Erice si trova posizionato sulla cima di un monte. Dai suoi 751 metri si sporge sul golfo di Trapani. Un piccolo comune con un caratteristico borgo medievale con le strade strette e acciottolate. In occasione del Natale ritorna dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 la manifestazione “EricèNatale – Il borgo dei presepi”. Per chi voglia parteciparvi si tratta di una esperienza unica. Un modo originale per trascorrere in armonia e serenità i giorni dell’Avvento e delle festività natalizie, immersi in un’ambientazione da favola. Erice è uno tra i luoghi più suggestivi della Sicilia e tra i borghi più belli d’Italia.

I presepi nelle stradine e nelle chiese del borgo

Durante la manifestazione “EricèNatale – Il borgo dei presepi”, fioriscono ovunque presepi in differenti materiali: terracotta, stoffa, cera, legno, corallo. Oltre 20 presepi saranno disseminati in vari punti del borgo. Nelle stradine, nelle chiese, nei cortili e nelle vetrine delle botteghe. I presepi così dislocati compongono un itinerario che merita almeno una giornata di visita. Da segnalare: il maestoso presepe monumentale meccanico; il settecentesco presepe in alabastro e materiale marino; il presepe più piccolo del mondo. Da ammirare i trenta pastori settecenteschi, in legno, tela e colla, provenienti dalla collezione del Museo Pepoli di Trapani ed esposti al pubblico per la prima volta.

Zampogne e cornamuse dal mondo

Un clima di festa in un’atmosfera magica fatta di colori, luci, sapori e musica. Un mix d’eccellenza che prende il via l’8 e il 9 dicembre con il Festival “Zampogne dal mondo” con gruppi provenienti da Austria, Spagna, Polonia e Armenia. Si continua con l’arte presepiale e l’artigianato, una miscela di tradizione, presepi artistici, decorazioni natalizie, prodotti tipici locali, animazione per bambini, spettacoli, mostre e concerti. Si potrà passeggiare tra le vie acciottolate dell’antico borgo medievale e scoprire nella Piazza della Loggia le ricche idee regalo e le specialità tipiche gastronomiche ospitate nelle casette in legno dei “Mercatini di Natale” in una romantica scenografia.

Anche il Capodanno sarà all’insegna del divertimento, rallegrato dalla consueta festa con fuochi d’artificio, brindisi e musica in piazza.

L’evento “EricèNatale – Il borgo dei presepi” è promosso dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte.

Info: www.ericenatale.it

