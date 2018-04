Cibo, Cinema e benessere. Una formula che trova consensi e partecipazione. Le Terme Antica Querciolaia in provincia di Siena, cinque anni fa ha lanciato questa idea di Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi, in collaborazione con il Consorzio Agrario di Siena e Mcm Service, il patrocinio del Comune di Rapolano Terme e con il contributo di Estra, chiamandola “Al cinema con gusto alle Terme”.

Si tratta di nove appuntamenti che cominciano venerdì 4 maggio e attraverso l’estate e l’autunno proseguiranno fino a venerdì 16 novembre.

Cinema con gusto tra i sapori senesi e toscani

A dare il giusto sapore a ogni serata saranno gli assaggi golosi selezionati dal Consorzio Agrario di Siena. Un viaggio tra le eccellenze della tradizionale casearia della Toscana, che permetterà di gustare i pecorini a latte crudo abbinandoli ai salumi locali e all’immancabile Pane Verna ricavato direttamente dal pregiato e riscoperto grano antico.

Nel corso della nuova stagione anche il cibo è pronto a dare spettacolo con i piatti della tradizione toscana come la panzanella, la pappa al pomodoro e i finger food a base di prodotti a Km0, accompagnati dai vini dei produttori aderenti al Consorzio Agrario di Siena e alle birre artigianali.

Per i più golosi non mancheranno il gelato gourmet ed interpretazioni a base di frutta di stagione.

Film da vedere sotto le stelle mentre si è coccolati dai vapori termali e dai sapori della gastronomia senese e toscana.

La programmazione di Cinema con gusto

La 5^ edizione di “Al cinema con gusto 2018” porterà in scena pellicole del panorama cinematografico nazionale e internazionale, fino al cinema d’autore. Si comincia venerdì 4 maggio con “A qualcuno piace caldo” un grande classico del cinema americano, vincitrice di un Oscar e tre Golden Globe, interpretata sul grande schermo da Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon.

La programmazione prosegue con “Caramel”, commedia romantica dal sapore mediorientale, giovedì 14 giugno; mentre giovedì 12 luglio, omaggio al grande Paolo Villaggio con il primo film della serie “Fantozzi”. Il cinema sotto le stelle proseguirà durante l’estate con quattro nuovi appuntamenti, due dei quali dedicati al cinema italiano, con “Lasciati andare” giovedì 26 luglio e “I laureati” giovedì 23 agosto, intervallati dalla proiezione, giovedì 9 agosto, dell’avventuroso viaggio tra India e Australia del film “Lion – La strada verso casa” di Garth Davis e giovedì 6 settembre con il film “Samba” del duo Eric Toledano e Olivier Nakache (registi di Quasi amici). In autunno due nuovi appuntamenti in programma venerdì 12 ottobre con la divertente commedia “Giù al Nord” e “Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese che chiuderà venerdì 16 novembre la V stagione di Al cinema con gusto alle terme.

Le serate sono a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria, chiamando il numero di telefono 0577-724091 al costo di 25 euro (bagno turco, assaggi a bordo vasca, film e bagno notturno).

Per maggiori informazioni: www.termeaq.it

Leggi anche: