Come accade ogni anno, finite le feste e archiviata la Befana anche il 2023 inizia con buoni propositi e progetti per i mesi a venire. Per i viaggi da farsi nel nuovo anno ci siamo fatti ispirare dagli astri. Dovete naturalmente prendere i nostri consigli con spensieratezza e un pizzico di ironia. L’astrologia ha le sue regole, in fondo si tratta di cogliere i dettagli e interpretarli in modo che ci offrano nuove chiavi di lettura per comprendere la vita. Nel nostro caso è il viaggio, quello che può essere più indicato per ognuno di noi. In questo percorso ci siamo affidati agli esperti di Yescapa, la piattaforma di camper sharing in Europa. Loro si sono fatti guidare dalla saggezza degli astri e hanno individuato dodici destinazioni, una per ogni segno zodiacale, in Italia e in Europa.

ARIETE: per questo segno la natura maestosa delle Isole Canarie

Partendo dall’equinozio di primavera, simbolo di rinascita, lo zodiaco offre un segno dal forte temperamento. Le persone dell’Ariete sono estremamente avventurose e coraggiose, con un pizzico di irruenza derivante dal loro pianeta dominante, Marte. Per gli arietini, Yescapa consiglia una fuga di fuoco alle Canarie, isole passionali che regalano fieri paesaggi vulcanici, distese di dune dorate, maestosi canyon e scogliere a picco sull’oceano.

TORO: Valpolicella, oasi di relax e buon cibo

Il Toro ama la vita tranquilla ed è alla costante ricerca della bellezza soprattutto e dei piaceri più semplici, come il buon cibo e il buon bere. Per loro proponiamo una fuga enogastronomica in Valpolicella, il cui nome deriva dal latino “valle dalle molte cantine”. Si tratta di un itinerario lungo la Strada del Vino, che percorre le dolci colline terrazzate collegandone i piccoli comuni che le punteggiano, come Sant’Ambrogio di Valpolicella, Fumane e Negrar.

GEMELLI: Viaggio nei Paesi Bassi, eclettico angolo d’Europa

Curiosi e poliedrici, i Gemelli sono alla continua ricerca di nuovi stimoli. Per questo Yescapa consiglia una destinazione eclettica come i Paesi Bassi. L’atmosfera multiculturale e i panorami sempre diversi non lasceranno insoddisfatta la voglia di avventura di chi è nato sotto questo segno. Partendo a bordo camper da Amsterdam, si può andare a caccia dei tipici mulini a vento a Zaanse Schans, virando poi verso la vivace e cosmopolita Rotterdam.

CANCRO: Valle d’Itria, terra d’incanto dove il tempo si è fermato

Profondi, sensibili e fortemente empatici, i Cancro trovano la propria forza nella famiglia e nei rapporti più stretti. Proprio per onorare questo desiderio di nido protetto e di gentilezza, indichiamo un luogo fiabesco e dolce come la Valle d’Itria in Puglia. Partendo dai trulli di Alberobello, si continua verso Ostuni, Cisternino, Locorotondo e Martinafranca, per un tour alla scoperta di questi bellissimi borghi candidi, dove rilassarsi e passare del tempo con i propri cari.

LEONE: Roma e Lazio, sulle tracce dei grandi imperatori

Fierissimi, da veri Re della savana, i nati sotto il segno del Leone sono estremamente sicuri di sé e amanti di tutto ciò che emana grandezza e splendore. Per loro, non si può non pensare a un itinerario a Roma e nel Lazio, alla scoperta delle grandiose vestigia dell’Impero romano. Il punto di partenza è ovviamente l’Urbe con le sue tracce imperiali, per fare rotta poi verso Anzio, con la bellissima villa imperiale di Nerone, e Tivoli, in cui ancora oggi si trovano i resti delle terme imperiali fatte costruire dall’imperatore Augusto.

VERGINE: Svizzera, il paese dell’arte orologiera

Spesso descritti come dei “precisini”, i Vergine sono amanti delle regole e della perfezione, ma hanno anche una grande capacità di adattamento. Per loro va bene la Svizzera, la terra della puntualità e della precisione per antonomasia. L’itinerario ideale si sviluppa nella Valle degli Orologi, da Bienne, la patria dell’orologeria elvetica, per poi continuare verso La Chaux-de-Fonds, Le Locle e, infine, Neuchâtel, dove ogni anno si rende omaggio a questa arte ponendo nel centro cittadino 32 orologi a pendolo.

