Largentaria, nuova collezione gioielli stone fish

La nuova collezione Fall/Winter 2020 Stone Fish de Largentaria, ha uno spirito naturalistico, nobile e sontuoso, ma semplice allo stesso tempo. E’ ispirata da radici lontane e forgiato dalle onde, dall’acqua salmastra che leviga le superfici rendendole morbide e rotonde, prive di spigolature. Come il vetro e le conchiglie trovati sulle spiagge, i gioielli in argento fanno emergere la loro anima delicata.

Le piccole lische di pesce, dall’occhio attento e vivace, realizzate a mano in argento smaltato, si presentano in una versione rinnovata denominata Stone Fish. Delicatamente pregiata ed esclusiva, la callezione è arricchita con pietre semi-preziose dai colori delicati e vitrei, acquosi e femminili. Nati da un’idea della designer Arianna Guerrieri, tutti i gioielli Largentaria vengono realizzati a mano nel cuore della Toscana, dalle abili e raffinate mani di maestri orafi. Di fatto, si tratta di un solo modello: una deliziosa lisca di pesce snodata, realizzata in misure e colori diversi, finemente smaltata a mano e da oggi disponibile anche con pietre dure.

www.largentaria.it

Romeo Gigli torna in primo piano

“La memoria di quanto ci appartiene è un’alchimia di elementi.” Questo è il punto di partenza da cui ricomincia la storia di Romeo Gigli, iconico brand italiano che vede la rinascita nell’eyewear grazie al supporto di Vision Group, distributore in esclusiva per l’Italia. Multietnico, ispirato alle culture più svariate, Romeo Gigli Eyewear si caratterizza per la contaminazione tra microcosmi differenti: passato e contemporaneità, epoche ed etnie, paesaggi e poesie.

Come la moda anche l’eyewear, vista e sole, Romeo Gigli, ripercorre i concetti stilistici e le influenze esotiche del marchio: i colori sono ispirati alla natura per una collezione uomo e donna contraddistinta da un design elegante, modelli sofisticati e sempre attuali. La prima collezione di Romeo Gigli Eyewear è Abstract, perché disegna forme essenziali e audaci per lui, lineari e romantiche per lei, in uno stile unico. Una collezione che vede la presenza di due famiglie diverse: una in acetato e una in metallo.

Tara Jarmon lancia la “Flore bag”

L’iconica “Flore Bag” abbraccia un nuovo design per questo inverno: la sue forme si evolvono in una nuova struttura estetica – un quadrato. Questa sua nuova veste minimalista ci fa tornare agli anni 90, la decade che ha appunto ispirato la collezione Autunno/Inverno 19/20 di Tara Jarmon.

La “Flore Bag” è perfetta per essere usata tutti i giorni con la sua tracolla regolabile da spalla.

La sua chiusura circolare in oro è diventata un emblema del marchio. Dal lancio della cintura “Flore” anche la borsa assume un tocco di eleganza. Portata a mano, sulle spalle o con la tracolla che attraversa il corpo, la si può indossare con stile in ogni look giornaliero. La “Flore Bag” è disponibili in colore cammello o blu navy ed è interamente in pelle di vacchetta.

www.tarajarmon.com

Con Deichmann stivaletti animalier colorati

Il fashion trend più cool della stagione in arrivo è l’animalier colorato declinato su capispalla, accessori e scarpe. La stampa animalier colorata mette perciò lo zampino anche nei nuovi stivaletti e biker Deichmann proposti in nuance inedite come il verde scuro e il rosso rubino su snakeprint. Modelli di stivali alla caviglia e biker stringati, con pratici tacchi quadrati o in gomma zigrinata, ricchi di carattere che regalano un pizzico di eccentricità ai look autunnali. Perfetti per soddisfare la “jungle fever” e da accostare a capi dalle linee basic o a un outift total black. I modelli più estrosi sono già disponibili in tutti i negozi Deichmann e sull’online shop, accessibile dal sito.

www.deichmann.com