L’Italia sempre attrattiva per i paesi scandinavi

La Scandinavia non tradisce l’Italia. Si è appena conclusa la campagna promozionale lanciata a giugno 2021 da ENIT, Agenzia Nazionale per il Turismo. I dati raccolti attraverso i canali di comunicazione di Ticket, che opera sui mercati scandinavi con proposte di vacanza tematica, dimostrano interesse per l’Italia. In un periodo di grandi sfide per tutto il settore turistico, la voglia di tornare a viaggiare si è manifestata forte.

La ripresa delle prenotazioni per destinazioni italiane ha visto un ritorno ai livelli pre-pandemia. Le prospettive dei viaggi internazionali in Italia mostrano che alcuni mercati del nord Europa (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda) stanno tornando ai livelli del 2019.

Viggiatori scandinavi in Lombardia, Veneto



Nel complesso, dai 5 Paesi scandinavi si contano circa 1,9 milioni di viaggiatori (-0,9% sul 2018), quasi 11,5 milioni di pernottamenti (-6,9%) e circa 1,3 miliardi di euro di entrate economiche (+3,5%). La Lombardia è la regione che acquisisce la quota parte più alta della spesa complessiva in Italia per tre Paesi del Nord Europa: Finlandia (30,2%), Norvegia (34,2%) e Svezia (24,3%).

I viaggiatori dalla Danimarca e dall’Islanda concentrano in Veneto rispettivamente il 19,8% e il 32,9% del totale speso in Italia. Sempre in termini di spesa, la vacanza culturale in Italia è quella maggiormente apprezzata dai viaggiatori dei Paesi del Nord Europa. Per il quarto trimestre 2021, le prenotazioni aeree dalla Danimarca recuperano i volumi pre-Covid, mentre quelle dalla Svezia sono al 74%. Nel dettaglio i visitatori in Italia dalla Danimarca crescono del +17,2% sul 2018, i pernottamenti notti sono il 9,5% in più e la spesa sale del +34%. Dalla Svezia sono in crescita i viaggiatori (+1,8%) e gli introiti (+4,0% circa).

Viaggiatori scandinavi verso le città d’arte

“I viaggiatori dal Nord Europa sono preziosi per la ripresa delle città d’arte”, dichiara il Presidente Enit Giorgio Palmucci. “I visitatori dalla Svezia investono il 36,4% della spesa complessiva che nel 2019 è stata di 363 milioni di euro; la Danimarca spende il 35,6% su 600milioni di euro; seguono la Finlandia col 29,4% su 113 milioni di euro, la Norvegia col 22% su 183 milioni di euro e infine l’Islanda il 60% su 17 milioni di euro.

A trarne beneficio anche il turismo ‘attivo’. La Finlandia spende il 7% del totale, la Svezia il 4,2%, la Danimarca il 2,4% e la Norvegia sfiora il 2,0%. Il Mice, il mercato dei viaggi d’affari in Italia rappresenta il 12,5% del totale della spesa di viaggio per la Danimarca, circa l’8% per la Finlandia, il 17,7% per la Norvegia e il 18,5% per la Svezia” conclude Palmucci.

Info: https://www.enit.it

