Zaini Osprey: nuovi transporter packs

Gli zaini Transporter di Osprey sono fedeli compagni per ogni avventura, che sia Urban, Travel o Outdoor. La linea offre tre differenti opzioni di apertura: Roll, Flap e zip. Il Transporter Roll è uno zaino robusto per tutti i giorni con una serie di caratteristiche utili per uno stile di vita attivo. Gli zaini Transporter sono realizzati con lo stesso nylon 400D resistente all’acqua che caratterizza la gamma di borsoni durevoli. In più sono dotati di schienale in schiuma con rete spacermesh e imbracatura imbottita per trasportarli comodamente.

Una tasca interna imbottita per il portatile, tasche portaoggetti e tasche esterne di facile accesso lo rendono adatto ai pendolari o a chi vuole esplorare agilmente la città. Una fibbia frontale a scorrimento in alluminio, l’esclusiva apertura arrotolata e le colorazioni vivaci rendono questo zaino tanto elegante quanto funzionale.

Osprey è nato in California, nel 1974, di fronte a una singola macchina da cucire, con la testa colma di idee e il desiderio di progettare e realizzare zaini innovativi della migliore qualità. Oggi i prodotti Osprey portano avanti quello spirito pionieristico, essendo utilizzati ovunque, sulle montagne più alte e nelle isole più remote.

Blackfin: il titanio incontra l'acetato nelle nuove montature da vista

Per la prossima stagione arrivano gli occhiali techno-glamour, in diverse forme, colori e fantasie. La nuova collezione da vista A/W 2019 Blackfin Aura offre una contaminazione “discreta” dei materiali, creando degli accessori di design che mettono in risalto lo stile inconfondibile del marchio. Le montature in beta titanio giapponese sono arricchite da cerchi in acetato – italiano di cellulosa – e il risultato è un mix elegante di leggerezza, luce e colore.

A disposizione diverse proposte: da quelle dalla silhouette morbida e vintage pensate per lei fino a quelle maschili più squadrate; la gamma colori dell’acetato spazia tra avana, miele, verde militare, nero lucido, trasparente abbinati alla struttura dell’occhiale in nero, canna di fucile, verde oliva, blu metallizzato, rosso borgogna, argento lucido, rosa cipria e oro champagne.

Tally Weijl: pink revolution!

La prima collezione del nuovo corso di Tally Weijl è la collezione: “Pink revolution”, già in vetrina e online. La profonda trasformazione del brand è visibile in capi disegnati per ispirare e dare forza alle donne: “Vogliamo incoraggiare tutte le donne a camminare nel percorso da loro scelto e ad essere la loro parte migliore, qualunque essa sia.” dice Tally Elfassi-Weijl. Ogni capo ha una forte personalità ed è pensato per comunicare le diverse individualità delle donne.

Protagoniste della collezione le t-shirt che comunicano i nuovi messaggi di Tally e per la prima volta t-shirt con messaggi in italiano. Tally Weijl ha deciso di modificare le taglie dei capi per poter vestire al meglio ogni fisicità, le misure quindi aumentano per seguire le curve naturali delle donne. In particolare sono cambiate le taglie di abiti, giacche, camicie e top.

Moaconcept Futura: di chiara ispirazione futurista

Moaconcept è il brand che presenta sul mercato internazionale delle fashion sneaker le linee Master of Arts, Disney e Playground. Un’esclusiva gamma di styles che ha conquistato fashion addicted e appassionati del settore. La creatività inedita, l’appeal internazionale, l’utilizzo dell’iconografia artistica, la cura nella scelta dei materiali, le hanno rese uniche. Tra i must have della collezione uomo e donna Fall Winter 2019 le Moaconcept Master of Arts Futura.

Le Futura, di chiara ispirazione futurista, sono delle running ultraleggere che presentano dettagli in mesh e suede con lo shank nel tallone che richiama il logo del brand tramite un’applicazione 3D. Presentano un design minimal ma reso unico dalla ricchezza dei materiali, il loro mix e la scelta dei colori a contrasto. Le Futura sono sneaker ultra comfort anche grazie alla suola in Phyloon di chiara derivazione performance. Novità di quest’ anno la Master of Arts Running Futura Trail, la sneaker ispirata al mondo dell’escursionismo caratterizzata dall’aggiunta di un fondo antiscivolo e da un’allacciatura trail. Tutte le Moaconcept sono disponibili nei migliori retailer di sneaker internazionali e su www.moaconcept.com

