Per esploratori metropolitani

Esploratori metropolitani: artigianato giapponese design italiano

Un cammino verso territori lontani e affascinanti. Il viaggio parte dal Giappone, da Nara, e arriva in Italia, a Milano. Un percorso magico, alla ricerca del “kokoro” (cuore, in italiano) delle cose. Un paese in cui l’equilibrio tra tradizione e innovazione è sempre in bilico. E in cui qualità, durabilità e bellezza sono gli ingredienti che rendono preziosi tutti i materiali, perché trattati sempre con cura e rispetto. L’incontro è quello tra il sig. Yamamoto – proprietario di un laboratorio artigiano di zaini – e Giulio Iacchetti che dà vita a Montbook, brand di borse e piccola pelletteria di design in pelle.

La collezione, composta da 9 differenti articoli, comprende: zaino, borsa monospalla, messenger, porta carte e porta monete, custodie per smart phone e portafogli. In occasione della Milano Design Week, si è arricchita di un nuovo modello: Baltea Bag. È una mini reporter bag dedicata al mondo maschile, che si presta anche ad un uso unisex. L’ispirazione viene dalla classica giberna, la custodia in cuoio tipica dell’uniforme dei carabinieri. Per gli esploratori metropolitani il design di Giulio Iacchetti, molto pulito e rigoroso, offre dimensioni contenute per un oggetto contemporaneo per il mondo maschile e femminile. Baltea è disponibile in due misure diverse (S e L) e nei colori nero, muschio, ciliegia, fango e kaki.

Dai superbi anni ’60 al mondo moderno

I designer di Rado hanno riscoperto un iconico esemplare degli anni Sessanta e lo hanno dotato di un movimento meccanico svizzero di elevata qualità a carica manuale con 80 ore di riserva di carica. I caratteristici dettagli del design originale dell’Over-Pole Worldtimer sono stati aggiornati mediante un inserto in ceramica hi-tech che impreziosisce la lunetta incisa al laser e un cristallo zaffiro sagomato; gli elementi vintage essenziali, invece, come l’iconico diametro di 37 mm e lo stile d’insieme, sono rimasti inalterati. Questo orologio catturerà gli sguardi di tutti i moderni esploratori e degli appassionati di orologi vintage. In quell’entusiasmante periodo storico, un viaggio internazionale era un evento eccezionale e ispirava canzoni rock, libri e anche gli orologiai di tutto il mondo.

Le persone sognavano luoghi esotici e frontiere misteriose in cui il tempo si fermava. Qui da Rado, ispirati dalla promessa di un nuovo mondo, orologiai talentuosi si ingegnarono per realizzare il Rado Over-Pole, un’originale variante della prima serie del Captain Cook. Il nuovo “Worldtimer” vantava una lunetta girevole con l’indicazione delle principali città del globo, per compiere un rapido calcolo dell’ora corrente in quelle località: un invito esplicito per tutti gli aspiranti giramondo. Per celebrare l’anniversario di quel celebre orologio ispirato all’esplorazione, Rado presenta il nuovo Captain Cook Over-Pole Limited Edition, che conserva il suo aspetto “vintage” adottando al contempo le tecnologie più innovative del marchio.

Esploratori metropolitani: linea abbigliamento SS22

Da oltre 75 anni Lapierre rappresenta un punto di riferimento nel ciclismo su strada e nella mountainbike. Amatori e professionisti da sempre si affidano al marchio francese per godere di un prodotto performante che unisce tecnologia e innovazione ad uno stile unico e immediatamente riconoscibile. La stessa attenzione ai dettagli con cui Lapierre progetta le proprie biciclette si riflette nei dettagli dei capi tecnici della nuovissima collezione primavera-estate. Molto utile per gli appassionati di bici da strada o di mountain bike per godersi la bella stagione. Traspirabilità, comfort, velocità di asciugatura, protezioni dai raggi UV, stile e protezione dalle intemperie. A questi requisiti fondamentali è stato aggiunto tutto il know-how e il DNA Lapierre per una gamma di prodotti innovativi realizzata al 100% in Europa.

La maglia Supreme Madeleine Donna è stata concepita per adattarsi perfettamente al corpo femminile. Grazie al suo taglio regolare, alla costruzione delle maniche che offre grande libertà di movimento e all’utilizzo di tessuti in poliestere leggero e traspirante, questa maglia è confortevole e piacevole da indossare. Le tre tasche posteriori più la tasca laterale con zip vi permetteranno di trasportare l’essenziale durante le vostre uscite.

Esploratori metropolitani: scarpe dall’anima streetwear

Le 4B12 sono concepite e realizzate interamente da Medusa, azienda veneta di calzature, con sede a Villanova del Ghebbo (Rovigo). Qualità dei materiali e stile italiani sono il punto di partenza imprescindibile per queste sneakers innovative. Risultato di una profonda esperienza manifatturiera radicata in Veneto nel corso di 80 anni di storia calzaturiera e l’attualità. 4B12 non rappresenta solo un marchio fashion, soprattutto veicola con sé un sapiente mix di competenza e di qualità riconoscibile.

“Wear different, stay cool“: è questo il claim di 4B12, un brand giovane e dinamico che esprime una chiarissima “urban attitude”. Lo “stile della strada”, in senso più ampio, è anche uno stile di vita. Originariamente, infatti, significava indossare “quello che si era”, in modo semplice e spontaneo, senza uniformarsi alle convenzioni sociali, ispirandosi a valori di libertà e l’indipendenza di spirito. L’azienda veneta studia e interpreta le sfaccettature di questa tendenza. Con lo stesso approccio diretto e audace, reinterpreta linguaggi, codici e rimandi stilistici, contestualizzandoli nel mondo della moda.

