ci invitano a credere ancora nell’essere umano e in uno sforzo collettivo per il bene del pianeta.”

Mondo Terracqueo: la luce

Il giorno dell’inaugurazione la luce è stata la cifra stilistica del Maestro Rotelli. Con il sopraggiungere del buio, la sfera ha iniziato a brillare dall’interno. Suggestivi giochi di luce e proiezioni di versi poetici hanno reso protagonista anche il Castello Brown, antica fortezza dominante sul porto. I presenti hanno così potuto immergersi in un’esperienza multisensoriale sospesa tra stupore, sogno e realtà.

L’evento, altamente spettacolare, è stato concepito come debutto di una più articolata campagna di comunicazione diretta a valorizzare Portofino quale microcosmo di terra e di mare, modello di bellezza e di turismo sostenibile nonché portavoce di un equilibrio possibile tra cultura e natura.

www.mondoterracqueo.com/

