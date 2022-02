Festa degli innamorati: incontrarsi con l’arte

Roma, la Galleria Borghese organizza una settimana di iniziative speciali per celebrare con i suoi visitatori la festa degli innamorati. Le sale della Galleria Borghese sono ricche di dipinti che rappresentano il sentimento amoroso e il desiderio erotico: raffigurazioni di Venere e di altre divinità, leggende, racconti mitologici o fiabeschi, ritratti d’amata, storie di amori perduti, mai trovati, tormentati.

Tutti giorni da 12 al 18 febbraio alle 17.00 e alle 17.45 il museo offre un percorso guidato alla scoperta dei racconti d’amore racchiusi nei capolavori della pinacoteca. Dalla travolgente passione tra Venere e Adone agli inganni d’amore escogitati da Giove; dalla sensualità inerme di Lucina alle mistiche allegorie nuziali di Tiziano. Innamoratevi alla Galleria Borghese. Innamoratevi della Galleria Borghese. È obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 06 32810 o andando sul sito: www.galleriaborghese.it.

Festa degli innamorati: notte glaciale nella stanza della neve

A Livigno si può vivere per una notte in un’atmosfera insolita. L’hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort propone una notte glaciale, temperature intorno allo zero, nella stanza della neve: letto, decorazioni, pavimento e soffitto di neve. Si dorme al calduccio, avvolti dal sacco a pelo termico tra i suoni ovattati del ghiaccio e della neve. La mattina sveglia con un tè o un caffè bollente serviti direttamente a letto nello Snow Chalet. La giornata poi può iniziare con una passeggiata nei dintorni di Livigno con gli alpaca; con un’escursione guidata con le ciaspole nel panorama alpino; oppure con una degustazione di vini valtellinesi.

L’esperienza della giornata si può concludere alla SPA dell’hotel scegliendo tra: piscina panoramica; idromassaggio salino; Apotheke con selezione di tisane; sauna alle erbe; bagno al vapore; cascata di ghiaccio e docce emozionali. Oppure il “Sentiero Armonia Alpina” nella Private SPA: uno spazio riservato a uso esclusivo della coppia per 135 minuti con bio-sauna, bagno di vapore e fontana per piedi riservata.

Festa degli innamorati: due cuori e una botte

Wellness e food, binomio che stimola i sensi a cominciare dal palato per planare sulla pelle. Il vino, all’hotel Tyrol in Valgardena diventa l’ingrediente privilegiato per coinvolgere i 5 sensi e rendere San Valentino una ricorrenza indimenticabile. Nella SPA, il vino ridisegna il suo ruolo, reinventandosi come ingrediente di benessere, non solo a tavola.

Un’esperienza che coinvolge pelle, narici e palato grazie a un indimenticabile “bagno in tinozze gourmet” con vino a scelta: rosso toscano, bianco altoatesino, oppure vino dolce toscano. A ognuno il suo vino. Il finale? Non può che essere una piacevole degustazione con un calice di vino, formaggi e speck locali in pieno relax. A tavola invece si scoprono, insieme ai piatti gourmet di Alessandro Martellini, i vitigni del tradizionale Alto Adige e della nobile Toscana.

Festa degli innamorati: fuga romantica in odor di vino

Venezia è la città degli innamorati per eccellenza. Per celebrare questa occasione il Consorzio Vini Venezia propone tre percorsi che intrecciano scenari romantici e strade del vino. Un connubio perfetto che unisce la bellezza di Venezia con la scoperta di calli e campi dedicati al nettare di Bacco.

Il primo itinerario, “Le vie del vin e de altre merci preziose” ripercorre le vie dei mercanti veneziani; “Culture e tratte d’oriente” nasce per far scoprire l’importanza dei traffici con il Medio oriente e l’influenza delle loro culture nella città veneta; il terzo “De arti, de Vin e altre meravegie” pensato per gli amanti dell’arte.

Festa degli innamorati: immersione nel mondo del vino siciliano

Un luogo fuori dal tempo e dallo spazio è l’Orto Botanico di Palermo, scrigno della biodiversità siciliana e luogo magico e suggestivo. La “Vigna del Gallo – Diego Planeta” è un vigneto nato per la conservazione e la protezione dei vitigni autoctoni siciliani. Alcuni di essi sono caratterizzati da assoluta rarità.

Il progetto, voluto dal Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia per tutelare la preziosa varietà vinicola propria dell’isola, è lo sfondo per una passeggiata al tramonto, magari proprio nel giorno di San Valentino. Un diverso modo di regalarsi una esperienza immersiva e scoprire un lato inedito del mondo del vino siciliano nella cornice storica e romantica dell’Orto Botanico di Palermo.

