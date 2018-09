L’Italia ha tutte le carte in regola per diventare una superpotenza nel turismo per la ricchezza e la varietà dell’offerta, lo ha affermato Sergio Silvestrini, Segretario Generale della CNA, Confederazione Nazionale Artigiani. E il buon andamento economico dell’estate 2018 sembra dargli ragione. Come risulta dall’indagine condotta proprio da CNA, nel periodo giugno-agosto malgrado il maltempo e le tragedie del mese di agosto il bilancio è positivo con un movimento economico di circa 35 milioni di Euro.

I turisti che hanno visitato e pernottato nella nostro Belpaese sono stati circa 230 milioni. Con un incremento di presenze di circa 12 milioni rispetto ai 218 milioni dell’estate 2017. Negli arrivi i turisti italiani hanno sopravanzato gli stranieri: 16 milioni i vacanzieri nostri connazionali contro i 14 provenienti dall’estero. Nelle presenze situazione inversa: 120 milioni totalizzate dagli stranieri, 110 milioni dagli italiani. La permanenza media del turista estivo è di poco superiore ai sette giorni e mezzo. Oltre otto giorni pro capite per gli stranieri e poco meno di sette giorni per gli italiani. Il settore extra-alberghiero ha attirato la maggioranza dei turisti estivi. Il 60% ha pernottato in alloggi fittati o di proprietà. Il rimanente 40% ha preferito alberghi, residence, campeggi, agriturismi.

Turismo: spiaggia e ombrellone la vacanza più gettonata

La Sicilia è stata la meta turistica più ambita da italiani e stranieri. A seguire Sardegna ed Emilia Romagna. Completano la top ten, Puglia, Marche, Toscana, Liguria, Lazio, Veneto e Campania. Ottima performance, al di fuori delle “magnifiche dieci”, della Basilicata anche grazie alla spinta di Matera, l’anno prossimo capitale europea della cultura. Una top ten dettata dal persistente predominio delle vacanze sotto l’ombrellone: in media quattro i pernottamenti in località marittime del turista italiano, tre degli stranieri.

Un predominio, però, segnato dalla possibilità di connettere il classico soggiorno marittimo con località e modalità di vacanza diverse. La tendenza vera dell’estate 2018, ha mostrato una svolta nel “fare turismo” nel nostro Paese. La domanda si è orientata sull’interconnessione tra località e modalità turistiche. Gli stranieri, in particolare, hanno cambiato molto frequentemente il luogo del pernottamento tra località marittime con città e borghi d’arte. La tradizionale vacanza al mare è stata sostituita con un viaggio-vacanza. Un ruolo crescente stanno avendo le attività esperienziali legate soprattutto all’artigianato, all’agricoltura, all’allevamento, alle trasformazioni agro-alimentari.

Turismo: arte, eventi, shopping

Città d’arte, eventi, shopping, movida hanno spinto molti turisti, stranieri in testa, verso le principali città italiane. La parte del leone spetta a Roma. Milano è salda al secondo posto nelle preferenze dei turisti dell’estate 2018. Terze, praticamente appaiate, Firenze e Venezia. Quindi, a completare la top ten: Napoli, Verona, Genova, Ravenna, Pisa e Torino. Confortanti segnali di ripresa arrivano dalle regioni maggiormente colpite dagli eventi sismici del 2016: Marche e Umbria. Trainate dalle eccellenze del territorio le aree interne (Assisi, Norcia, Acquasanta Terme e la stessa zona di Amatrice, benché la cittadina sia situata nel Lazio) hanno recuperato numerose presenze e contribuito all’andamento complessivo positivo delle regioni di appartenenza. Il fai-da-te ha trionfato nelle modalità di organizzazione delle vacanze con un netto predominio tra i turisti che hanno optato per soggiorni nella stessa località. Ma il viaggio vacanza ha rilanciato le agenzie, chiamate a coadiuvare e ad assistere i turisti nella costruzione dei pacchetti multi-destinazione e multi-modalità.​

Leggi anche: