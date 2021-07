Stile & Protezione: la capsule collection di occhiali da sole

Dalla east coast adriatica alla west coast assolata della California il passo è breve. Indossando i Jamboree Sunglasses sarà proprio come essere catapultati nella Malibù degli anni 40 o negli Hamptons. Gusto retrò unito al meglio del Made in Italy fatto a mano e il gioco è fatto. È nata la capsule collection Jamboree Sunglasses, che viene lanciata in occasione del festival Summer Jamboree in scena a Senigallia dal 30 luglio all’8 agosto per la XXI edizione. Summer Jamboree è uno dei più grandi festival dedicato alla cultura e alla musica americana anni ’40 e ‘50. Uno stile di vita e un modo unico di vedere il mondo e guardarlo con occhi totalmente nuovi.

Questa linea di occhiali contiene la gioia e la felicità che caratterizza da sempre il festival: la scelta dei materiali, le forme, i colori; ogni dettaglio è stato pensato e realizzato con la stessa cura, i valori e il medesimo stile Summer Jamboree. Due i modelli di questa prima collezione: Los Angeles e Brooklyn. I Los Angeles sono unisex con una montatura tondeggiante proposta in due varianti colore: classico tartarugato e colore miele più audace. I Brooklyn sono stati pensati per un pubblico femminile e richiamano subito alla mente le fotografie delle grandi dive del cinema, con una forma leggermente a farfalla che non passerà mai di moda. Cinque varianti colore, soli 400 pezzi in totale che da metà luglio potranno essere acquistati esclusivamente on line su www.jamboreesunglasses.com.

Stile & Protezione: la fruit bag di Regenesi

La classica borsa della spesa quotidiana si eleva di rango per diventare una vera e propria shopper in pelle rigenerata. Un oggetto del desiderio rigorosamente “Made in Italy”, realizzato a mano da sapienti artigiani e contraddistinto dalla creatività di Setsu & Shinobu Ito, designers di fama internazionale. L’icona del design eco-sostenibile è proposta anche come shorty bag colorata e dall’inconfondibile e rigoroso design. La particolare forma, unita alla comoda tasca interna, le consente di essere eccezionalmente capiente, pratica e funzionale.

Regenesi: il bello è sostenibile. L’azienda nata nel 2008 secondo i principi dell’economia circolare, si dedica alla rigenerazione di materiali di post-consumo trasformandoli in oggetti e accessori moda dal design innovativo e completamente sostenibile. Nata da un’idea dell’imprenditrice Maria Silvia Pazzi, l’azienda rappresenta oggi un’eccellenza del Made in Italy. Produce accessori moda e oggetti per la casa e l’ufficio, interamente realizzati con materiali di scarto industriale che riporta a nuova vita. Nascono così linee di prodotto firmate da designer internazionali e basate su un ciclo virtuoso di produzione che trasforma i rifiuti in bellezza, con stile e funzionalità (www.regenesi.it).

Stile & Protezione: Estate 2021 artigianale, coloratissima, green

Good’s eyewear è il marchio di occhiali realizzati esclusivamente a mano in Italia con materiali di altissima qualità totalmente bio e ecocompatibili. L’occhiale Good’s è un manufatto prezioso, ogni pezzo si caratterizza per il design unico, esclusivo. Si distingue per la trasparenza della montatura che rende l’anima visibile.

Per l’estate 2021, i colori e le sfumature delle lenti da sole danno vita ai blending sunglasses, per un mix cromatico molto creativo. Le combinazioni tra il colore delle montature e quello delle lenti sono veramente ampie, ricche ed esclusive. Sono state scelte delle nuances speciali che si aggiungono ai classici marroni; nel verde si spazia dal brillante al pistacchio, è ampia anche la gamma dei toni turchini; infine non mancano le tonalità del rosa, tutte colorazioni protagoniste che non passeranno inosservate. Oltre alle lenti in tinta unita, ci sono quelle con tonalità degradanti, studiate per il massimo comfort visivo (www.goodseyewear.com).

Stile & Protezione: Lafuma riduce le emissioni di carbonio

La sostenibilità è iscritta nel DNA di Lafuma. Contribuire alla tutela dell’ambiente è da sempre una priorità per il marchio. Per la stagione SS21 Lafuma presenta Limited Emission. Si tratta di un’esclusiva Collezione dal design originale e dai colori accesi, composta da pezzi unici, prodotti in lotti piccolissimi e con un design esclusivo. I materiali impiegati sono riciclati per minimizzare le emissioni di carbonio. Creativa e di eco-design, la collezione si richiama al movimento artistico della Pop Art e allo stile del pittore olandese Mondrian.

I prodotti della Limited Emission Collection sono realizzati con materiali provenienti da surplus di produzione o destinati alla distruzione. Da qui la sfida di Lafuma: ‘Niente è perso. Tutto è trasformabile’. In questo modo, l’utilizzo di materiali già esistenti per la creazione di nuovi prodotti, riduce drasticamente (fino al 30%) le emissioni di carbonio responsabili del riscaldamento globale. I capi sono il Niagara ltd Poncho, la Windlight ltd t-zip, la Windlight long ltd jkt, da abbinare all’Active packable, un piccolo zaino pesa che occupa pochissimo spazio (www.lafuma.com).