Festa degli innamorati: galleggiare sotto le stelle

Immergersi nell’acqua tiepida e respirare l’aria frizzante e fresca di montagna sotto le stelle. È la proposta che l’hotel Winkler fa agli innamorati. Nuove pool suite con piscina privata e una spa con tante vasche, idromassaggi. L’ultima new entry è l’infinity pool sul tetto dell’hotel, con vista a 360 gradi sulle montagne circostanti. L’acqua depurata con ozono sembra non avere confini, sfiora il bordo confondendosi con l’azzurro del cielo.

Si nuota in una dimensione onirica: non ci sono pareti che interrompono il panorama. C’è poi un secondo idromassaggio esterno e la grande infinity pool collegata alla piscina interna. Più di 500 metri quadri di spazi acquatici per un romantico San Valentino galleggiante.

Per brindare all’amore il bravissimo bartender Tobias Schwingshackl propone speciali cocktail per gli innamorati. In particolare spicca il suo personale “Toby’s Pink Gin”, un gin unico creato e distillato da Tobias stesso, con frutti di bosco, lime e un pizzico di pepe; oppure il Sunset Lover, con liquore di salvia e limone, menta e prosecco.

Festa degli innamorati: gita in carrozza in Austria

Andare oltre confine negli hotel dove si parla italiano. L’Associazione Austria per l’Italia invita a provare le numerose attività per le coppie tra le montagne austriache. Escursioni con le ciaspole, gite in carrozza trainata dai cavalli, cene a lume di candela, fiaccolate notturne per due, private spa con massaggi dedicati alle coppie. Ad esempio, l’Hotel GUT Trattlerhof & Chalets a Bad Kleinkirchheim dispone di 14 lussuosi chalet, ognuno dei quali ha la propria stufa a legna e la propria “Private SPA” con sauna panoramica e vasca esterna riscaldata.

Al Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee il romanticismo si affaccia sul lago. L’hotel ha edifici con una storia di 500 anni. Vanta una stupenda SPA con piscina galleggiante immersa nel lago Wolfgangsee, vasca idromassaggio all’aperto, con vista sullo specchio d’acqua e sulle montagne circostanti.

Festa degli innamorati alle Terme di Merano

Le Terme di Merano firmano una ricetta benessere per due: bagno caldo profumato, massaggio di coppia, Special Night a tema e esclusive Pool Suite per due. Tra una coccola e un trattamento alle Terme, si passeggia mano nella mano nella cittadina meranese o nel panorama innevato di Merano 2000.

Mousse al cioccolato con fragole a tutti gli ospiti nella serata dedicata agli innamorati venerdì 14 febbraio 2022. La proposta si inserisce all’interno della Special Night dedicata alle coppie. Piscine e saune rimarrano aperte fino alla mezzanotte, con giochi di luci, effetti speciali, proiezioni e romantiche gettate di vapore all’olio di rose.

Chi vuole arricchire la serata con un’esperienza indimenticabile e unica può prenotare una Pool Suite per due. La proposta per gli innamorati è il Relax imperiale: Bagno di coppia al siero di latte nella vasca imperiale (20 min); Massaggio di coppia, rilassante e completo per il corpo, con diversi oli aromatici a scelta (50 min); ingresso di due ore alle Terme per due (188 euro). Il Bagno di Sissi nella vasca imperiale ha effetto purificante e rassodante, ma soprattutto porta con sé tutto il fascino della storia e del territorio di Merano.

Festa degli innamorati alle Terme Aqua Dome

In Tirolo, a due passi dal confine con l’Italia, le terme Aqua Dome fanno sognare a occhi aperti: 12 piscine, 12 saune per rigenerarsi. Per gli innamorati trattamenti di coppia come “Rifugio per due”: peeling al sale e successivo relax nel caldo bagno turco. A seguire, un massaggio con olio di cembro caldo combinato con ramicelli in legno di cembro della valle Ötztal, per vivere momenti di profondo benessere.

La conclusione è un bagno per due nella vasca in pietra BOVI, circondati da candele, in un ambiente romantico. Tra le vasche termali più amate ci sono quelle scenografiche all’aperto, bacini futuristi che sono un capolavoro architettonico, armoniosamente progettato intorno alla natura. Di notte, questo monumento di vetro si illumina con colori vivaci e brilla con le stelle del firmamento.

