Fate vela verso il risparmio!

Quante volte avete desiderato abbandonare tutto, staccare dal quotidiano e partire alla ricerca di un po’ di relax e tranquillità? Ebbene, non esiste niente al mondo di più rilassante che veleggiare lungo coste paradisiache alla ricerca di qualche scorcio da poter immortalare o qualche rada in cui dare fondo all’ancora e lasciarsi cullare dal mare. Uno dei luoghi comuni attorno alla vela è quello secondo cui un viaggio in barca sia costoso e complesso. Oggi non è più così. Utilizzando la formula del noleggio, potrete godere una vacanza via mare ad un costo accessibile a tutti.

Globesailor, agenzia leader del settore, si pone l’obiettivo di offrire ai suoi clienti esperienze in mare. E lo fa attraverso il noleggio di barche a vela, catamarani e crociere alla cabina, uniche nel loro genere. Ciò che viene offerto è la possibilità di noleggiare un’imbarcazione avvalendosi dell’esperienza di Globesailor e delle società di charter partners, sparse in tutto il globo. Grazie alla formula di noleggio, potrete vivere un’esperienza unica e condividerla con i vostri amici dividendo la spesa. Una magnifica esperienza di libertà in mare che diventa alla portata di tutti.

Come funziona un noleggio?

Intanto va considerato che in questo modo avrete un ventaglio piuttosto ampio di soluzioni da scegliere. Prima fra tutte la scelta della destinazione. Potrete, infatti, scegliere fra ben 180 destinazioni. La seconda è la scelta dell’imbarcazione. Se siete dei velisti appassionati ed amate veleggiare, una barca a vela sarà perfetta per voi; se invece siete alle prime armi in questo settore ma volete comunque vivere un’esperienza in mare con i vostri amici, il catamarano è la scelta ideale. Quest’ultimo, grazie alle sue dimensioni e struttura, può ospitare fino a dodici persone ed è sicuramente il mezzo più stabile durante la navigazione. Inoltre, nel caso in cui foste interessati a noleggiare una barca ma non avete idea di come funzioni la navigazione, nessun timore, l’agenzia vi fornirà uno skipper qualificato con un lieve aumento sul preventivo.

Meta consigliata: Croazia

Una delle mete più gettonate del 2020 è sicuramente la Croazia. Le sue coste frastagliate, i suoi arcipelaghi e la vicinanza con l’Italia è il luogo perfetto per principianti ed esperti. Quantificando il tutto, per i più scettici, parliamo di 3032 euro per noleggiare una barca a vela in Croazia per otto giorni nel mese di luglio. Certo, non una cifra irrisoria, ma visto e considerato la capienza dell’imbarcazione, la quale può trasportare comodamente nove persone, si tratta infondo di 336 euro a persona.

La maggior parte delle persone che decidono di partire verso questa perla dell’Adriatico, spendono mediamente quasi il doppio senza considerare gli inevitabili costi extra. Ricordiamo che a bordo vi sono tutti i servizi e una cucina attrezzata; inoltre, grazie alla conformazione delle coste croate, potrete ormeggiare in rada e risparmiare sui costi di ormeggio dei moli e porti turistici. Medesimo discorso per tante altre mete come Sardegna, Sicilia, Grecia ma anche Tailandia, Maldive e Caraibi.

Pensavate che la vela fosse un mondo costoso? Navigare per credere!

Per ulteriori informazioni e contatti:

Globesailor: www.globesailor.it – +39 02.94.75.79.10 – contact@globesailor.it

Leggi anche: