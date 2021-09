Benessere autunnale: vinoterapia, danza aromatica, infinity pool

Con la vinoterapia, l’autunno è di benessere

Qual è il trattamento benessere più adatto all’autunno? La vinoterapia. Lucente, elastica e rigenerata: si presenta così l’epidermide dopo i trattamenti di vinoterapia. Questo lo si deve ai polifenoli e agli antiossidanti contenuti nell’uva. La vinoterapia agisce con efficacia sui radicali liberi, che sono i principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo. Il prezioso resveratrolo, contenuto nella buccia dell’acino, è un potente antiossidante mentre i vinaccioli stimolano la microcircolazione e favoriscono l’ossigenazione dei tessuti. I polifenoli infine bloccano l’eliminazione dell’acido ialuronico e difendono le fibre di elastina e collagene, per una pelle tonica, elastica e profondamente idratata. Segnaliamo due luoghi dove concedersi qualche trattamento di-vino: Terme della Salvarola e Fattoria del Colle.

Benessere autunnale: vinoterapia alle Terme della Salvarola

Le Terme della Salvarola sono state le prime in Italia a proporre la vinoterapia con il Benessere di Bacco®. La Spa Balnea utilizza l’uva fresca e i suoi derivati come mosto concentrato, vinaccioli purificati, olio di vinacciolo e lievito di vino. Elementi che vengono abbinati alla benefica acqua termale, per un’azione sinergica che aiuta a contrastare l’invecchiamento della pelle. (www.termesalvarola.it/balnea)

Benessere autunnale: vinoterapia alla Fattoria del Colle

La Fattoria del Colle di Donatella Cinelli Colombini in Toscana, a 100 km a sud di Firenze, si trova nel piccolo centro di Trequanda. Un vero sistema di ospitalità che comprende cantina, ristorante, piscine e panorama all’insegna della più pura essenza della Toscanità. Intorno al vino ruota la raffinata ed esclusiva area benessere, ricavata in un annesso della villa davanti a un panorama incantevole sulla Val d’Orcia e le Crete Senesi. Design raffinato delle strutture a cui sono state aggiunte mattonelle fatte a mano secondo disegni ottocenteschi richiamano i bagni turchi e le odalische dipinte da Ingres.

Nella parte più antica e romantica è presente una vasca rotonda in legno di ginepro per la vinoterapia di coppia. Piccoli rituali di bellezza ricavati dalle uve scelte per la tipologia della pelle: Scrub corpo salino al vino rosso di Montalcino nel bagno turco; Maschera corpo antiossidante con siero di vino a base di acido ialuronico; Massaggio personalizzato con olio di vinaccioli purissimo; Gommage alla polvere d’uva; Bagno nel vino rosso di Montalcino arricchito con glicerolo rinvigorente e antiossidante. (www.cinellicolombini.it)

Benessere autunnale tra design e sostenibilità

Il gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol unisce le 29 migliori strutture benessere in Alto Adige. Si contraddistingue per un’architettura contemporanea che si armonizza con i paesaggi alpini circostanti. Nelle aree benessere e relax, nei ristoranti, negli spazi esterni e nelle suite, la cura per il dettaglio passa anche attraverso il rispetto dell’ambiente, creando l’atmosfera perfetta per una vacanza di benessere a 360 gradi.

L’hotel 5 stelle Chalet Mirabell conquista grazie al suo design elegante, immerso nello splendido paesaggio naturale del caratteristico paese di Avelengo. Camere e suite sono state rinnovate per regalare agli ospiti il massimo comfort con bagni eleganti e grandi logge private dotate di vasche idromassaggio. Gli ampi spazi aperti dell’hotel e la natura incontaminata sono in perfetta armonia grazie ai 10mila mq dei giardini e all’area spa di 6mila mq dotata di laghetto balneabile riscaldato. Indimenticabili sono la Family spa e la Alpine spa con la Chalet Pool, la piscina coperta con passaggio all’esterno dallo stile ricercato. (www.belvita.it/it)

Benessere autunnale con pool suite e infinity pool

Il Winkler Hotel in Alto Adige ha svelato il nuovo progetto architettonico che lo rende ancora più unico e esclusivo: una infinity pool panoramica sul tetto per ammaliare gli ospiti che desiderano galleggiare nell’acqua tiepida immersi nel paesaggio alpino; 4 pool suite per viziare coloro che apprezzano la privacy di un giardino con piscina privata; un enorme lounge dove pulsa il cuore del bar, circondato da angoli dove intrattenersi in tutte le ore del giorno; e le deliziose nuovissime Suite Cozy dai toni grigi e marroni, per coccolarsi in un’atmosfera innovativa.

