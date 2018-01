A tre settimane dal taglio del nastro, si delineano sempre più in dettaglio i contenuti di Bit 2018. La Borsa Internazionale del Turismo, si presenta al mondo dei viaggiatori da domenica 11 a martedì 13 febbraio nei padiglioni di Fieramilanocity e MiCo. La manifestazione leader in Italia per l’incontro fra domanda e offerta nella travel industry, organizzata da Fiera Milano SpA, è il luogo dove si possono scoprire le più interessanti tendenze del settore.

Il momento positivo che sta vivendo il nostro Paese – oltre 420 milioni di presenze nel 2017, con un incremento del 4,2% sul 2016, soprattutto grazie ai flussi esteri (dati CST-Confesercenti) – si conferma a Bit2018. In questa edizione la presenza delle Regioni italiane è pressoché completa con new entry e rientri quali Lazio, Liguria e Umbria oltre a Roma Capitale e all’associazione di Comuni pugliesi Benvenuti in Puglia.

Bit 2018: vacanze esperenziali e city break

La tendenza registrata negli ultimi anni ha visto sempre più viaggiatori scegliere percorsi alternativi. Per questa ragione si potranno verificare e scegliere proposte che vanno oltre il tour classico per sperimentare dal vivo l’autentico Italian Lifestyle con vacanze esperienziali ispirate all’enogastronomia nell’area A Bit of Taste; mentre chi cerca il luogo ideale per sposarsi nel Paese più romantico del mondo, deve recarsi all’area I Love Wedding.

Si potranno conoscere proposte di city break (che ormai rappresentano il 28% dei viaggi internazionali) con destinazioni europee come Bruxelles o mete leisure come le isole Azzorre e Canarie.

Mete turistiche a medio lungo raggio

Tra le nuove mete del turismo più consapevole spicca in Africa l’Etiopia, uno dei Paesi del continente con la storia e la cultura più antiche, e cresce il Centro-Sudamerica grazie, anche in questo caso, a mete alternative come il Guatemala, mix di passato maya e natura. Nei vicini Caraibi gli italiani continuano ad amare molto Cuba e Repubblica Dominicana, ma stanno scoprendo anche le isole “minori” tra le quali le British Virgin Islands, meta luxury molto amata dai britannici, ma ancora nuova per i nostri connazionali. Fra le tendenze trasversali alle destinazioni, Bit 2018 evidenzia la crescita del business travel e in particolare del MICE (segmento individuato da ENIT tra quelli a maggiore potenziale) e del digital travel, che in manifestazione saranno rappresentati da aree dedicate con contenuti a cura di Advisory Board di esperti – oltre che del turismo LGBT, tendenza in affermazione già da alcuni anni che in questa edizione si conferma rafforzata.

Per info aggiornate: www.bit.fieramilano.it @bitmilano #Bit2018

Leggi anche: