Tempo libero: attenzione per l’ambiente con Innbamboo

Innbamboo, azienda toscana, mette al centro della propria filosofia creativa e produttiva amore per l’arte, professionalità made in Italy e attenzione per l’ambiente. Per l’estate lancia Bamboo Wear, con un look che abbina leggerezza, comfort e personalità per la linea di kaftani e kimono Innbamboo. Sitratta di “capi crossover” che restituisce tutta la bellezza degli iconici Foulard e infonde nuova linfa creativa al concetto di vestibilità loose. Tre kaftani e due kimono da collezionare e alternare, per trovare sempre nuovi modi di distinguersi senza rinunciare alla praticità. Indumenti perfetti per ogni occasione, realizzati al 65% con filato di bambù e per il restante 35% con cotone organico certificato GOTS, coltivato e prodotto senza l’utilizzo di sostanze nocive per l’ambiente e l’uomo.

Una vocazione alla sostenibilità che da sempre caratterizza la filosofia Innbamboo e che anche nella linea Bamboo Wear prende forma in tessuti che, oltre a morbidezza e freschezza, possono vantare una notevole resistenza e capacità di tenuta. Una caratteristica che rende questi kaftani e kimono particolarmente indicati per una passeggiata in riva al mare e in generale per la vita da spiaggia. Vivaci e naturali, confortevoli e seducenti sono disponibili in taglia unica e declinati in 13 colori a tinta unita.

Tempo libero: “Connecting with Nature”

“Connecting with nature” nasce dalla volontà di creare una collezione che rappresenti la filosofia Slow Luxury di Ghisò. Si tratta di una produzione consapevole, rispettosa dell’ambiente e delle persone, realizzata esclusivamente con materiali 100% naturali. La collezione è stata sviluppata con il designer artigiano toscano Alessio Infidi. Uno dei pochi designer in Italia che preserva la tradizione antica della stampa con materiali organici adattandola alla contemporaneità. Riesce a decorare i tessili in modo inusuale, sostenibile e con risultati straordinari. Una collezione che unisce la tradizione artigiana italiana alla creatività, riconvertendo la natura a favore della moda. Una Limited Edition che dimostrare come anche il mondo del fashion può creare circoli virtuosi per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente.

Per realizzare la Capsule Collection si è partiti dal classico modello Tote Bag il cui tessuto è stato dipinto con l’ausilio di tannini vegetali trasferiti da foglie e rami. Una tecnica manuale ed estremamente complessa che non solo rende ogni borsa unica ed irripetibile, ma presuppone ampie conoscenze di botanica. Le Tote Bag Ghisò sono realizzate a mano da due laboratori ‘al femminile’ che si trovano nel cuore di Firenze. Esse vengono prodotte con lino e cotone riciclato, entrambi organici al 100%, e pelle (per manici e finiture) di vacchetta naturale conciata al vegetale.

Tempo libero: su misura per l’arrampicata con Millet

Il DNA Millet in capi che combinano funzionalità, comfort e traspirabilità. Parola di Nils Favre, Paul Jenft e Naile Meignan che ogni giorno scelgono Millet per la pratica del climbing. Lo spirito della collezione estate 2022 soddisfa le esigenze degli appassionati di climbing. Una collezione dedicata al 100% all’arrampicata moderna. Una linea che offre i materiali e le vestibilità ideali per scalare nel massimo comfort, garantendo la migliore funzionalità e traspirabilità. I capi sono stati progettati insieme ai professionisti di questa disciplina e agli atleti Millet che ogni giorno scelgono questi prodotti per le sessioni di climbing, sia outdoor che indoor. Arrampicata su parete, bouldering, urban climbing: questa linea è adatta all’arrampicata in ogni sua forma!

La giacca Fusion XCS Hoodie w, leggera ed elastica, progettata per praticare climbing e hiking, offre protezione sia dal vento che dalla pioggia e favorisce un’ampia libertà di movimento. Elasticizzata ed estremamente resistente alle abrasioni grazie al suo tessuto in poliammide. La Fusion XCS è realizzata con maniche in raglan e tasche con zip accessibili anche quando si indossa l’imbracatura. Comoda da portare sempre con sé nelle avventure in parete, si può richiudere nella tasca interna con zip e appendere all’imbracatura.

Tempo libero: scarpa BOA per il mondo del ciclismo

BOA, azienda leader dei sistemi di chiusura, porta un continuo supporto agli appassionati del mondo del ciclismo: dai giovani emergenti fino alle squadre internazionali di ciclismo su strada. Il forte impegno della società nello sviluppo e miglioramento delle prestazioni, il BOA® Fit System è la prima scelta di ogni ciclista quando si richiede fit preciso e con regolazione veloce e senza sforzi. Tra le novità la prossima generazione di calzature in maglia. Leggera, veloce, estremamente confortevole. KR0 di DMT rappresenta l’apice della scarpa performante.

Lavorando la maglia della tomaia con la tecnologia DMT, si riesce a creare una scarpa estremamente leggera che offre un eccellente trasferimento di energia grazie alla suola anatomica in carbonio SL di nuova generazione; la doppia rotella BOA® Fit System e una costruzione della tomaia integrata fa sì che la scarpa si adatti perfettamente ai piedi di ogni ciclista. Questo modello offre una regolazione delle tacchette anteriori e posteriori di 8 mm.

Leggi anche: