Come affrontare il giorno più triste dell’anno e la depressione? Molti studi dimostrano che il contatto con la natura, una vacanza all’aria aperta porta effetti benefici per il nostro benessere fisico e psicologico. Tra le tante ricorrenze e stranezze, c’è pure quella che individua nel terzo lunedì di gennaio il giorno più triste dell’anno per l’umore degli esseri umani. A definirlo tale, all’inizio degli anni Duemila, è stato uno studio di Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff.

Cosa fare? Se è vero che, come dimostrano numerose ricerche, i paesaggi naturali influiscono positivamente sullo stato psicofisico della persona è il caso di prendersi una tregua se ci si sente oppressi dai ritmi frenetici o depressi dalle condizioni atmosferiche. Fare escursioni o passeggiare nella natura, stare a contatto con gli animali, fare sport all’aperto riduce lo stress e i livelli di zucchero nel sangue; mentre migliora energia, creatività e autostima, e favorisce i sentimenti positivi sulle emozioni negative. Ecco cinque strutture dove potersi connettere con la natura e l’ambiente per ritrovare pace e armonia con se stessi e i propri sensi. Questi suggerimenti ci vengono da Pitchup.com, una delle piattaforme di instant booking per le vacanze outdoor.

Camping Al Plan – Dolomites (Trentino Alto Adige)

Nel cuore della Val Badia tra le vette dolomitiche, si trova il Camping Al Plan – Dolomites. È situato appena fuori dal Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies (patrimonio dell’umanità UNESCO) e vicino al comprensorio sciistico Plan de Corones. La struttura durante la stagione sciistica offre un servizio navetta gratuito per andare sulle piste. Camping Al Plan – Dolomites è il luogo perfetto per una pausa dinamica, dove praticare trekking, equitazione, mountain bike, arrampicata, tour in segway e teleferica… ma anche discese libere, sci di fondo e ciaspolate. A fine giornata è possibile concedersi un po’ di riposo grazie alla zona sauna e all’area relax.

Villatent at Casa dei Prati (Toscana – Isola d’Elba)

Sull’Isola d’Elba, il Villatent at Casa dei Prati è dotato di tende safari di ultima generazione. Un soggiorno in un luogo straordinariamente panoramico su una delle più belle isole italiane. Questo piccolo villaggio vacanze si trova appena fuori dal paesino di Lacona, sulla costa meridionale dell’isola. Le tende safari sono posizionate in una zona ombreggiata del campeggio e disposte come una piccola città. All’interno, gli alloggi sono allestiti in stile glamping, con comodi letti, un angolo cottura e una zona giorno completamente arredata.

Pian di Boccio (Umbria – Bevagna)

Villatent at Camping Pian di Boccio è un villaggio vacanze situato in un uliveto umbro circondato da montagne e offre attività dinamiche in un’atmosfera rilassata. Nascoste tra gli ulivi si tovano delle moderne tende safari pre-allestite, ognuna dotata di una terrazza ombreggiata. All’interno, le unità sono provviste di una cucina di ottime dimensioni con frigorifero e fornello e un comodo soggiorno. Ognuna dispone di camere doppie o familiari e bagno privato con WC, doccia e lavabo. Per gli ospiti sono disponibili delle biciclette a noleggio per esplorare gli uliveti. Lo staff della reception saprà suggerire quali mete visitare nei dintorni della campagna umbra, indicare come raggiungere le città di Assisi e Perugia e consigliare i migliori ristoranti di Bevagna. La sera arriva per tutti il momento di rilassarsi quando si aprono le porte del bar e si accende il forno della pizzeria.

Villatent at Camping Village Laguna Blu (Sardegna – Alghero)

Direzione Sardegna senza bisogno di portarsi dietro la tenda… Il Villatent at Camping Village Laguna Blu sorge sulla costa nord-occidentale dell’isola e dispone di tende safari già allestite. Questa struttura di lusso è anche la meta migliore per delle vacanze versatili: si trova accanto alla spiaggia di Fertilia lungo la Riviera del Corallo ed è circondata da parchi nazionali e città storiche tutte da visitare. Gli ospiti vengono accolti con un servizio di transfer disponibile dall’aeroporto di Alghero. Le spaziose ed eleganti tende safari si trovano immerse tra eucalipti e pini. Tutte sono provviste di cucina ben attrezzata, zona soggiorno, bagno privato e camere da letto con spazio guardaroba. Non c’è bisogno nemmeno di preoccuparsi per i pasti: al centro della struttura sorge l’ampia terrazza del ristorante, dove è possibile rilassarsi sorseggiando un cocktail, gustando delle buone pizze cotte nel forno a legna o qualsiasi altra pietanza del menù.

Agriturismo Duca di Castelmonte (Sicilia – Trapani)

Gastronomia d’eccellenza. La Sicilia attira da sempre turisti da tutto il mondo in cerca delle migliori prelibatezza locali. L’agriturismo Duca di Castelmonte, a pochi minuti d’auto da Trapani, è la destinazione perfetta per una fuga all’insegna della cucina più autentica. Le migliori specialità locali fatte con prodotti genuini: la fattoria e l’orto privato garantiscono piatti tradizionali siciliani a Km 0. Per una gita nei dintorni, è possibile noleggiare le biciclette e raggiungere le spiagge, il castello e il centro storico di Trapani.

