Saldarini cashmere flakes: il tepore d’inverno

Un capo inedito, il più unico e speciale da indossare: nylon trasparente imbottito con “fiocchi di cashmere”, il tepore d’inverno. Si può scegliere un cappotto oversize in organza trasparenze. Una giacca in velluto bordeaux e reverse in velluto a coste arancione. Una giacca in velluto a coste idrorepellente, tutti con imbottitura in fiocchi di cashmere. Il brevetto “100% Cashmere flakes” utilizza il puro cashmere come imbottitura per abbigliamento. Il capo imbottito con “fiocchi di cashmere” è soffice e avvolgente con un elevato potere di isolamento termico.

Il Cashmere aumenta la sua morbidezza nel tempo, l’imbottitura è animal-friendly e non fuoriesce dalle cuciture. La preziosa fibra viene acquistata direttamente in Mongolia fornendo un sostegno etico e solidale ai pastori nomadi della regione. Un impegno che Francesco Saldarini si è preso, acquistando direttamente dai pastori avviando così un commercio diretto e solidale di cashmere certificato.

www.cashmereflakes.com

Armata di Mare: eleganza, praticità, comodità

L’energia e la forza del mare si sposano con l’esperienza e la tecnologia. Armata di Mare crea capi dove eleganza, praticità e comodità si fondono per renderli indispensabili per la vita di tutti i giorni. Le principali novità della nuova collezione reinterpreta capi classici imbottiti con termosaldatura al posto delle cuciture orizzontali. Impiega tessuto comfort con interni molto curati e personalizzati. Attenzione viene posta alla vestibilità comoda anche se rivisitata. Cura ai particolari brandizzati e allo studio delle fodere e delle tasche interne.

I capi Tecnici per spedizioni, sono proposti con esclusiva imbottitura in Primaloft (utilizzata dall’US Army, con alta capacità termica, minimo spessore ed elevata idrorepellenza). Le chiusure lampo spalmate waterproof, inserti in neoprene, polsini tecnici a guanti e bretelle interne logate. Grande offerta di modelli per il tessuto bonded e di maglieria con pezzi “speciali” a trattamento impermeabile e personalizzazioni nautiche Armata di Mare.

www.armatadimare.it

Trolley della collezione Jaguar

Compagnia del Viaggio riconferma i molteplici marchi di valigeria e accessori prodotti e distribuiti su tutto il territorio italiano; oltre alle novità frutto della ricerca dell’AD Lorenzo Gista. Tra questi spicca Jaguar, marchio di proprietà di Compagnia del Viaggio, uno dei 5 più importanti marchi di valigeria e pelletteria presente in Italia, Austria, Benelux, Francia e Grecia.

Tre i modelli più rilevanti. Pop up: trolley rigido con nuovo sistema brevettato di ruota a scomparsa, in abs con 4 ruote doppie e tsa integrato, disponibile nei colori acciaio o blu. Wave: trolley rigido con superfici lavorate ad onda, in abs con 4 ruote, interno foderato e tsa integrato, disponibile nei colori acciaio blu e turchese, nelle misure cabina media e grande. Freedom: trolley morbido super leggero, in polyester diamond con 4 ruote, interno foderato e tsa integrato, disponibile nei colori blu e rosso.

Anche il rinnovato sito www.compagniadelviaggio.it conferma, attraverso specifici e-shop, la varietà di proposte dedicate al mondo del viaggio a 360 gradi. Il viaggio, fonte di ispirazione per un’azienda italiana che nel tempo ha saputo trasformare l’iniziale slancio nel settore pelletteria in una serie di idee e ricerche di prodotti nel comparto valigeria. Prodotti nuovi per il panorama italiano, originali e funzionali al tempo stesso, per adeguarsi alla trasformazione del mercato e del consumatore.

Thirtytwo & Michelin, nuovo scarpone di Nicolas Müller

ThirtyTwo e soles by Michelin scendono in pista per la prima volta insieme presentando il nuovo scarpone firmato da Nicolas Müller. Nicolas, snowboarder svizzero noto per il suo stile regolare è considerato da molti come uno dei più grandi snowboarder di tutti i tempi. Il nuovo scarpone Müller equipaggiato con una leggerissima suola Michelin, alza l’asticella delle calzature da snowboard. Un vero must per l’inverno! Studiato e sviluppato appositamente per il campione svizzero, lo scarpone Müller è ricco di innovazioni per il settore snow.

Partiamo dalla suola, dove gli highlight tecnici sono trazione, leggerezza e durabilità frutto di un battistrada progettato e disegnato in esclusiva prendendo inspirazione dagli pneumatici da neve, winter compound abbinato a textile. Inoltre, è il primo scarpone dotato di Cushion Cup e equipaggiato di una nuovissima tecnologia in schiuma energetica. Il sistema Cushion Cup blocca il tallone utilizzando l’ammortizzazione naturale del corpo per attrarre aria all’interno e proteggere il tallone.

La tecnologia Tailored Lacing consente allo snowboarder di regolare a suo piacimento lo scarpone, per trovare la calzata e il supporto perfetti per affrontare ogni pendio. I progetti a marchio Michelin sono sinonimo di esclusività, performance ed eccellenza, e di conseguenza la partnership con ThirtyTwo, società che veste i migliori snowboarder del mondo, è venuta in modo naturale. La sinergia dei due team ha portato alla co-progettazione di un boots di altissima qualità, per non deludere le aspettative degli snowboarder più esigenti.

www.michelin-lifestyle.com