Si sale sul tetto, al 4° piano e la vista si apre in tutta la sua bellezza: le vette delle montagne e i loro verdissimi pendii abbracciano lo sguardo. L’infinity pool depurata con ozono sembra non avere confini e l’acqua sfiora il bordo confondendosi con l’azzurro del cielo. Lettini e chaise longue permettono di dormire, riposare, sognare, o dimenticare la quotidianità. Il motto dell’ultimo piano dell’hotel Winkler suona come una promessa “A place to get inspired” e l’energia che emana questo angolo traghetta verso mille emozioni. Nella grandissima sauna finlandese con vista panoramica le emozionanti e benefiche gettate di vapore. E poi biosauna alle erbe, bagno turco con gettate di vapore, bagno turco salino, sauna agli infrarossi, diverse aree relax, idromassaggio, piscina interna con isole del relax, piscina di acqua fredda per un tuffo rigenerante dopo la sauna e impianto Kneipp con getti massaggianti per i piedi. (www.winklerhotels.com)

Benessere autunnale: il fascino della danza aromatica

Al Bad Moos – Dolomites Spa Resort di Sesto, in Alto Adige, si riscopre il vero rituale della sauna nella Spa Termesana. Gettate di vapore e danze aromatiche con il maestro di sauna Charly. Una fase di rilassamento successiva può essere vissuta nei modi più originali. Dalla passeggiata a piedi nudi sull’erba fino alla sorgente d’acqua solfata, all’ascolto di poesie e brani a lume di candela. Per un effetto davvero benefico e rigenerante. La danza aromatica è uno speciale evento in sauna che trae origine dall’Aufguss, la tradizionale gettata di vapore, ma con temperature meno intense. Proprio come in una danza il maestro di sauna Charly dà inizio al rituale aromatizzando l’ambiente con i profumi del bosco e muovendo lentamente e armoniosamente l’asciugamano a suon di musica, per favorire la sudorazione e il rilassamento.

Spazio alle donne nella Lady Sauna, dove si svolge la danza aromatica Only women. I movimenti dolci dell’asciugamano del maestro di sauna sprigionano la freschezza e il profumo dell’arnica e del pino mugo. Tra le danze aromatiche proposte da Charly c’è anche A piedi nudi sull’erba. Si comincia nella sauna St. Valentin, per poi spostarsi e camminare sulla Dolomia, la roccia tipica del posto, sollecitando i sensi attraverso i piedi. Ci si rinfresca con una doppia doccia solfata e si rientra nuovamente in sauna. Dopo aver assaporato nuovamente il benefico calore, si esce all’aperto per una salutare passeggiata a piedi nudi sull’erba e tra i fiori, respirando l’aria frizzante e godendosi i colori del cielo che si preparano al tramonto. (www.badmoos.it)

Benessere autunnale: nelle strutture wellness delle Alpi

Alla scoperta dell’Olympiaregion Seefeld in Tirolo per vivere esperienze indimenticabili. Ricche offerte nel Wellness classico, nel Fitness e nel Medical Spa sono garanzia di vacanza perfetta. La posizione di altipiano a 1.200 m riparato e rivolto verso sud garantisce un clima salubre. Da molti anni numerose strutture ricettive si sono specializzate nel campo del Wellness. Il paesaggio naturale unico rende la zona una piattaforma di Fitness nella natura per tutti gli appassionati di attività all’aria aperta. Anche nei mesi autunnali, quando in tante città domina una grigia nebbia, è ineguagliabile l’effetto benessere dell’aria di montagna pulita e libera da sostanze nocive.

Personal trainer e guide professionali aiutano a raggiungere un training ottimale e personalizzato. Trattamenti benessere classici, ma anche trattamenti firmati e personalizzati con prodotti regionali come erbe aromatiche e officinali o pino cembro, coccolano gli ospiti in cerca di relax. Centri acquatici con grandi saune e rilassanti oasi del benessere, come il Centro congressuale e sportivo Olympia di Seefeld e l’ErlebnisWelt Alpenbad di Leutasch compensano lo stress di tutti i giorni. Sono all’incirca trenta le strutture ricettive sull’altipiano di Seefeld che si sono dedicano alle tematiche del benessere, relax, prevenzione medica e rigenerazione. Dall’albergo 5 stelle Superior fino alle piccole pensioni biologiche e ai Wellness-Residence. (www.seefeld.com)

Benessere autunnale: la Germania festeggia Sebastian Kneipp

Quest`anno ricorrono i 200 anni dalla nascita di Sebastian Kneipp (1821-1897), parroco di Bad Wörishofen (Baviera) e ideatore del famoso trattamento terapeutico che porta il suo nome. Il metodo Kneipp prevede l`immersione in acque fredda fino alle ginocchia per riattivare la circolazione. Chi non l`ha mai visto fare almeno una volta nella vita in una delle tante strutture in giro per il mondo o anche in un ruscello vicino a casa? Pratica antica ma sempre attuale, oggi viene ricordata con un fitto calendario di eventi in tutta la Germania.

Sebastian Kneipp, nato in Baviera da una famiglia molto povera, ammalatosi di tubercolosi, a quel tempo era una malattia mortale, scoprì in un libro scritto da un medico di campagna le proprietà curative dell’acqua. Con i bagni nelle gelide acque del Danubio, guarì, iniziò a curare altri monaci e fissò i dati della sua terapia. Che si basa sulla considerazione che per migliorare la resistenza dell’organismo e la capacità di migliore adattamento alle differenti esigenze della vita si cerca l’armonizzazione di tutte le funzioni fisiche, intellettuali e spirituali. Quindi, oltre l’idroterapia, Kneipp propone la fitoterapia, la dietetica, il movimento nell’ottica di un equilibrato stile di vita. Il funzionamento dell’idroterapia si basa su effetti termici e meccanici. L’alternanza di caldo e freddo diminuisce lo stress e stimola corpo e mente. (www.germany.travel)

