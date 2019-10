Il famoso tubero, nella “Repubblica Gastronomica di Acqualagna” è il tesoro del sottosuolo. Sovrano dei profumi e dei sapori si può gustarlo fresco tutto l’anno. In occasione del Gran Tour delle Marche, il 27 ottobre va in scena la 54a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. E poi proseguirà dall’1 al 3 novembre e nel fine settimana successivo il 9 e 10.

Mauro Uliassi, Brunello Cucinelli e Neri Marcorè sono tra i “top player” che animeranno questa fantastica kermesse lunga tre week end. La fiera sarà ambientata nel cuore dell’Appennino marchigiano in provincia di Pesaro e Urbino, nella splendida Riserva naturale della Gola del Furlo. Da questo idilliaco ambiente provengono oltre i due terzi dell’intera produzione tartufigena nazionale.

Il Tartufo Bianco e le stelle Michelin

La Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna domenica 27 ottobre ci sarà la consegna della “Ruscella d’oro”, il simbolo del vanghino con il quale si estrae il tartufo. Si prosegue con oltre cinquanta eventi tra cooking show, performance gastronomiche, premi, incontri culturali, spettacoli e concerti.

Tante le stelle Michelin alle prese con il tartufo bianco di Acqualagna. Molti ospiti nel salotto da gustare: Errico Recanati, Cristiano Tomei, Massimo Bottura, Mauro Uliassi, Davide Oldani. E ancora Stefano Ciotti del Nostrano di Pesaro, Alessandro Borghese e il celebre giudice di “Master Chef” Carlo Cracco. La storica Piazza Mattei sarà la sede degli stand nei quali i commercianti di tartufo espongono i loro “gioielli ipogei”, insieme ai ristoratori intenti ad offrire prelibate ricette.

Esperienza immersiva e “caccia al tartufo”

Un vera e propria “truffle experience” è quella proposta nel Palazzo del Gusto, dove scoprire ambiente, storie e segreti delle varie tipologie di tartufo. Si potrà partecipare attivamente ai laboratori dedicati a tutte le altre eccellenze gastronomiche del territorio. A due passi dalla piazza si accede al Palatartufo, altro “tempio” della festa, che cela le migliori produzioni tartufigene, accanto a tante altre specialità artigianali. Completano questa esperienza immersiva, l’esposizione degli itinerari del gusto e la possibilità di partecipare alla “caccia del tartufo” per bambini e famiglie.

Info: www.tipicitaexperience.it

Leggi anche: