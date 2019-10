Tucano Urbano: per andare in moto ci vuole stile

E per andare in moto anche d’inverno ci vuole lo stile giusto. Quello che garantisce la massima protezione dal freddo, dalla pioggia e dal vento. Per il popolo dei motociclisti e scooteristi, urbani ed extraurbani, la scelta è da 4 lustri Tucano Urbano. Anche quest’anno, il brand professionista dell’inverno su due ruote arriva puntuale al calo del termometro con una serie di novità sempre più funzionali, moderne e ingegnose per essere in moto. Pol-Ice e Miss, le nuove giacche urbane per lui e per lei.

Per lui, classico taglio motociclistico e versatilità 4 stagioni. Pol-Ice è il nuovo giubbotto urban biker di Tucano Urbano, in nylon Oxford ad alta tenacità. Personalizzato con inserti imbottiti trapuntati a losanga su spalle e gomiti e da zip di ventilazione sulle tasche frontali. È sempre pronto ad affrontare i capricci del meteo grazie al sistema Hydroscud® e all’interno termico removibile.

Per lei, caldo assicurato e stile minimal. Miss è il nuovo giaccone imbottito per muoversi in scooter da un capo all’altro della città, sempre impeccabile e perfetto per ogni occasione. È realizzato in nylon Oxford e 100% impermeabile grazie alla membrana a elevata colonna d’acqua e alle cuciture nastrate. Il suo ampio cappuccio staccabile foderato in ecopelliccia si trasforma in un caldo collare da stringersi intorno al collo quando l’inverno comincia a fare sul serio.

www.tucanourbano.com

Decathlon Domyos: lo yoga accessibile a tutti

Perché praticare lo yoga? Perché rinforza e tonifica la muscolatura. Fa ascoltare il proprio corpo. Scoprire se stessi, migliorare la respirazione. E anche un rimedio antistress e aiuta a raggiungere la serenità con una mente più forte. I prodotti yoga di Decathlon sono progettati da yogi praticanti. Attraverso questi capi gli users sono aiutati a disconnettersi dal mondo esterno per connettersi alla loro pratica.

Per lo yoga soft, che privilegia le posizioni lente e la concentrazione sulla respirazione, è meglio scegliere una tenuta confortevole: indumenti morbidi, in cotone, abbastanza caldi, oltre a una felpa calda, per beneficiare delle fasi di rilassamento. Con il cotone biologico Domyos sono prodotti i pantaloni morbidi: la fascia alta, da risvoltare, mantiene la fascia addominale e si adatta a tutte le corporature, anche alle donne in gravidanza. L’aggiunta di elastan dà maggiore libertà di movimento e morbidezza.

Per lo Yoga dinamico, che si basa su una serie di posture che si susseguono a ritmo costante, occorre una tenuta aderente, come una seconda pelle. In modo da essere a proprio agio nelle posizioni a testa in giù. Si possono anche scegliere degli indumenti senza cuciture o con cuciture ultra piatte, per evitare gli sfregamenti. La collezione Second Skin prevede la T-shirt tech, leggera, traforata e traspirante, e la felpa, perfetta per il rilassamento e la meditazione. I Leggings yoga reversibili, traspiranti hanno sostegno della fascia addominale. Il Top lungo seamless, che avvolge il seno senza comprimerlo ha coppe amovibili e spalline regolabili. Segue perfettamente la linea del busto come una seconda pelle. Creato in tessuto tecnico traspirante permette di rimanere all’asciutto ed è senza cuciture, senza punti di sfregamento.

www.decathlon.it

Basic knit di American Vintage: sensuale, cosy, sfaccettata

Questo autunno inverno 2019-20 la maglia American Vintage si mette comoda e dispiega tutte le sue forme. In un guardaroba che celebra il regno delle fibre naturali e dei filati italiana, l’alpaca, il merino e l’angora compongono un vero e proprio oceano di morbidezza e di calore nel quale trovare rifugio. Morbida, spessa, lavorata, aderente al corpo oppure XL, la maglia dell’autunno inverno è versatile e agile. Da portare sulla pelle nuda oppure mescolata a colli alti, a giacche o a cappotti. Perfetta per prestarsi al gioco della stratificazione. Si diverte a mixare un soffice maglione in mohair e alpaca a una maglia effetto lingerie. Giocando con il contrasto delle texture, delle ispirazioni e dei colori, le finiture a coste tipicamente sportive di un pull squadrato sottolineano il tocco urbano della tela di jeans. Immerso in un’atmosfera vintage, lo jacquard geometrico richiama alla mente gli sport invernali e gli anni 80 con la giusta dose di kitsch.

it.americanvintage-store.com

Moaconcept Playground: una chiara derivazione skate

Il cuore pulsante della cultura urban è rappresentato da questa linea della famiglia Moaconcept. Fashion e street sneaker hanno saputo imporsi presso i più importanti retailer del mondo. Playground attinge il suo stile, le sue geometrie, il soul ed i suoi esclusivi modelli dal variegato mondo della street ed urban culture. Dai campi di gioco metropolitani, dalle crew di graffitari ed artisti globetrotter, a chi semplicemente vive la sua città, lo spazio urbano quotidianamente, sfruttandone ogni possibilità.

Ciò che rende differente la linea Playground di Moaconcept dagli altri brand di sneaker street-sport oriented è la cura dei dettagli, la qualità produttiva, la creatività senza limiti. Propria del mondo Moaconcept è la sua capacità di contaminazione del mondo urban con quello fashion.La collezione Fall Winter presenta sneaker di chiara derivazione skate. Le grafiche giocano con l’esagono del brand, il black and white, la finta usura, le laminature, i make-up con rimandi stilistici al mondo della street-art tipica degli Anni ‘90.

www.moaconcept.com