BILANCIA: Toscana, patria della bellezza per eccellenza

Amanti dell’arte e della poesia, le persone del segno della Bilancia hanno un senso estetico eccezionale che le spinge a ricercare il bello e l’equilibrio anche nella loro vita. Il loro on the road li porta in Toscana, patria del rinascimento italiano, partendo dal cuore nevralgico di Firenze con la sua bellezza senza tempo. Difficile scegliere tra i numerosi borghi toscani, uno più incantevole dell’altro: una condizione ideale per un viaggio in camper, all’insegna della flessibilità e della ricerca delle meraviglie che si nascondono lungo il percorso, non solo alla meta.

SCORPIONE: Praga, città magnetica ricca di misteri

I nati sotto il segno dello Scorpione sono spesso associati al fascino magnetico e all’alone di mistero che li caratterizza. Per loro si prospetta un itinerario in Repubblica Ceca, terra dell’arte gotica e di fitti misteri. Si parte da Praga, sede di numerosi luoghi esoterici come la casa del Faust, l’Orologio astronomico e il Cimitero di Olšany, passando poi da Trebic, con il bellissimo quartiere ebraico e la Basilica di San Procopio, per arrivare infine a Kutná Hora, dove si trova un ossario perfettamente conservato.

SAGITTARIO: un segno alla scoperta dei Balcani

Il segno del Sagittario è quello che nello Zodiaco ha maggiore propensione all’esplorazione del diverso, oltre a un carattere espansivo e ottimista. L’itinerario magari in camper che fa per loro è incentrato su rotte meno battute alla scoperta dell’affascinante area dei Balcani. Si parte da Mostar in Bosnia Erzegovina, con le sue strade di ciottoli, ponti e terrazze sul fiume Neretva, si passa per Budva, centro vivace e giovane sulla costa del Montenegro, per andare poi verso sud, in Albania, a Berat, la “Città dalle finestre” dal meraviglioso stile ottomano.

CAPRICORCO: Bretagna, scogliere e borghi medievali

Determinati e ambiziosi, dalla forte tempra, i Capricorno sono anche molto riflessivi e amanti dell’eleganza. Il viaggio itinerante adatto a loro si snoda lungo le strade della Bretagna, regione della Francia protesa sull’oceano dalla forte identità. Qui, spiagge sabbiose e pittoreschi villaggi di pescatori, affacciati su minuscole baie nascoste, si alternano a una campagna verdissima punteggiata da borghi e centri medievali, spesso arroccati e fortificati. Tra quelli più noti, si può cominciare da Rennes, Saint Malo, Dinan, Cancale, fino a raggiungere la Costa di Granito Rosa o la Penisola del Quiberon.

ACQUARIO: Alto Adige tra natura e montagne

La ricerca di libertà e il bisogno di introspezione sono due dei tratti tipici degli Acquario. Il loro ambiente ideale è la montagna, dove si può puntare in alto e allo stesso tempo godersi la pace dei sensi. Per gli Acquario, gli esperti di Yescapa propongono un viaggio in Alto Adige. Si parte da Bolzano verso le Dolomiti, passando per Merano e i tipici borghi tirolesi; poi ci si immerge negli spettacoli montani: il Canyon Rio delle foglie, ai piedi del Corno Bianco; i paesaggi della Val Gardena; il Parco Naturale Sciliar-Catinaccio e il lago alpino di Caldaro.

PESCI: “nuotare” lungo le strade della Sardegna

Ultimo segno dello zodiaco, sensibile, sognatore, caotico e delicato. I Pesci sono questo e molto altro, riprendendo il carattere mutevole dal loro elemento, l’acqua. Yescapa li porta quindi su un’isola, più precisamente in Sardegna. Da Olbia, si può puntare a nord-ovest verso Capo Caccia, dove si trovano la Scala del Capriolo e le Grotte di Nettuno, e poi Alghero e Bosa, tra i borghi più belli d’Italia. Ci si può poi dirigere a sud verso Cabras, la Torre dei Corsari e le immense dune di Piscinas. E poi verso Nora, antico insediamento di origine fenicia, cartaginese e romana, e le innumerevoli calette di Cala Gonone.

