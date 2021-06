Glamour high tech: collezione Millet per escursione e trekking

Per collezione Spring/Summer 2021 di Millet propone una selezione di prodotti per accompagnare gli appassionati della montagna durante le loro escursioni e trekking. Capi e accessori tecnici progettati per affrontare tutti i terreni e per garantire il massimo comfort. Prodotti versatili che si adattano alle molteplici condizioni e terreni che si possono incontrare in montagna. Massima leggerezza e minimalismo caratterizzano questa giacca da donna da escursionismo in GORE-TEX® Paclite 2.5L. Completamente antivento, impermeabile e altamente traspirante. Protegge perfettamente quando le condizioni meteorologiche peggiorano improvvisamente; invece si ripiega facilmente nello zaino quando torna il sole, grazie al suo volume compatto. Un capo perfetto per tutte coloro che desiderano un equipaggiamento ad alte prestazioni adatto alle attività più intense in montagna; ma è perfetto anche da utilizzare in città per un look sobrio e casual. Dotato di cappuccio fisso, full zip centrale e tasche con cerniera. Il trattamento durable water repellent è garantito PFC free.

Glamour high tech: sneakers Euros per i campionati UEFA 2020

In occasione dei campionati UEFA EURO 2020 che, a causa del Covid, sono stati posticipati a Giugno 2021, il brand di calzature Pantofola d’Oro introduce la linea Euros. Prendendo ispirazione dallo stile senza tempo degli anni ‘70 e ‘80, il design si basa sul modello Modena. Presentato per la prima volta a settembre 2020 con una colab esclusiva con Hanon, top sneaker store scozzese. Le sneakers Euros sono state realizzate per rappresentare l’anima e lo spirito della città di cui portano il nome. Sono nate così “London”, “Glasgow”, “Roma”, “Budapest” e “Bilbao”. Il modello Euros si distingue per la rifinitura in una tomaia con materiali interamente di provenienza italiana. Realizzata in una morbida pelle di vitello in diversi colori, la tomaia è rifinita con dettagli in camoscio e presenta una doppia striscia laterale in pelle e tessuto sul tallone con accenti di colore.

Glamour high tech: futuro più sostenibile nel mondo del tennis

La t-shirt tecnica utilizzata nel mondo del tennis più ecologica sul mercato è firmata Yoxoi. Il brand che ha fatto della coerenza e della trasparenza i propri valori. Yoxoi Competition shirt Duextre™, ha sfruttato la bio-ingegneristica, la scelta dei filati utilizzati, un ciclo di produzione virtuoso e il packaging, rendono la t-shirt tecnica la più ecologica sul mercato. Il brand, nato da poco, si ispira ai samurai Giapponesi e alle filosofie del Sol levante. Il suo stile è già nelle “corde” degli appassionati di tennis, padel e squash che “…entrano in campo per vincere e non solo per giocare…”.

Tutto nasce dalla “vision” di Yoxoi che mette al centro della propria ricerca scientifica e dello sviluppo produttivo, l’ingegneria tessile applicata alla fisiologia degli atleti. I filati sono stati selezionati e combinati tra di loro in modo preciso per dar vita alla tecnologia brevettata DUEXTRE™: due strati di texture composti da un mix di tre fibre diverse (Dryarn, Tencel e poliestere); una trama bio-ingegneristica con struttura 3D attiva priva di qualsiasi cucitura che permette alla pelle di rimanere fresca e idratata, senza provare il tipico senso di soffocamento che si ottiene quando i pori sono impregnati di sudore.

Glamour high tech: il nuovo trolley con QR-code integrato

Carpisa presenta HiQ, il nuovo trolley che combina design e tecnologia avanzata. Realizzato in 100% Gotech®, il materiale ultraresistente progettato dal centro R&S Carpisa. Dotato di superficie anti-graffio, è pratico, leggero, espandibile. Il prodotto ideale per il viaggiatore più attento ed esigente. HiQ è il primo trolley con un innovativo sistema che riduce a 0 le oscillazioni dei tubi. Progettato e brevettato con sistema di controllo dell’ergonomia per un corretto utilizzo in base alla propria altezza. Design minimal, unisex ed elegante. Le rotelle si muovono a 360 gradi, garantendo praticità e velocità di movimento; mentre le zip YKK intertessute sono garanzia di durevolezza e resistenza. Dotato di QR code, il trolley diventa l’alleato perfetto per un viaggio a portata di click: documenti, carta d’imbarco, certificazioni sanitarie, informazioni sulle compagnie aeree sempre a portata di mano. Una novità, nel caso in cui il bagaglio venisse smarrito, la persona che lo troverà scansionando il qr code, potrà inviare direttamente le informazioni sulla localizzazione del bagaglio al proprietario.

