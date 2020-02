La Motor Valley dell’Emilia Romagna, leggendaria “Terra dei Motori” visitata da 2 milioni di turisti, ha presentato a Milano la seconda edizione di “Motor Valley Fest 2020”. L’evento che celebra tutta l’eccellenza della “Terra dei Motori” si svolgerà a Modena dal 14 al 17 Maggio.

A partire da Modena, in un raggio di 40 km si trovano i più famosi brand motoristici del mondo. Siamo nella ‘terra’ di marchi storici simbolo del Made in Italy come Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani. Durante la presentazione della seconda edizione di Motor Valley Fest 2020 sono state annunciate nuove collaborazione con Motor Valley Development della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), e tra ACI Italia e Apt Servizi Emilia Romagna per promuovere la Motor Valley e il patrimonio dei brand a due e quattro ruote.

Motor Valley Fest 2020: protagonisti

Alla presentazione milanese di Motor Valley Fest 2020, in una sala affollata di giornalisti e ospiti, Stefano Bonaccini, da poco riconfermato alla guida della Regione Emilia Romagna, ha rivendicato i successi di una regione che ha saputo mettere a frutto le eccellenze del territorio e quelle imprenditoriali. Tra queste: Motor Valley, Food Valley, Welness Valley. “Alla Motor Valley emiliano romagnola mancava un palcoscenico che ne raccontasse, in forma spettacolare e coinvolgente, tutti i protagonisti e i tanti aspetti” ha detto Bonaccini. “Aspetti che vanno dal collezionismo alla mobilità del futuro, dalla formazione universitaria del Progetto MUNER alle competizioni e all’adrenalina. Ma anche dagli artigiani “battilastra” alle ultime e avveniristiche hypercar”.

Claudio Domenicali, AD Ducati e Presidente Motor Valley Development, ha posto l’accento sul fatto che “Motor Valley è un’eccellenza del Made in Italy. Rappresenta la capacità di un territorio di fare rete a livello internazionale facendo perno sull’industria dei motori. Ma soprattutto sulle innovazioni tecnologiche del mondo automotive, cuore pulsante dell’economia regionale”.

Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena, ha detto che “Motor Valley Fest è un modo per guardare al futuro del settore automotive. La manifestazione si apre con un convegno internazionale dove ci si confronta su digitalizzazione, impatto dell’elettrico, sicurezza. Interessante anche la sezione dedicata ai giovani e all’innovazione con le Università della regione”.

Modena palcoscenico del Motor Valley Fest 2020

Modena, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, torna ad essere il palcoscenico prestigioso per raccontare l’automobile, il suo passato, il suo presente e il suo futuro, per celebrare arte, cultura ed eccellenza gastronomica. Quattro giorni intensi, ricchi di adrenalina. Un programma fitto di eventi adatto tanto alle famiglie quanto ai turisti italiani e internazionali.

Cosa occorre per partecipare? Per partecipare bisogna amare le auto sportive, la storia, il collezionismo a due e quattro ruote. Ma anche l’arte, la cultura e il buon cibo. Se non si amano e non si apprezzano queste cose è meglio starsene a casa.

Motor Valley Fest 2020: innovazione, talenti, adrenalina

Ma vediamo in dettaglio i temi di questo festival. Dopo il taglio del nastro il 14 maggio, piazze, vie musei saranno sotto i riflettori: Palazzo Ducale, Piazza Mazzini, Piazza Matteotti, Piazza Grande, Piazza Roma, Piazza XX Settembre, Largo S. Agostino, Largo S. Francesco, Chiesa Madonna del Voto, Palazzo de’ Musei, Collegio San Carlo ed AGO. E poi ancora l’Autodromo di Modena e il Parco Novi Sad, l’anima adrenalinica del Motor Valley Fest. Previsti moltissimi eventi gratuiti in calendario.

Il festival è un evento diffuso che attraverserà Modena e l’intera Motor Valley con un ricco programma di iniziative. I temi principali su cui si focalizza sono tre “Innovation & Talents”, “Expo” e “Adrenalina”.

Innovation & Talents

Innovation & Talents è una due giorni dedicata ai giovani talenti e all’innovazione. Si parte il 14 maggio con il talk inaugurale di Motor Valley Fest al Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Presenti i grandi nomi dell’industria automotive nazionale ed internazionale. Si parlerà, tra l’altro, di veicoli high performance, con testimonianze della Motor Valley di Stoccarda. Attenzione alle nuove generazioni arriva anche da UNRAE e Autopromotec con la collaborazione di GMedu. Sempre al Teatro Pavarotti, parteciperanno circa 800 studenti provenienti dalle scuole superiori e Università del territorio per parlare delle opportunità occupazionali e formative offerte dal settore automotive.

Expo

Expo sarà anche quest’anno il percorso emozionale che valorizzerà le eccellenze di questo territorio. Protagonisti i musei, le collezioni e i costruttori della Motor Valley, le vie e le piazze. Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena, ospiterà il villaggio Motor Valley Fest. Esposti al pubblico i brand della Motor Valley e dei 4 autodromi regionali. In Piazza Roma ci saranno Ferrari, Maserati e Lamborghini. Piazza Grande vede Pagani e il villaggio della Polizia di Stato.

A Piazza Matteotti viaggio nell’eccellenza gastronomica. Una serie di eventi a tema. Degustazioni e show cooking in collaborazione con Piacere Modena, con i Consorzi di tutela e promozione dei prodotti DOP e IGP e co i Consorzi di accoglienza turistica “ModenaTur” e “Modena a Tavola”.

Adrenalina

Per chi vuole sentire da vicino il ruggito e il rombo dei motori, da non perdere il Parco Novi Sad dove saranno protagonisti Ferrari, Pagani, Dallara e Lamborghini, e le moto di Ducati. La passione per l’adrenalina e per la velocità saranno di scena all’Autodromo di Modena che ospiterà il 16 e 17 maggio il parco divertimenti del Motor Valley Fest, la quarta edizione dei Motor1Days.

Per informazioni più dettagliate sul programma si può chiamare il numero verde 800 069 783 di Motor Valley Fest oppure consultare il sito: www.motorvalleyfest.it

