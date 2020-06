Storie marinare con la camicia

Una gita al lago, un’escursione tra le meraviglie della costiera Amalfitana o un weekend alla scoperta delle bellezze nascoste delle isole italiane. Tutti offrono spunti per concedersi una pausa e lasciarsi ispirare dalle meraviglie del nostro territorio.

Camicissima propone i toni del bianco e del blu che richiamano storie marinare per ispirare voglia d’estate e di vacanza.

I capi Camicissima, dai tessuti morbidi ed avvolgenti, sono perfetti per la bella stagione. Sempre comodi per vivere appieno tutti gli appuntamenti di una vera estate da leoni. La collezione SS20 propone una vasta selezione di capi di tendenza, ma allo stesso tempo intramontabili, per godersi una giornata all’insegna del mare, del sole e del relax insieme alla propria famiglia o agli amici.

Storie marinare che accendono di luce il tuo stile

Stile e protezione è la doppia anima di Transitions. Da sempre leader in innovazione, promuove i valori di benessere e protezione del capitale visivo. Transitions propone un’ampia gamma cromatica dei suoi occhiali. Dagli iconici grigio, marrone e verde grafite agli irresistibili Style Colors: ambra, ametista, smeraldo e zaffiro. Ciò consente di fare anche scelte di stile, creando l’abbinamento perfetto con ogni montatura. Lenti che uniscono con coerenza l’universo fashion a quello healthy!

Seguendo questo percorso, nasce Transitions® Signature® GEN 8™, una nuova generazione di lenti intelligenti alla luce. Sono il risultato di cinque anni di ricerca e sviluppo e rivoluzionano le prestazioni del fotocromatico: fino al 30% più veloci nello scurimento e fino a 3 minuti più veloci nel ritorno allo stato chiaro; massima chiarezza in interni; performance di lunga durata; protezione ottimale dalla luce nociva sempre attiva. Queste le nuove caratteristiche vincenti di Transitions. Si potranno abbinare alle montature di ogni foggia e dimensione, giocando al massimo con le cromie.

Storie marinare per la borsa con la sostenibilità PET

F620 Davian di Freitag è la nuova borsa capacissima e pratica per tutti i giorni e per ogni tipo di escursioni. È un mix di tessuto ricavato al 100% da bottiglie PET svuotate e di teloni di camion riciclati declinati in forma trapezoidale. Per evitare che i lunghi manici della di F620 Davian penzolino pericolosamente e diano fastidio, la borsa dispone di una cinghia di sicurezza che consente di indossare la Tote Bag come uno zaino.

Lo scomparto principale è accessibile da entrambi i lati grazie alla cerniera a doppio cursore, con due taschini interni, uno con chiusura a zip e uno aperto. Per il passaggio alla modalità zaino basta estrarre la cinghia con moschettone, fissarla all’esterno e infilare il braccio destro attraverso i due manici e il sinistro nella cavità creata dalla cinghia aggiuntiva. Il taschino esterno ha cinghia e moschettone per agganciare e custodire le chiavi o il portafoglio al sicuro.

Storie marinare di eleganza, fantasia e dettagli sartoriali

Piccoli pesci e fondali marini. Piante esotiche e palmeti. Simboli portafortuna legati al mondo balneare come stelle marine e fiori estivi. Queste immagini sono i protagonisti della collezione swimwear 2020 firmata Fiorio. Un mondo fresco, colorato e solare a cui si aggiungono gli evergreen: i quadretti vichy e le piccole geometrie che, nella nuova collezione, si trasformano in nuove interpretazioni di colore e ricordano le allegre maioliche delle ceramiche partenopee.

Non mancano naturalmente i classici del brand: le micro fantasie prese dal mondo della cravatteria, che ne rivelano l’origine e il suo carattere più distintivo. I costumi da bagno Fiorio, infatti, devono il loro successo anche all’heritage del marchio che, da oltre 70 anni, produce con grande expertise, le più raffinate cravatte e soft accessories in seta e filati nobili, distribuiti in tutto il mondo. Cura produttiva artigianale e attenzione per i dettagli per una eccellenza della sartorialità italiana. Inoltre i costumi da bagno Fiorio sono realizzati col brevetto SAVEtheWATER® KITOTEX® che attribuisce alla retina interna un effetto batterio-statico contro la produzione di batteri all’interno del costume. I costumi Fiorio sono prodotti e distribuiti da Canepa Spa.

