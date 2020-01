Cortina d’ Ampezzo è conosciuta nel mondo come Regina delle Dolomiti per la sua natura di incomparabile bellezza. La stagione invernale 2019/2020 è caratterizzata da molte novità. L’area sciistica è all’avanguardia nella tecnologia di innevamento programmato, sicurezza in pista e sostenibilità ambientale. Un’altra novità tecnologica è stata la sostituzione della funivia che porta dal centro di Cortina d’ Ampezzo a Col Druscié con la nuova cabinovia Leitner, la prima in tutto il comprensorio sciistico di Cortina. L’impianto della storica funivia Tofana – Freccia nel Cielo sarà protagonista, domenica 12 gennaio, dell’Open Day “The future is now”.

Per la giornata di domenica il tratto che dalla stazione di partenza conduce a Col Druscié (1778 m) sarà accessibile gratuitamente e permetterà di sciare liberamente sui tracciati Col Druscié A e B. Gli sciatori più esperti potranno imboccare Col Druscié A, la pista nera tra le più tecniche delle Dolomiti, recentemente ampliata. Gli altri si potranno avventurare in sicurezza sulla Col Druscié B. Consigliabile, dopo la fatica sugli sci una sosta ristoratrice con panorama esclusivo su Cortina. Parlo del Masi Wine Bar “Al Druscié” e del Ristorante Col Druscié 1778.

Il primo viaggio inaugurale con le autorità, solo su invito, ci sarà già sabato 11 gennaio.

Cortina d’ Ampezzo un passo verso il futuro

Tofana – Freccia nel Cielo dà il benvenuto all’intera comunità di sciatori, sportivi e appassionati della montagna organizzando una giornata free entry che festeggia un altro grande passo verso il futuro di Cortina e delle sue cime.

Il nuovo impianto, più tecnologico, può trasportare nelle 47 cabine di cui è dotato, fino a 1800 persone all’ora. Ogni cabina ne contiene 10. I tempi d’attesa si riducono notevolmente assicurando standard di qualità e comfort. L’impianto è stato pensato anche in funzione degli appuntamenti internazionali. Cortina d’Ampezzo ospiterà, dal 18 al 22 marzo 2020, le finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino. Test event per i Mondiali di Sci Alpino assegnati a Cortina nel 2021 e per le Olimpiadi del 2026, in tandem con Milano.

Una giornata tra panorami spettacolari

“The future is now” è una domenica di festeggiamenti per gli appassionati dello sci alpino e non solo in uno dei palcoscenici più attesi dei Mondiale di Sci 2021. Da qui, acquistando lo skipass o il biglietto di salita per le altre tratte disponibili, sarà possibile raggiungere anche Ra Valles (2470 m) e Cima Tofana di Mezzo (3244 m) con panorami spettacolari.

Ai presenti, muniti di coupon oppure registrati sul sito www.freccianelcielo.com/gadget/, è riservato un gadget personalizzato che potrà essere ritirato alla stazione di partenza.

