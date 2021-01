Oggi la digitalizzazione dei servizi ricopre un ruolo fondamentale per le attività più disparate. Si va dall’intrattenimento ai viaggi, senza dimenticare la didattica e il mondo del lavoro. Ma quali sono le garanzie al servizio degli utenti che si avvicinano alla versione digitale di tali servizi rispetto alle attività “classiche”? Anche per le piattaforme online ci sono regole da seguire, spesso molto severe e complesse. Le licenze digitali sono un’ottima garanzia per usufruire di prodotti e servizi affidabili e sicuri al 100 per cento.

Intrattenimento e viaggi: licenze e garanzie per gli utenti

In molti casi le garanzie relative alle licenze possedute dalle piattaforme sono chiaramente rintracciabili all’interno delle pagine di navigazione. Questo avviene tramite la presenza di loghi da esporre o di pagine specifiche riportanti i requisiti posseduti e le norme rispettate. Uno degli ambiti in cui è più importante ottenere una licenza online è quello dei viaggi. Sono pochi i vettori abilitati e ci si può rivolgere a un franchise oppure ad agenzie indipendenti. È importante però verificare che siano in regola con i requisiti necessari, come le polizze assicurative obbligatorie e con le leggi regionali legate al turismo.

Anche il settore dell’intrattenimento è regolato da norme molto precise e ben definite. Le piattaforme di gioco, infatti, devono ottenere le licenze per poter esercitare la propria attività. Una delle più rilevanti è senza dubbio la licenza di casinò online concessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche nota come ADM (un tempo AAMS), alle piattaforme che intendono avviare la propria attività nel campo del gioco online. La certificazione necessaria si ottiene partecipando al bando di concorso e garantendo una serie di requisiti. Tra questi l’utilizzo di determinati software e algoritmi per la sicurezza nelle transazioni e l’imparzialità durante le partite e i giochi (come ad esempio l’RNG, il generatore di numeri casuali fondamentale in ogni casinò online).

Le licenze fondamentali per la didattica e le attività lavorative online

Anche il settore dell’apprendimento online è sempre più popolare grazie a piattaforme come Coursera e Skillshare. Due piattaforme che ospitano numerosi corsi di vario genere, molti dei quali gratuiti. Anche loro sono interessate da numerose norme come garanzie specifiche per i propri utenti. La piattaforma Coursera, ad esempio, mette a disposizione degli utenti iscritti numerosi corsi gratuiti per approfondire la propria formazione in diversi ambiti, ma è anche in grado di rilasciare certificati a pagamento, riconosciuti ufficialmente e con un vero valore solo dopo il superamento dei test previsti dagli esami, proprio come accade nel mondo universitario “classico”.

Infine, le licenze online sono uno strumento fondamentale anche per le piattaforme e i programmi appartenenti al mondo del lavoro. Per quanto riguarda i software da utilizzare online per svolgere attività indispensabili quello più usato è la suite Office di Microsoft che conprende Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Una suite presente sia nei computer della maggior parte degli uffici, insieme agli altri gestionali specifici, sia in ambienti professionali e nei pc dei lavoratori indipendenti.

Molto usati anche i programmi dedicati al fotoritocco e alla grafica, come Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. In questo caso il possesso della licenza online da parte dell’utente gli consente di utilizzare a pieno tutte le funzionalità dei programmi, senza la necessità di possederne una copia fisica.

Divertirsi e lavorare online è dunque un’esperienza più che fattibile e sempre più diffusa in ognuno dei settori interessati da attività digitalizzate. Per avere la certezza assoluta di lavorare, effettuare acquisti o prenotazioni in un “ambiente” sicuro è fondamentale assicurarsi di avere a che fare con realtà serie e affidabili, in grado di fornire tutte le specifiche necessarie e le licenze utili.

