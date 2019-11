Oof Wear: quando la giacca shearling è eco e anche reversibile

La proposta natalizia di Oof Wear è l’iconica giacca shearling. La giacca è declinata in due speciali modelli super soft dal cuore eco e dalla caratteristica chiave della reversibilità. Entrambi i modelli rappresentano l’alternativa al più classico capospalla; morbidi e confortevoli rendono diverso e più fashion ogni outfit. I capi sono realizzati in tessuti ecosostenibile, in eco-pelle ed eco-pelliccia e conservano una doppia anima reversibile per essere portati in due modi differenti.

Il modello over ha una silhouette morbida e presenta esternamente un effetto lucido grazie all’ecopelle idrorepellente. Le tasche eco-sheep, in contrasto, impreziosiscono il capo riprendendo l’effetto interno. Particolarità assoluta di questo modello è la reversibilità, che lo trasforma in una morbida e trendy eco pelliccia. La variante più slim è invece il modello stile trench, naturalmente reversibile, con punto vita evidenziato dalla cintura regolabile. Il trench resta un grande classico e Oof Wear lo rivisita in chiave minimal e raffinata nei dettagli. Per un Natale colorato, tutti i modelli si possono scegliere in 4 diverse tonalità: dall’oro bronzato, al verde bosco incantato, al bianco neve, al più classico nero e per finire all’immancabile rosso.

www.oofwear.com

Doria 1905: l’idea di viaggio continua ed evolve

L’iconico cappello genderless si arricchisce di concept tecnici e diventa sempre più trip-addict. La nuova avventura di Doria1905 è nel movimento. Lo arrotoli, lo srotoli, lo metti in tasca. E poi tira fuori il cappello dalla borsa. L’idea di viaggio continua ed evolve i connotati esplorando nuove dimensioni e nuovi ambienti. Calzato da esploratori e globetrotter, il cappello Doria è l’inseparabile compagno di viaggio, pratico, ingualcibile, arrotolabile e immancabile. Doria 1905 rende contemporaneo il concetto del viaggiare “a cappello”, tenendo a mente l’immagine visionaria di Lewis Carrol, e disegna, completando la collezione unisex, una micro-linea di bags mirate a trasportare il fedele compagno, comodamente e con un mood assolutamente stiloso.

I cappelli della collezione sono stato concepiti e realizzati per assecondare con un perfect fit le loro speciali bags. I cappelli si piegano, non si sgualciscono, si bagnano ma senza lasciar passare l’acqua. Si vestono di accorgimenti tecnici che li rendono più calzanti, come le reti soft e i sottogola che assicurano tenuta e quel tocco uptodate classy-sport pur non modificando il concept del brand. Colorati, luminosi, giocosi ma anche sofisticati, i cappelli di questa collezione sono estremamente unisex e giocano con materiali lussuosi come i velour pettinati, i feltri in cashmere e lapin, paillettes, eco-cavallino, naplack e morbidissime eco-furs. Ma anche con tessuti tecnici come resinati, reti soft, feltri impermeabili e l’immancabile “capsule” doppiata in leggera piuma d’oca “Thindown” che apre a nuovi colori. Forme sensuali, eleganti, pulite tornano alla ribalta accanto ai capi più sfrontati e young.

www.doria1905.com

Bagutta: qualità ineguagliabile tra stampe d’archivio e tessuti pregiati

La sartorialità made in Italy che contraddistingue da sempre l’offerta di Bagutta accompagna la collezione FW 19-20, caratterizzata da una linea innovativa che rispetta con continuità la struttura delle ultime collezioni. La donna che veste Bagutta è viceversa una donna urbana che trae ispirazione dal mondo che la circonda per creare codici estetici personali. All’interno della main collection femminile grande importanza riveste infatti il concetto di overshirt su tessuti corposi, allungando le camicie o creando un effetto giacca con linee nette e rigorose.

Le bluse esplorano questo trend di una moda androgina e pulita proponendo come da tradizione camicie con plastron plissettati e rivedendo fisionomie boxy e arrotondate con forme più squadrate e dettagli minimal. Righe, stampe geometriche, tartan abbinati a dettagli floreali, sofisticate citazioni anni ’70 associate a inserti animalier e stampe a fumetto che richiamano i dettagli del brand. Fanno comunque incursione nella proposta FW 19-20, ammiccando al carattere più giocoso, girly e irriverente della moda. Nella donna i tessuti i colori si alternano su superfici lucide e opache, dove il verde militare è tagliato da incursioni di viola, aranci e gialli accesi, affiancati a loro volta da proposte in rosa e senape dal mood romantico o ancora rossi, blu, bordeaux e beige, quest’ultimi pensati anche in sfumature vicino al bruciato e dall’aspetto quasi cangiante grazie alla ricerca sui filati. www.bagutta.net

MBT: design italiano e materiali di qualità

MBT presenta per la FW 19-20 una collezione all’insegna dell’innovazione di qualità. Nuovi modelli dal design Made in Italy, ideati sulla scia del rinnovamento degli ultimi anni. Approccio sempre più internazionale e introduzione di nuove tipologie di calzature nascono dalla ricerca mirata su benessere, estetica e materiali. La caratteristica suola curva brevettata di MBT è abbinata a modelli completamente disegnati in Italia combinano esigenze qualitative e attenzione ai particolari stilistici. All’interno dell’ampia gamma di calzature, l’attenzione al design non può prescindere dall’impiego di materiali che sappiano valorizzare con coerenza prestazioni, look e comfort.

Le linee Casual e Dress sono così completate dall’utilizzo su più modelli della pelle Nabuck. Un pellame pregiato e morbido al tatto, levigato e lucidato per produrre un effetto simile al velluto e scelto in quanto particolarmente adatto all’utilizzo quotidiano. Tra i modelli di punta di questa FW 19-20 figura per la linea donna il modello Pate, dal design Made in Italy e disponibile in tre colori, che si inserisce tra le proposte Dress della linea Posturale. La tomaia in Nabuck è contraddistinta da un fitting esaltato dal sock in neoprene che avvolge il piede e rende la scarpa accattivante nelle forme e nei dettagli.

www.mbt.com