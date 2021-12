Luca Zaia, governatore del Veneto, spende belle parole sui social a favore delle luminarie installate a Peschiera del Garda. «Peschiera del Garda si veste a festa per celebrare il Natale. Una serie di installazioni molto suggestive e un “bosco incantato” con luminarie e musica avvolgente.» Elisa Ciminelli, vice Sindaco di Peschiera con deleghe alla Cultura e manifestazioni, si è sempre dimostrata attenta ad organizzare eventi d’impatto socio-culturale aventi ricadute significative per quanto riguarda innovazione e modernità.

L’estate scorsa, complici le rappresentazioni teatrali e concertistiche all’Arena di Verona, la bella cittadina è stata addobbata con gli allestimenti scenici dell’Aida. Le imponenti sculture impiegate nella famosa opera di Giuseppe Verdi sono rimaste in esposizione fino al 20 settembre scorso. Cittadini e turisti hanno potuto così ammirare la “testa del faraone”, le “sfingi” e la “statua dell’Aida” sul bastione Querini.

Natale a Peschiera del Garda

Per le festività natalizie, oltre a visitare il collaudato e gettonato “Presepe subacqueo” che si può ammirare dalla balaustra di Ponte San Giovanni, si rimane affascinati dall’atmosfera fiabesca delle luminarie situate lungo il sempreverde Parco Catullo. Qui una scintillante pioggia dorata scende dall’alto degli alberi mentre risuonano nell’aria le note di musiche soavi all’insegna della serenità e del buonumore.

Per chi entra a Peschiera del Garda in auto oppure a piedi, incontrerà, prima di attraversare Porta Verona ed accedere al centro storico, le installazioni che riproducono vari strumenti musicali tutti illuminati e sfavillanti nel loro colore oro. Sulla bella facciata marmorea di Porta Verona, dove spicca lo storico Leone di San Marco, brilla la scritta di Buone Feste. La stessa che s’incontra lungo le viuzze del centro storico, ricco di altrettanti addobbi mix di colori rossi e dorati.

Fino al 9 gennaio 2022 si potrà visitare il Villaggio di Natale con pista di pattinaggio su ghiaccio e trenino panoramico in Piazza Ferdinando di Savoia.

Informazioni: www.tourismpeschiera.it

